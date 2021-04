José María fue el segundo expulsado del programa 'Masterchef 9' de TVE y protagonizó uno de los momentos más tristes y emotivos de la historia del programa.

El extremeño, de 18 años, era el más joven de esta edición y rápidamente se ganó el corazón de sus compañeros, del jurado y de los telespectadores por la vida tan trágica que ha tenido desde que nació. Su madre vive en la calle y es toxicómana, no conoce a su padre y una de sus hermanas murió cuando era un bebé de nueve meses.

El joven se crio con su abuela Josefina, que es lo más importante de su vida, y la que le ha enseñado lo que sabe de cocina. Sin embargo, ahora no puede convivir con ella ya que padece Alzheimer y necesita los cuidados propios de esta enfermedad.

Por todo lo vivido, que le hubieran elegido para la novena edición de 'Masterchef' era como un sueño. Sin embargo, su aventura ha durado poco y ha sido expulsado una semana después del estreno al ser el peor valorado por el plato que elaboró. El pollo de corral marinado le jugó una mala pasada. Se le pasó el caldo y cuando trató de arreglarlo, el veredicto de los jueces fue que la carne se había "quemado fuera y quedado cruda por dentro", por lo que se trató de un plato "incomestible".

De este modo, perdió la prueba frente a sus compañeros Jordi y Jiaping. En el momento en el que el jurado pronunció el nombre del expulsado, José Mari rompió a llorar al ver que su aventura delante de los fogones acababa y provocó las lágrimas también entre el resto de sus compañeros y del propio jurado formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nájera. También entre los espectadores ya que el joven era uno de los preferidos en las redes sociales.

El jurado y sus compañeros se emocionan al despedir a José María

Pepe Rodríguez comenzó diciéndole: “Cómo lo sentimos, de verdad, mucha pena”, manifestó para después dirigirse a los dos concursantes que habían logrado salvarse, Jordi y Jiaping. “Os habéis salvado porque el plato de José María era mucho peor que el vuestro, el pollo estaba curdo pero hay que ponerse las pilas”.

Después pudimos escuchar unas bonitas palabras de Toni hacia su compañero: “Ha sido un palo duro todos sabemos la historia de José Mari. Yo conecté con él muchísimo y me hizo quererle desde el principio a tope. Sólo espero que siga creyendo en él y aquí estaremos para lo que necesite”.

Jordi Cruz trató de mantenerse duro y firme, ya que suele hacer de 'poli malo' en el concurso, pero le costó al verle sin parar de llorar: “José María no vayas por ahí porque me destrozas el corazón. Somos un jurado estricto que más allá de lo que sintamos, nuestra obligación es evaluarlo con criterio y tu plato ha sido el peor. Dicho esto, te tenemos aprecio y no lo has tenido fácil".

Continuó diciendo: "La dirección del programa, en lo que te podamos ayudar, tenlo claro que con todo el cariño y el corazón te lo vamos a poner encima de la mesa para que tires para delante, feliz como te mereces". El joven muy emocionado le dio las gracias. "No me des las gracias porque tú te lo has ganado solito”, añadió Cruz.

Desde arriba, sus compañeros comenzaron a aplaudirle desde la galería con lágrimas en los ojos y sin poder creerse su expulsión mientras decían: “Se lo merece mucho". "José Mari, te queremos muchísimo”, le animaron.

Sus compañeros lloran por la expulsión de José María TVE

Samantha Vallejo-Nágera le dijo entonces: “En tus compañeros tienes también una súper familia porque mira como están. ¿Cómo te sientes?”. El joven, que no podía parar de llorar, y le costaba articular palabra manifestó: “Cómo me voy a sentir… Pues destrozado, si es que…”, señaló sin poder acabar la frase por la tristeza.

Su compañera Alicia, solo tuvo buenas palabras para él: “Un chico súper especial, que se merece muchas más oportunidades y me ha dejado como destrozada”.

El jurado de Masterchef se emocionó mucho TVE

Pepe, a José Mari: "Tienes nuestros restaurantes abiertos, nuestras casas, para lo que necesites y lo que quieras"

Después Pepe quiso enviarle un mensaje de que, a pesar de que haya sido expulsado, le iban a ayudar en todo lo que pudieran. “Masterchef no es solamente un programa de televisión. Hay mucho más fondo detrás. No solo es un trampolín para gente que se quiere dedicar a la cocina o para los ganadores. Estamos aquí para echar una mano a todo el mundo. Tienes abiertos nuestros restaurantes, nuestras casas, para lo que necesites, lo que quieras y cómo tú quieras”.

Cuando José María tuvo fuerza para hablar, manifestó: “La ayuda que me han ofrecido los jueces, la pienso a aprovechar porque a mí me gusta la cocina. Me quiero dedicar a esto, para mí esto era el impulso. Me llevo mucho, sobre todo a mis compañeros que para mí van a ser mi segunda familia y a todo lo que me habéis ofrecido vosotros”.

Sus compañeros lloran al enterarse de la expulsión de José María RTVE

José María: "Masterchef me ha dado fuerza para ver que tan malo no soy, algo tengo que tener"

Después se animó a dar el nombre de la que para él es la ganadora de ‘Masterchef 9’. “Me gustaría que ganase María porque la veo con buena mano, la veo con fuerza, con ganas y la veo buena realmente”.

