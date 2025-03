Karlos Arguiñano: los negocios que tiene más allá de los fogones

Pocos son los que no conocen a Karlos Arguiñano. El chef es una de las figuras de la cocina más famosas del panorama nacional, y no solo por su programa televisivo, sino también por sus muchas otras fuentes de ingresos. Su faceta emprendedora ha hecho que con tan solo dos de sus negocios ya obtenga unos ingresos de unos 6 millones de euros, y además no lo hace solo: para el profesional, es importante que en estos proyectos participen sus hijos y su mujer, que también forman parte de manera frecuente en su programa de televisión.

De esta manera, es posible conocer en qué trabaja el chef vasco más allá de los fogones. Así, su negocio más rentable es la empresa Karlos Arguiñano Promociones SL. Esta es la encargada de gestionar el hotel Karlos Arguiñano, así como su Escuela de Hostelería y la bodega. Al hablar del primero de ellos, se trata de un antiguo palacete del siglo XX con una ubicación privilegiada, frente a la playa de Zarautz. De tamaño reducido y espíritu familiar, el lugar tan solo tiene doce habitaciones, entre las que destacan la Junior Suite con terraza y vistas al mar.

Empresas y libros de recetas

El pasado 2021, la empresa registraba 4.263.892 euros, un 1,3 millones más que en el ejercicio anterior. Pero este no es el único proyecto que supone todo un éxito para el vasco. Arguiñano también es propietario de Irusta Gain SL, una sociedad fundada en el año 1997. Tras hacerse con un importante hueco y público en la televisión, el cocinero apostaba por diversificar y decidía inaugurar su propia productora, aunque tiempo después la naturaleza del negocio ha cambiado a agencia de publicidad que, actualmente, gestiona los derechos de imagen del profesional de la cocina.

Además de todo esto, es importante sumar los beneficios que el vasco obtiene de sus más de sesenta libros de recetas publicados. Y echando la vista atrás, el profesional de la televisión ha producido formatos de gran éxito de la talla de Bricomanía, Hoteles con encanto y Decogarden. De esta manera, no es de extrañar que personalidades de la gastronomía de la talla de Jordi Roca hablen del vasco como el chef más rico del país, por delante incluso de cocineros como Dabiz Muñoz, reconocido en varias ocasiones como el mejor chef del mundo. "Jordi y los demás están forradísimos, de verdad", afirmaba el catalán recientemente en ‘La Revuelta’. Así, añadía: "Arguiñano se lleva la palma", a lo que añadía una enumeración de las diversas y múltiples fuentes de ingresos del chef vasco: "escuela, productora y un nuevo libro cada año", entre otros.