Los seguidores de Sálvame y de Telecinco en general llevaban días preguntándose por Kiko Hernández. El colaborador, de 44 años, es muy hermético con su vida privada, pero este martes, a su vuelta a los platós, decidió aclarar algo importante relacionado con su ausencia al trabajo de los últimos días.

Dado que estamos en plena pandemia por coronavirus, la mayoría de espectadores llevaba ya varias jornadas dando por hecho que Kiko estaba en su casa o contagiado por covid o en cuarentena por haber estado en contacto con algún positivo.

Esto llegó a los oídos de Kiko, que quiso matizar que nada más lejos de la realidad: "Por cierto, no he venido estos días porque haya tenido covid ni nada de eso", aseguró el colaborador. Entonces, ¿qué le pasó?

La razón de la ausencia de Kiko Hernández

Tras aclarar que no ha estado enfermo por coronavirus, todos sus compañeros (y la audiencia) de Sálvame estaba esperando a que diera explicaciones, pues nadie falta al trabajo porque sí.

Kiko, no obstante, no es dado a contar absolutamente nada acerca de su esfera más íntima, así que no dijo nada hasta que Lydia Lozano aseguró que había faltado porque le "ha apetecido cogerse unos días con sus hijas".

Ante esto, que parece ser la razón real de la ausencia de Kiko en plató, el protagonista apuntó: "Bueno, he faltado por lo que sea...", sin desvelar nada más.

Sus hijas, la razón de sus vacaciones

Esta decisión del colaborador de cogerse días para estar con sus hijas no sorprende, pues desde que nacieron Jimena y Abril, en 2017, mediante gestación subrogada, Kiko pasa mucho más de su trabajo.

En marzo del pasado año, de hecho, ya se tomó unas vacaciones de meses para estar con sus hijas, algo que también hizo en enero de 2019.