Karla Sofía Gascón se compara con Jesucristo en la cruz en 'El Hormiguero'

En los últimos meses, la vida de la actriz Karla Sofía Gascón ha sido una montaña rusa de emociones. Batió récords siendo nominada al Oscar como Mejor Actriz en un papel protagonista por ‘Emilia Pérez’. Fue la segunda española en conseguirlo y la primera mujer trans. Pero su polémica por los tuits racistas la llevaron a ser repudiada por Hollywood y la opinión pública. "Tenéis la música muy alta, ¿no?. Bajadla un poco, vengo del avión y tengo jet lag", dijo nada más llegar en tono sarcástico.

Ahora, y una vez ha cesado en cierta médica de polemica, Gascón ha acudido al Hormiguero, en donde Pablo Motos no ha eludido preguntarla por lo que pasó. "Se juntaron el hambre y las ganas de comer", respondió la actriz, que afirmó que para "destrozar la película" también tenian que destrozarla a ella. "La peli habla de cambios y libertad. Se unieron personas transfóbicas, de ultraderecha, toda la gente que era competencia de la película que no querían que ganáramos, las personas que no les han sentado bien la película y las personas que no soportan a los que triunfamos", añadió nominada al Oscar.

Considera que tuvieron poco tiempo para reaccionar a las críticas y que la pelicula ha sido victima del odio en las redes sociales y del odio generalizado de quienes querían perjudicar su trabajo.

Ha expresado su opinión sobre el asunto de transexualidad, "Creo que no debe usarse como reclamo. Yo no veo ninguna actriz a la que llamen 'actriz gorda' o 'la actriz negra'. Se usa la palabra para generar morbo y eso no me gusta", sentenció.

"No te creas que estoy tan bien", confesó Gascón, para añadir: "He tenido momentos en los que llorado mucho. Ha sido muy jodido y me he sentido como en la inquisición. Pensé en tirarme al río Sena. Cuando todo pasó entre en una pequeña iglesia de Paris que es preciosa y me encanta. En ese momento entendí lo que esa persona (Jesucristo) había sentido en la cruz. Entendí como el ser humano desvirtúa los mensajes", comparó la actriz.

"Afortunadamente, tengo una hija de 14 años maravillosa. Si hay alguien que cree que me va a hundir, está equivocado. Ella es mi gasolina. A mí lo que me dolió es que me impidieron luchar. Que es lo que me gusta. Es un trabajo interno que tuve que hacer", concluyó.