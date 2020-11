Leticia Sabater presenta un videoclip de lo más 'hot' con Papa Noel y los Reyes Magos

Leticia Sabater, de 54 años, ha vuelto a sorprendernos con otra de sus peculiares canciones por Navidad.

Después de 'El polvorrón' y 'Trínchame el pavo', la presentadora ha sacado un nuevo videoclip navideño: 'You're the Only One'. Una canción que Leticia sale cantando completamente en inglés.

En el último vídeo de Sabater, esta sale vestida de Mama Noel sexy, muy provocativa y enseñando carne, algo habitual en ella.

También podemos ver el resultado de sus últimas operaciones de estética entre las que están una lipoescultura de alta definición y una abdominoplastia, con las que pretendía parecerse a Madonna.

Además el videoclip tiene una fuerte carga sexual ya que Leticia protagoniza varias escenas en las que simula tener relaciones sexuales con los tres Reyes Magos a la vez y con Papa Noel. A este incluso se le ve en varios momentos teniendo una erección.

Para terminar, la ganadora de 'La casa fuerte 1' ha publicado un mensaje de felicitación de Navidad en el que se puede leer: “Os deseo una feliz Navidad en este año tan especialmente difícil y brindo con vosotros por volver a la normalidad lo antes posible. ¡¡Con todo mi corazón, Leti!!”.

Memes y reacciones a la nueva canción de Leticia Sabater

El nuevo videoclip se publicó en Youtube hace diez horas y ya cuenta con más de 3.600 visualizaciones.

Además, Leticia Sabater se ha convertido en Trending Topic este lunes donde muchos usuarios están comentando qué les parece la nueva canción de la televisiva: "Ya sí que es imposible salvar la navidad", "Acabo de ver un trozo del videoclip que ha subido Leticia Sabater y os juro que pensaba que era una peli porno", "Os reís de Leticia Sabater, pero es la única que podrá decirle a sus hijos que los Reyes Magos son sus padres"o "Cuando piensas que 2020 no puede ir a peor va Leticia Sabater y saca un villancico".

Acabo de ver un trozo del videoclip que ha subido Leticia Sabater y os juro que pensaba que era una peli porno pic.twitter.com/oM7evPI2xY — Vicky la Vikinga ⚔🪓🛡🏹 (@VGarcy) November 30, 2020

Os reís de Leticia Sabater, pero es la única que podrá decirle a sus hijos que los Reyes Magos son sus padres. pic.twitter.com/nqRUVoBHqT — Llorchs (@LegoLlorchs) November 30, 2020

Leticia Sabater mucho Papá Noel you are the one and only, pero ahí hay dos. pic.twitter.com/1KpGdnqig1 — Señora con bolsa (@senoraconbolsa) November 30, 2020

Juego: quién aguante más tiempo viendo el videoclip de Leticia Sabater sin echar la pota gana pic.twitter.com/Ez7ffjDNKc — 🦇Bat-uitero🃏 (@Bat_uitero) November 30, 2020

Cuando piensas que 2020 no puede ir a peor va Leticia Sabater y saca un villancico pic.twitter.com/LufADv5QZO — ahwenoperdona (@ahwenoperdona) November 30, 2020

Quién no ha pasado peores nochebuenas y nochebuenas que el vídeo de Leticia Sabater pic.twitter.com/DVhRHFcXPf — ovetus ✈ (@ovetus09) November 30, 2020