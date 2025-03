Llega ‘Tu cara me suena 12’: ¿Cuándo empieza la nueva edición?

Los seguidores de ‘Tu cara me suena’ se mantienen expectantes ante la llegada de una nueva edición que promete, una vez más, risas, talento y buenos momentos. En la pasada temporada, la undécima de toda su historia, conseguía un 24% de share en su estreno. Así, ahora todas las miradas se posan en los nuevos concursantes y, finalmente, la fecha clave que dará el pistoletazo de salida a la competición. Así, las novedades comienzan de la mano del jurado. Àngel Ll’acer regresa al formato, y mientras unos vuelven otros se van: en esta ocasión, será Carlos Latre quien no forme parte del equipo.

De igual manera, ya es posible conocer a los nuevos participantes del programa. Ana Guerra es una de ellas. La joven saltaba al estrellato en ‘Operación Triunfo 2017’, tras lo que también formó parte de ‘El desafío’. De igual manera, no es la primera vez que forma parte de la experiencia de ‘Tu cara me suena’, donde junto a Lola Índigo ya se caracterizó de Becky G para interpretar la canción ‘Sin pijama’. Así, los perfiles de los concursantes de la nueva edición son de lo más variados: es posible saltar de la cantante al presentador, y también intérprete, Bertín Osborne.

En los últimos días, Osborne ha sido centro de todas las miradas, y en concreto su difícil situación económica. Así lo señala la revista ‘Lecturas’ que, además de asegurar que se encuentra “al borde de la ruina”, desvela “su intento desesperado por sanear su situación”. Pero al margen de todo ello, el madrileño apuesta ahora por continuar ganando presencia en la televisión, esta vez de la mano de ‘Tu cara me suena’, listo para interpretar a todo tipo de cantantes y dar la mejor de las actuaciones.

La fecha clave

La lista de participantes continúa con nombres tan sonados como Goyo Jiménez, comediante y estrella de los monólogos. El colaborador habitual de ‘El hormiguero’, ‘Y ahora Sonsoles’ y ‘Pasapalabra’ nunca ha mostrado su faceta como cantante, por lo que las risas -como es frecuente al hablar de él- están aseguradas. Además, también participará la creadora de contenido ‘Esperansa Grasia’, que ya acumula 2,6 millones de seguidores en TikTok. La artista revelación Yenesi, el actor y exfinalista de ‘Masterchef Celebrity’ Manu Baqueiro, la cantante Gisela y la ganadora de ‘La Voz Kids’ Melani García también formarán parte de la duodécima entrega, siendo esta última la primera concursante del formato menor de edad.

Finalmente, al hablar de la fecha de lanzamiento de ‘Tu cara me suena 12’, lo cierto es que aún no es posible saber cuándo se dará el pistoletazo de salida. Lo que sí es cierto es que el programa de imitaciones ocupará el lugar que ocupa ‘El desafío’, aunque por el momento no hay certezas del día exacto, como tampoco las hay de la participación de Lolita y Chenoa como parte del jurado del formato.