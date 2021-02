Mamen Mendizábal estalla: "A mi padre le quitan el teléfono, ingresado... y la monto"

La presentadora de 'Más vale Tarde', Mamen Mendizábal, ha estallado y ha mostrado su enfado después de que hayan salido a la luz las grabaciones de la gerente del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Dolores Rubio, en las que propone retirar los teléfonos móviles a los pacientes con coronavirus que vayan a ser trasladados al Hospital Isabel Zendal.

"La familia hay que mantenerla fuera. Pues se prohíben los teléfonos. ¿Por qué tiene que llamar a la familia? ¿Por qué tiene que tener un móvil?", se le escuchaba decir a Rubio en las grabaciones que publicó la Cadena Ser.

Después incidía en que un paciente no necesita "ni a mamá ni a papá ni la vecina de enfrente" para tomar la decisión. Además compara a los hospitales con las embajadas, a las que "no se permite el acceso con teléfonos".

Tras tratar el tema, la periodista mostró su indignación: "A mí padre le quitan el teléfono móvil, ingresado para que no me pueda comunicar con él, y aprovechando que le han quitado el teléfono, le trasladan de hospital cuando tenemos el derecho de elección hospitalaria que queramos, y la monto", aseguró la presentadora visiblemente enfadada.

Han pedido la dimisión de la gerente del hospital

Las grabaciones pertenecen a una reunión que se celebró hace un par de semanas para evaluar la situación del hospital de Alcalá de Henares a la que asistieron Rubio, el director médico del centro, las directoras de enfermería y de continuidad asistencial, un subdirector médico y el coordinador del servicio de admisión.

En ella, Dolores Rubio manifiesta su preocupación por el escaso número de pacientes que han sido trasladados al hospital de pandemias creado por Isabel Díaz Ayuso, tan solo ocho. Un problema al que hay que sumarle que el Gobierno regional ha enviado allí a decenas de profesionales del centro.

"Nos quitan al personal, el personal está en el Zendal... Es que vamos a entrar en una espiral. No tenemos profesionales porque están allí, pero no les mandamos pacientes y nos quejamos de que no tenemos profesionales. (...) Mándalos al Zendal", señaló Rubio.

Estas grabaciones han provocado una gran polémica. Sanitarios, pacientes y algunos políticos han mostrado su rechazo, incluso desde algunos sectores se ha pedido la dimisión de la gerente del hospital.