“Para mí formar parte de la familia de ‘Masterchef’ es un sueño cumplido. Siempre me ha pasado todo lo malo en la vida y ‘Masterchef’ me ha dado como fuerza para ver que tan malo no soy, algo tengo que tener”.

"Mis compañeros son mi segunda familia y gracias por todo lo que me habéis ofrecido" @JoseMariaMChef9 https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/ojDXdYelcO — MasterChef (@MasterChef_es) April 20, 2021

“No veo más ‘MasterChef'”: El público se subleva por la expulsión de José María en el segundo programa

Los espectadores lloran y piden la repesca del concursante e incluso amenazan con dejar de ver el programa

‘MasterChef 9’ ha vivido su segunda gala tras su estreno en TVE, que se ha saldado con la expulsión de José María. Una expulsión nada fácil, ya que el joven de 18 años ha emocionado con su marcha a sus compañeros, jurado y audiencia. El aspirante se ha convertido en el segundo expulsado de la edición después de que Jesús abandonara el talent de cocina el mismo día de su estreno.

En esta ocasión, la prueba de exteriores se ha basado en la elaboración de un menú para la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, que celebra su 25 aniversario. Por primera vez en la historia del programa, los concursantes no serán los capitanes, sino que los equipos realizarán dos servicios a las órdenes de los chefs Álvaro Castellanos e Iván Morales. Bajo sus órdenes los aspirantes del talent de cocina han tenido que elaborar 140 raciones, de las que ha salido ganador el equipo azul, compuesto por Dani, Alex, Meri, Amelicius, Vero, Fran y Pepe. De esta manera, se enfrentan a la prueba de expulsión José María, Toni, Ofelia, Arnau, Jiaping, María, Alicia.

Los aspirantes del equipo rojo se han jugado la permanencia en el talent culinario con una prueba muy peculiar: identificando aves. En una vitrina se encontraban 32 especies de aves diferentes, y los aspirantes que identificaran correctamente el mayor número de ellas, subirán a la galería y se librarán de cocinar. De esta manera, Arnau se ha librado de jugarse el puesto en la prueba de expulsión. El resto han tenido que cocinar un plato con una de esas aves.

José María, segundo expulsado de ‘MasterChef’

El peor valorado de la prueba ha sido José María, que se ha convertido en el segundo expulsado de la novena edición de ‘MasterChef’ por su plato “Pollo de corral marinado”. “Está crudito, no tiene gusto. Es un plato inacabado”, ha empezado diciendo Pepe Rodríguez. Por su lado, Samantha le ha dado unos consejos para mejorar: “Antes de ponerte a envasar al vacío, cocina el pollo. Este pollo no se puede comer”. Jordi Cruz también se ha mostrado muy duro con su propuesta: “La cocción es mala. No es un buen trabajo y me sabe mal porque tu lo intentas”.

Una vez ya han comunicado la expulsión, los jueces han mostrado su apoyo al concursante por su desgarradora historia en su desestructurada vida. Al ver llorar al concursante, Jordi Cruz ha querido dirigirse a él: “No vayas por ahí porque me destrozas el corazón. Somos un jurado estricto, más allá de lo que sintamos tenemos que evaluar con criterio. Te tenemos aprecio y no lo has tenido fácil por eso nosotros y la dirección del programa en lo que te podamos ayudar tenlo claro que con todo el cariño y el corazón te lo vamos a poner encima de la mesa para que tires para adelante feliz como te mereces”. “Estamos aquí para echar una mano a todo el mundo. Tienes abiertos nuestros restaurantes y nuestras casas para lo que necesites”, le recalcaba Pepe Rodríguez.

Un error, sólo uno, en MasterChef puede arruinarte y acabar con todos los sueños. Anoche MasterChef 9 se llevó de un plumazo los sueños de José María, el chaval que la semana pasada en el estreno de MasterChef 9 conquistó el corazón de todos, incluidos jueces, con una desgarradora historia de superación. Anoche José María nos partió el corazón a todos con uno de esos errores para los que no hay perdón. Ha sido la expulsión más dolorosa jamás vivida en el programa, la expulsión que más llanto provocado, la expulsión que ha hecho que tanto los jueces como MasterChef 9 sufrieran como nunca antes habían sufrido otra. Porque José María se merecía una oportunidad, José María se merecía cumplir su sueño, José María se merecía tener un sueño.

Fue una expulsión justa, dolorosa, difícil, desgarradora, pero justa. A todos los que nos conquistó, lloramos anoche su expulsión, y es normal que la audiencia se cogiera un cabreo de mil demonios con MasterChef 9. Todos queríamos esa oportunidad para José María, pero José María no lo hizo bien. José María fue el aspirante que más tiempo y que más fácil lo tenía gracias al producto que le había tocado preparar, pollo de corral. Sin embargo, un fallo en los últimos 15 minutos de su cocinado y hacer difícil lo más fácil llevaron a José María a convertirse en el segundo expulsado de MasterChef 9.