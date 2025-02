'La Revuelta': Decisión importante de Fernando Tejero con 'La que se avecina' y Fermín Trujillo

Fernando Tejero, el popular actor español, se pasó por el programa de David Broncano para limar asperezas y contar novedades sobre su trayectoria profesional y nuevos proyectos. Una entrevista que empezó algo "tensa" por unas antiguas declaraciones donde Broncano comentó al influencer Ibai, que Fernando Tejero había sido de sus peores invitados.

Tejero fue al programa con ánimo de arreglarlo y finalmente firmaron la paz con un beso. Durante la entrevista, David Broncano no pudo evitar preguntarle al actor español sobre dos de sus personajes más icónicos: Emilio en 'Aquí no hay quien viva' y Fermín Trujillo en 'La que se avecina'. Un Fernando Tejero que lamentaba no haber registrado el "un poquito de por favor" que se volvió viral a principio de los años 2000.

Adiós a 'La que se avecina'

El actor confesó que dejará de participar en 'La que se avecina'. El actor confesaba "cansarse de hacer siempre lo mismo" y la necesidad de buscar nuevas aventuras. Una noticia que ha sido un jarro de agua fría para los fans de la serie.