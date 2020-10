Kiko Hernández habla de sexo y desvela desde hace cuanto no tiene relaciones

Kiko Hernández no es dado a hablar de su vida íntima, poco se sabe de él y de con quién comparte o ha compartido su vida sentimental. Sin embargo, este jueves se sinceró y dio a conocer algunos detalles hasta entonces ocultos.

Todo comenzó cuando en 'Sálvame' estaban hablando del último capítulo de 'La isla de las tentaciones 2', donde ya se han producido infidelidades y escenas de sexo o cama de varios concursantes. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó a Kiko si él perdonaría una infidelidad: "Imagina que tienes pareja, para ti, ¿la infidelidad es importante?". La respuesta de Kiko fue un rotundo "sí".

Aunque Jorge le estuvo poniendo en diferentes escenarios como el llevar dos o tres años con una pareja y que de repente tuviera un desliz, el exconcursante de 'Gran Hermano' lo tenía claro: no perdonaría una infidelidad bajo ningún concepto por muy enamorado que estuviera porque eso sería una gran traición.

"Yo soy muy cerrado para eso, cuando me traicionas una vez, me traicionas 20", apostilló.

Kiko Hernández: "Soy cerrado y además, asexual"

Después, el presentador le preguntó que sucedería si la infidelidad la cometiera él, a lo que él respondió con rotundidad: "No sucedería. Yo soy muy cerrado para eso y a parte, soy asexual total",.

Después sorprendió a todos la decir que "podría vivir sin nada y tan a gusto". "Que surge, pues oye, ha surgido, pero que no es ningún complejo ni nada, que mucha gente me escribe 'asexuaaal'".

Jorge le preguntaba entonces: "¿Desde hace cuanto que no tienes relaciones?". Kiko respondía: "Hace cuatro años".

El colaborador negó que tuviera que ver con lo desconfiado que es. "Es que no me apetece. Si me apeteciera, ¿no crees que no lo haría? La única preocupación que tengo ahora es perder tres kilos que hané desde que he vuelto de las vacaciones". Después retomó el tema de las relaciones sexuales: "Ahora encima con el covid... que no, que no. Voy con el spray todo el rato. Quita, quita..."