Kiko Matamoros confiesa que es "cocainómano desde los 15 años" y que intentó matarle una persona cercana a Makoke

Kiko Matamoros, de 64 años, se sentó este domingo en el polígrafo del 'Deluxe' para hablar de aspectos de los que nunca antes había hablado, entre ellos, de su adicción a las drogas y otros relacionados con su exmujerMakoke y el hijo de esta, Javier Tudela, con los que está inmerso en una guerra mediática y judicial.

El colaborador de 'Sálvame' reconoció en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez: "Soy cocainómano desde los 15 años. Es decir, que me queda un añito para cumplir las bodas de oro. En mi vida no he tenido nunca un problema con esta adicción, no sé por qué, depende de muchas circunstancias: de cómo se utilice, de dónde se utilice, en qué ocasiones, si hay verdaderamente algo detrás que te impulse a ello o es un consumo social".

Kiko le quitó importancia a este vicio que tiene desde joven: "Nunca he tenido una adicción importante. Desde los 15 años que la probé no he dejado de consumir, es como el agente que tiene un problema con el alcohol, lo eres para toda la vida", desveló, aunque admitió que la droga "si ha condicionado mis relaciones".

"Con Marian levanté muchísimo el pie" con las drogas

Matamoros confesó: "Tuve un consumo desde el punto de vista médico muy poco aconsejable, fiestas a diario, bastantes excesos pero cuando empecécon Marian Flores, [madre de Lucía, Diego, Laura e Irene] que no era consumidora, levanté muchísimo el pie porque si estás con una persona y estás bajo el mismo techo es bastante absurdo que estés en una dimensión y ella en otra porque a partir de ahí no hay comunicación ninguna ni vinculación de ningún tipo".

Después continuó diciendo: "Durante esos 20 años, admito que no dejé de consumir pero fue con mis amigos, cuando estaba en alguna fiesta, donde ella no estaba. A lo mejor excepcionalmente delante de ella, que se ponía enferma porque no lo soportaba".

"La cocaína llegó a condicionar mis relaciones sexuales"

"Cuando rompí esa relación y empecé con Makoke, es cierto que posiblemente ha sido la etapa de mi vida, que fue además una etapa muy larga, donde hice del consumo de la cocaína algo habitual", indicó, para después decir: "Como consecuencia de eso, sucedieron episodios desagradables, complicados desde el punto de vista legal y llegó a condicionar incluso mis relaciones sexuales. Si no consumía, no me apetecía absolutamente nada y al final de mi relación me pasó todo lo contario. Vivía unas situaciones que me producía cierto rechazo estar en ese estado y mantener esas relaciones".

Kiko señaló que cuando Makoke se quedó embarazada de su hija Ana no consumió. "Estuve casi un año sin consumir porque no quería que eso fuera motivo de incitación. Hice un esfuerzo que no fue heroico. Yo tenía mucha ilusión por ver a mi hija sana y feliz toda su vida. Fundamentalmente sana cuando su madre diera a luz. Incluso dejé de fumar e intenté cuidarme mucho en ese sentido".

También explicó que hubo otras épocas, cuando estuvo con Marian, que "lo dejé por temporadas largas de cinco o seis meses" cuando practicaba el deporte del ciclismo, cuando tenía que entrenar.

Sobre Makoke y la cocaína: "Creo que era voz pópuli"

Kiko reconoció que desde que se separó, "vivió algún episodio sórdido". "Durante unos meses fue como cuando tenía 20 años, porque lo relacionaba con mis salidas, mis historias, también como una fuente de evasión".

Después desveló que gracias a la aparición de Marta López Álamo en su vida, 41 años más joven que él, el consumo de cocaína se ha reducido. "Cuando comencé mi relación con Marta, pues como ella es anti todo esto, pues verdaderamente, es cierto que en alguna ocasión he consumido pero no he compartido con lo cual, me he visto en una situación un poco ridícula porque si quieres estar con tu pareja y quieres estar bien, o estáis los dos en la misma honda o es un poco absurdo. Pero de vez en cuando vienen amigos a casa, ella se cabrea, mira para otro lado y me da la brasa pero bueno, reconozco que esto es así".

