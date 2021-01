Kiko Rivera llama a Isabel Pantoja "déspota" y "ridícula" en el Deluxe y le da "24 horas"

Kiko Rivera ha vuelto a cargar contra su madre en el 'Deluxe' y le ha dado un ultimátum para que se ponga en contacto con él en 24 horas y sino, la demandará, algo que anunció que no haría en su entrevista en 'Lecturas'. Sin embargo, ahora ha explicado porqué ha cambiado de opinión.

El hijo de Isabel Pantoja señaló previamente: "El miércoles pasado fui a firmar para revocar los poderes que le di a mi tío Agustín y a mi madre. Poderes que cuando los leí casi me da un patatús porque podía hacer lo que le diese la gana. Ya está firmado entonces hoy estoy aquí sentado, sois todos testigos. Yo le dije a Mila en la entrevista que no quería demandar a mi madre, para no meterla en ninguna historieta de estas porque me daba miedo porque tiene antecedentes y si le pasa algo, no me lo perdonaría jamás".

Sin embargo, ahora sí está dispuesta a llevarle a los tribunales porque esos antecedentes ya están prescritos. "Me comentan mis abogados que por le tiempo transcurrido, la mayoría de sus problemas y antecedentes deben estar prescritos. Si ella, o quien mande en este caso, que será el que todos sabemos, no ha firmado lo que hay que firmar".

El mensaje de amenaza venía después: "Entonces corre y ve a firmarlo porque tienes 24 horas mamá, desde este mismo momento. Como hijo te voy a dar la oportunidad última de que en 24 horas te pongas en contacto conmigo ya sea llamándome, mandándome una paloma mensajera, que me traiga un ovni con bata de cola, lo que tú queras, lo que quieras, o que tus abogados, que todavía no sé quiénes son, contacten".

El Dj asegura que desconoce qué letrados están llevando el caso de su madre. "No sé quiénes son porque a los tres abogados que hemos ido, se han negado a llevarle el caso".

Después volvió a insistir en que le da la última oportunidad. "Le doy 24 horas como hijo, para que por favor, se ponga en contacto conmigo por donde quiera y si no es así, voy a tener que tomar las medidas, y pedirles que rindan cuentas de todo lo que hayan hecho con esos poderes, que es algo que me cuesta muchísimo".

"Si han pedido 1.200.000 euros a mi nombre, me van a tener que decir dónde está ese dinero"

Jorge Javier Vázquez le preguntó que podía suponer el demandarla, a lo que Kiko respondió: "Me imagino que le llegará un requerimiento ante notario a mi madre y a mi tío. Si han pedido 1.200.000 euros a mi nombre, me van a tener que decir dónde esta ese dinero. Por lo visto, a través de amistades, pide una serie de dinero, no sé la cantidad exacta, soy de letras, no de números, pero creo que ronda unos 700.000 u 800.000 euros pero no lo sé".

Con todos estos préstamos que ha pedido Isabel Pantoja, Jorge Javier le preguntó si su madre está arruinada, algo que a él le cuesta creer. "Yo te digo lo que pienso yo, sin tener ni idea. Con todo el dinero que ha ganado esa mujer... Mi madre no tiene vicios, no sale, solo echa de comer a los gatos allí".

Kiko quiso dejar claro que solo busca que su madre le llame, que quiere hablar con ella y que no busca un perdón sino que le de las explicaciones precisas. "Yo lo he pasado mal porque aunque mi madre haya hecho las cosas muy mal no deja de ser mi madre. Cada día me siento más triste y más alejado de mi madre, a veces incluso siento que todo esto es ridículo (...) No hay nada que quiera más en el mundo que mi madre me diera las explicaciones necesarias, mi madre ha hecho las cosas muy mal, no busco el perdón, busco la explicación".

Antes de enviar ese mensaje amenaza a su madre, Kiko Rivera cargó duramente contra ella. La tachó de "ridícula", "déspota" y "prepotente". Incluso llegó a decir que no está bien de la cabeza.

"Eres muy pobre. No tienes vida. No tienes a nadie. Qué pena más grande", dijo sobre su madre, sobre la que dice que la única cosa que hace en el día es "dar de comer a los gatos".

"Mi madre tiene la mano larga. Tiene las uñas más largas que Rosalía", señaló en otro momento de la entrevista.

"Pone a trabajar a sus fans para ella: pintar Cantora..."

Además desveló que Pantoja y su tío Agustín ponían a trabajar a los fans de la cantante en Cantora. "Yo he visto cómo sus seguidoras trabajaban para ella y alucinaba, mi tío Agustín hasta les pedía que le rellenasen el vaso de agua", confesó Kiko.

Después añadió para el asombro de todos: "He visto a fanáticos de mi madre que han venido a ver a mi madre y los ha puesto a trabajar. Les ha puesto a pintar Cantora", desveló. "Y ellos lo hacían encantados".

"Mi madre y mi tío han hecho comentarios xenófobos contra mi hermana"

, que su madre y su tío se pasan horas y días viendo los vídeos de Youtube de Isabel: escuchando sus canciones y conciertos y comentándolos, lo mismo que hacen cuando va gente a verles.

