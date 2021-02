Así es la nueva casa de Kiko Matamoros y Marta López: un palacete de 360 metros cuadrados

Kiko Matamoros y Marta López Álamo estrenan nueva casa de 360 metros cuadrados, situada en pleno centro de Madrid, por la que pagarán un alquiler de unos 3.700 euros al mes.

Se trata de un palacete del siglo XVIII que se encuentra al lado de la basílica de San Miguel y cerca de la calle de Segovia, plaza y mercado de San Miguel y calle Mayor. En este edificio han vivido personajes tan ilustres como los políticos Alberto Aguilera y Manuel Becerra o el periodista Alfredo Armestoy.

En los dos años que llevan de relación, el colaborador de 'Sálvame' y su novia, han vivido en diferentes hoteles y otras casas de alquiler pero al final se han decantado por este exclusivo inmueble que reúne todos sus requisitos.

Por la última casa en la que vivieron, situada en el barrio Salamanca, pagaban más de 3000 euros a los que había que sumarle los gastos. Una elevada cantidad no apta para todos los bolsillos, al igual que la nueva casa que han adquirido.

Algunos ya han puesto el grito en el cielo en las redes ya que no entiende como puede ser posible este derroche cuando el exmarido de Makoke y padre de Laura, Diego y Ana Matamoros aún tiene pendiente una deuda con Hacienda.

Cinco habitaciones, cuatro baños y tres salones

El casoplón cuenta con tres salones, cinco habitaciones, cuatro cuartos de baño y varios balcones.Fue reformado totalmente con materiales de primeras calidades en el año 2014, según publicado la revista 'Semana'. Tiene una entrada principal y de servicio y está situado en una segunda planta.

La puerta principal da a un amplio recibidor que conduce a tres salones independientes por puertas. Una de estas estancias tiene 50 metros cuadrados con acceso a la cocina, y los otros dos son de 42 y 38 metros.

El dormitorio principal tiene baño propio y un amplio vestidor. La casa cuenta también con una zona de servicio con puerta independiente con cuarto de lavado y plancha, y despensa.

Marta ha mostrado algunas fotos de su nueva casa

Kiko y la modelo ya tienen instalados varios muebles y un piano en el salón, como se puede ver a través de las fotografías que ha publicado Marta a través de su cuenta de Instagram.

Junto a la imagen del piano, Marta ha escrito: "Nueva casa, nueva vibra, nuevos objetivos. Estuve unos años tocando el piano y en solfeo, y voy a retomarlo. Tenemos esta maravilla en casa y voy a aprovecharlo a tope. Hacer cosas que enriquezcan tu alma es lo más gratificante del mundo".

Se han cambiado de casa con la intención de tener hijos

Marta también ha mostrado una foto de la mudanza, para la que han contratado a una empresa, en la que se ven sus pertenencias en cajas.

En otra de las imágenes se puede ver su vestidor, que quiere hacer de obra y a medida, para el que está buscando y pidiendo ideas a sus seguidores.

"Es la locura de mi casa. Éste es mi vestidor que es una habitación entera. En la otra casa también tenía una habitación de vestidor pero tenía poca luz y no me gustaba nada. El vestidor me lo voy a hacer de obra, súper guay, estoy buscando inspiración en Pinterest", ha escrito Marta en su Instagram.

La pareja afronta así una nueva etapa, con la ilusión de estrenar un nuevo nidito de amor y con el deseo de aumentar la familia y tener hijos, motivo que les ha llevado a cambiarse a esta nueva casa.