Antonio David Flores le preguntaba entonces: "Con Marta no has compartido el consumo, ¿con Makoke lo has hecho?". Kiko respondía así: "No voy a señalar a nadie pero vamos creo que era vox pópuli", aludiendo a que su exmujer, de la que se separó tras 20 años de relación, también consumía cocaína. Después añadió: "Conmigo no aprendió nada, y lo juro por mi madre".

Matamoros: "He puesto mi vida en peligro"

Matamoros desveló también los problemas de salud que había tenido a consecuencia de estas adicciones. "En alguna ocasión he puesto mi integridad en peligro o mi vida en peligro, a colación de la pregunta esta, porque ya llegan unas edades en las que el corazón no es lo que era ni tus condiciones son las mejores físicamente"

"Esto no quiere decir que un chaval de 15 años no pueda quedarse en una de estas o te puedas morir con 84 sin que esto haya sido la causa pero evidentemente es algo nocivo, poco recomendable pero bueno, lo que creo que es fundamental en la vida es también la libertad de cada uno para elegir su destino y su forma de estar en el mundo y andar por él. Entiendo que a mí no me ha condicionado nunca, sí en el terreno profesional, que algunas veces hice abuso de eso, pero nunca en los medios sino cuando era consultor de dirección y teníamos que presentar un estudio y estábamos tres noches sin dormir. Unos tomaban anfetaminas y otros, otra cosa".

"Nunca he intentado desintoxicarme"

A pesar de que Kiko lleva consumiendo cocaína desde los 15 años, aseguró: "Nunca he intentado desintoxicarme porque siempre he pensado que lo podía dejar cuando quisiera".

El tono banal con el que habló de las drogas, como si fuera un asunto fácil de controlar, le llevó a ser muy criticado en las redes sociales.

Me parece peligrosísimo el mensaje que está dando Kiko Matamoros. Reconoce que lleva desde los 15 años drogándose y afirma que no le afecta. Y todo esto, como si hablase de que consume carbohidratos 🙄 — Miss Summer (@comentasummer) January 17, 2021

¿Esperaba Makoke que se muriera pronto por sus excesos para quedarse con todo el patrimonio?

En el polígrafo, una de las preguntas que le formularon fue si su exesposa esperaba que se muriera pronto por sus excesos y así ella quedarse con todo el patrimonio, a lo que Kiko respondió que sí, y el polígrafo de Conchita señaló que decía la verdad.

Otra de las preguntas más relevantes fue esta: "¿Has sufrido una tentativa de asesinato por alguien muy cercano a Makoke y que conspiró para que te mataran por envenenamiento?". Kiko respondió que sí y el polígrafo dictaminó que decía la verdad.

Después explicó lo que pasó y quién fue: "Yo tenía un camello que me suministraba la cocaína, tenía muy buena relación con él. Le llamo un día y no me daba señal, le llamo al día siguiente y no me coge el teléfono, al otro día lo mismo. Al día siguiente me llama un amigo y me pide que nos veamos, me insiste en que por teléfono no podía ser".

Matamoros continuó explicando: "Al señor este que me daba la cocaína, le dijeron que tenía que echarme un producto en la coca, el señor se lo había contado muy preocupado, cosa que le agradezco muchísimo, porque este tipo de chivatazos o delataciones se pagan muy caras, pero parece ser que en el fondo era una buena persona y no quiso participar de esto".

"Supe quién hizo el encargo, por supuesto, me lo contaron. Me dijo mi amigo quien lo encargó, en qué condiciones y que le habían ofrecido un dinero y hasta hoy. Makoke lo supo en el mismo momento, de esto hace unos catorce o quince años. No voy a decir su nombre, pero tengo muchos testigos que se lo han contado a Makoke", señaló.

Después explicó que su camello iba a recibir por este encargo 6.000 euros, el precio que le pusieron a su vida. El primero lo recibiría, se supone, al modificar la sustancia y el segundo cuando el trabajo estuviera realizado con éxito, algo que no ocurrió.

Marta López le envía un mensaje de apoyo

Kiko quiso dejar claro que Makoke nunca fue conocedora de este intento de asesinato. Aunque la persona que intentó quitarle la vida era del entorno de su entonces esposa, nunca llamó para recriminárselo ni quiso denunciar.

Tras la entrevista, Marta ha mostrado todo su apoyo a su novio a través de las redes sociales con este mensaje. "Eres auténtico, valiente, único y con dos huevos bien puestos. Estoy orgullosa de ti. Te quiero, mi amor", ha escrito en Instagram.