Entre las cosas más fuertes, aseguró que había escuchado a su madre y a su tío criticar a su hermana, Isa Pantoja y decir comentarios racistas sobre ella. "He escuchado decir comentarios xenófobos sobre mi hermana", señaló, para después indicar que cuando esto ocurría él huía.

Le intentó quitar los apellidos a Isa Pantoja varias veces

Además también desvela que su madre trató de quitarle sus apellidos a su hija Isa P. en varias ocasiones. "Me dijo que buscara a un abogado para quitárselo" y añadió después: "Yo sé cómo ella ha actuado con mi hermana y es lo mismo que va a hacer conmigo". "Conozco bien a mi madre, conozco todos, toditos, sus movimientos, y ella no tiene ni idea de cómo soy yo".

Kiko confesó que su madre "ha ido hablando mal de mi hermana por detrás" a colaboradores de televisión y a otras personas, algo que él considera inexplicable y que no haría jamás con sus hijos. También le reprochaba no haber defendido a Isa. "La peor humillación para mí es que hablen mal de un hijo tuyo y tú no pongas freno".

Kiko Rivera: "Mi madre intentó quitarle los apellidos a mi hermana"#kikovuelvepic.twitter.com/HDnAcxBtOn — Deluxe Sabado (@DeluxeSabado) January 24, 2021

Se había arrepentido de adoptar a Isa

También aseguró que en Cantora, había gente que había tratado a su hermana "de segundas", como si ella fuera inferior a Kiko o al resto de personas. "He escuchado muchos comentarios despectivos".

El Dj llegó a decir que su madre "se había arrepentido de adoptarla".

"Mi madre tiene un problema de coco"

Kiko arremetió contra su madre diciendo que no está bien de la cabeza. "Yo creo que mi madre tiene la necesidad de creerse la mejor en todo y eso es un problema. Hay muchas cosas que me callo porque me dan vergüenza. Mi madre tiene un problema de coco porque no asimila las cosas".

Después añadió que Isabel es muy egocéntrica. "Para ella su problema es el más grande, solo tiene problemas ella...".

El marido de Irene Rosales señaló que su madre no asimila que su época ya ha pasado y que hay artistas mejores que ella. "Siempre que entras en Cantora hay vídeos de ella cantando sin parar". "Ponen en Youtube conciertos de ella y se ponen a comentarlos".

Después señaló: "A mi madre y a mi tío se les va mucho la pinza. También la critican a ella en Cantora".

Pantoja obligó a una revista a que pusieran los ojos azules a su nieta

Kiko confesó aspectos surrealistas como que Pantoja pidió a la revista '¡Hola!' que a su nieta pequeña le cambiaran el color de los ojos para que se pareciera a los de su marido el torero Francisco Rivera, Paquirri. "Mi madre obligó a una revista a que pusieran los ojos azules a mi hija Carlota en la exclusiva de su bautizo para que se parecieran a los de mi padre, Paquirri".

Y así fue, la pequeña aparece en la portada junto al titular de Isabel: "Me emociona mirarla a los ojos, son los de Paco".

Kiko, a su madre: "¿Te tengo que dar las gracias por parirme?"

Rivera también denunció el acoso que está recibiendo por parte del entorno de Isabel Pantoja donde le insultan y amenazan e incluso llegan a desearle la muerte de sus hijas.

"Me da coraje que me diga mantenido. Mantenido lo que tienes tú al lado. ¿Te tengo que dar las gracias por parirme? ¿Mantenido de qué? ¿Te he pedido algo?", repitió en varias ocasiones el hijo de Paquirri.

Contra su tío Agustín

El hijo de Isabel Pantoja también cargó contra su tío Agustín. "Me gustaría ver cómo actúa mi madre sin mi tío Agustín al lado".

"Creo que ella es desconocedora de muchas cosas" que hace su tío. "Agustín le oculta cosas". "Las malas lenguas han visto a mi tío comprándose ropa de marca en Las Rozas Village, ¿de dónde saca el dinero si no trabaja? No sé si mi madre le dará un sueldo...", indicó queriendo sembrar la duda.

"Seguro que a mi tío le hubiese gustado ser Isabel Pantoja"

Después señaló: "Mi madre queda mal en todos los sitios y eso me ha repercutido", aludiendo a que quien está detrás es su tío y es culpa suya que su madre quede así.

"Mi tío se encarga de gestionar la carrera de mi madre y así le va ahora mismo", indicó.

Otra de las críticas que lanzó contra Agustín es: "Seguro que a mi tío le hubiese gustado ser Isabel Pantoja" y no descarta que se haya puesto sus batas de cola.

Sobre Anabel Pantoja

Kiko insistió varias ves en lo mucho que quiere, ama y adora a su prima Anabel Pantoja pero señaló que "está acojonada" porque es "hiper mega sensible". "No sé si tiene miedo, pero sí respeto".

Por su parte, Rivera dice que él no tiene miedo a nada ni nadie, tampoco a Agustín. "No tengo miedo a mi tío y le recuerdo que está en mi casa".

"Mi prima Anabel, sin ser hija de mi madre, es la que más se parece a ella", comentó en otro de los momentos. Sin embargo, también reconoció: "Mi tío y mi madre se han metido con el peso de mi prima Anabel". Vamos, que no dejan títere con cabeza y les hacen trajes a todos.