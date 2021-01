Por qué el éxito de Pedrerol y 'El chiringuito' es inagotable

A principios de 2014, ahí es nada, servidor escribía aquí mismo sobre los motivos por los que Josep Pedrerol triunfaba con El chiringuito. Siete años después todo sigue igual. Y, contrariamente a lo que dictan los manuales de periodismo que todos estudiamos y nadie recuerda, en esa costumbre está la noticia que merece ser analizada. Porque, te guste o no te guste este espacio de Atresmedia, su éxito resulta inagotable.

No hay demasiados precedentes de un programa deportivo que triunfe durante tantas temporadas consecutivas en televisión. Sus datos de audiencia son apabullantes. Tanto las cifras de share -cifras siempre engañosas en cualquier programa por cómo se hace la medición, pero de eso hablaremos otro día- como el volumen de comentarios en redes sociales no tienen comparación posible con sus competidores de tele o radio. A modo de ejemplo, cualquier día puede verse durante la emisión cómo la cuenta oficial del programa lanza una encuesta que en pocos minutos tiene miles y miles de interacciones.

Cuando Pedrerol lanzó este exitoso formato, primero llamado Punto Pelota y luego mutado en El chiringuito por motivos que todos ustedes recordarán, seguramente no podía esperar o ni siquiera sospechar que hoy, tanto tiempo después, su programa sería de consumo casi obligatorio para los futboleros. Miles de personas han naturalizado ya que a las doce tienen que ver el programa diariamente. Huelga explicar que conseguir esa fidelidad casi religiosa del público durante tantos años es algo muy difícil en televisión.

Además, otros cuantos miles de espectadores se conectan al particular universo de El chiringuito solo después de grandes partidos, sea porque están rozagantes por la victoria de su equipo o la derrota del contrario o sea porque están deprimidos por motivos opuestos. Esos días desean ver a los personajes de la tertulia. Necesitan comprobar cómo ha afectado el resultado a los Tomás Roncero, Cristóbal Soria y compañía. Sus reacciones lacrimógenas o desternillantes son un vicio secreto de los televidentes. Porque el programa se ha metido en sus casas. Los ha conquistado.

Técnicamente hablando nadie pone en duda la calidad de los vídeos, los cebos o los planos que emite. Sin embargo, a este programa se le ataca mucho desde muy diversos frentes por su estilo. Se dice que es sensacionalista, desmesurado o hasta telebasura. Tal vez recuerden, por ejemplo, que unos meses atrás se montó un revuelo importante entre los hacedores del periodismo deportivo. El informador Julio Maldonado, alias Maldini, afirmó que el espacio que presenta Pedrerol "es un show pero no periodismo".

Maldini acertaba solo en la primera parte de su afirmación. Porque la verdad es que este programa es un show y también es periodismo. Por supuesto que es periodismo. Simplemente es que entremezcla las noticias con una tertulia donde prima el entretenimiento. La base del formato es la información pero la clave es la diversión. Ambas cosas son compatibles. Como lo es tener un ritmo trepidante y enzarzarse en discusiones que se eternizan.

En las últimas semanas he empezado a ver El chiringuito con más regularidad. Digamos que he pasado de ese segundo grupo de espectadores ocasionales al primero de los fieles. Al comparar entre lo que recordaba y lo que ahora puede verse, he comprobado que en este tiempo han cambiado algunos tertulianos y miembros del equipo o se han esfumado algunas secciones y han aparecido otras. Pero la esencia es la misma.

Hoy, como decíamos hace siete años y como pasaba ya antes en Punto Pelota, este programa de Atresmedia es una mezcla entre pasión y periodismo, con la improvisación como único hilo conductor y con la rivalidad entre Madrid y Barça llevada al paroxismo. Un programa alocado, que parece surrealista pero es muy real, sin duda maniqueo, muy bien hecho y, por encima de todo, entretenido. Esperemos que su éxito continúe muchos más años.