El vídeo filtrado, 'el Jesulín de Puerto Real' y otros desvaríos del tentadero de Telecinco

-La gente quiere tomate.

-Me resisto a creerlo.

-No te resistas. En el estreno de esta temporada, el pasado jueves por la noche, el programa arrasó en audiencia, con más de tres millones de espectadores.

-Eso no explica nada. Podríamos hablar de cómo se mide el share...

-Alberto, ahora mismo tengo abierto en el ordenador tu diario, Vozpópuli, y puedo decirte que en este momento dos de las cinco noticias más leídas se refieren a la nueva edición de La isla de las tentaciones. Así que asúmelo: la gente quiere tomate.

-Touché. Tendré que darte la razón. No queda otra. Has ganado. Enhorabuena.

-Pero la cuestión es no ser tan cenizo, querido, porque el tomate no hace daño a nadie.

-Como ocurre con todo, dependerá de la cantidad de tomate que te metas al cuerpo.

-Te lo expliqué cuando acabó la segunda edición. Se trata de divertirse un rato viendo algo desenfadado y un tanto irreal. Nada más. Por verlo no matas a nadie. Solo te ríes antes de acostarte.

-Ya entonces te contesté que eso es un tentadero antes que un programa de televisión.

Lo que me pregunto es si es normal que un programa de 'prime time' tenga esa mecánica de tentadero, o que su gran novedad de este año sea el sonido de una alarma enloquecedora si los concursantes se acercan a la infidelidad, o que uno de sus participantes sea un tipo que dice que va a ser 'El Jesulín de Ubrique de Puerto Real'

-Llámalo como quieras, pero no me negarás que está bien hecho. La realización con mil y una cámaras, el ritmo que le meten, el trabajo de producción...

-La calidad técnica de todo eso no está en discusión. Siempre te he dicho que en Telecinco saben hacer televisión mejor que bien. Para mí el debate está en el fondo y no en la forma, en el contenido y no en el continente. Lo que me pregunto es si es normal que un programa de prime time tenga esa mecánica de tentadero, o que su gran novedad de este año sea el sonido de una alarma enloquecedora si los concursantes se acercan a la infidelidad, o que uno de sus participantes sea un tipo que dice que va a ser El Jesulín de Ubrique de Puerto Real, o que a las 24 horas de estrenarse se filtre en las redes sociales un vídeo sexual de dos concursantes.

-Ahora me vas a negar que lo de la alarma que se dispara cuando se acerca la infidelidad es maravilloso. Y, eso sí, lo del vídeo es tremendo.

-Bueno, tampoco es sorprendente, porque el morbo del programa está en si unos y otros practican sexo, ¿no?

-Me refiero a la filtración, pero bueno, eso es casi lo de menos. Tienes que entender que La isla es un universo diferente, repleto de desvaríos que lo hacen divertidísimo. Los que lo vemos no nos lo tomamos en serio, a ver si te entra en la cabeza. No te líes más.

-No me lío. Pero alucino con el éxito del tentadero. Es alucinante, te pongas como te pongas, que a millones de personas les interese saber si estos seres guaperas de La isla van a poner o no los cuernos a sus respectivas parejas.

-Es puro cotilleo. ¿No era tu admirado Umbral quien decía que España es un país de porteras?

-Eso me suena, sí.

-En todo caso se equivocaba. España es un país de porteras y de porteros. Porque tengo más amigos que lo ven que amigas.

-La estupidez no entiende de género.

-Ya estás faltando otra vez.

-Perdón. No quería ofenderte. Y no te empaches de tomate este fin de semana.

-Prefiero empacharme de eso antes que de políticos que se vacunan antes de tiempo, que roban másteres universitarios o que en vez de ponerse de acuerdo montan una polémica por cualquier cosa.

-Esa ensalada es más amarga que un atracón de endibias. Hasta yo prefiero el tomate. Buen finde.

-Igualmente.