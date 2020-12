"Eres ridícula": Jorge Javier Vázquez carga contra Terelu Campos

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a cargar contra Terelu Campos. Lejos de enterrar el hacha de guerra con el clan Campos, el presentador de 'Sálvame' sigue echando más leña al fuego.

Ahora ha arremetido contra ella en su blog de la revista 'Lecturas', que escribe a modo de carta dirigida a la presentadora, en la que le tacha de ser "ridícula" por la defensa a ultranza que hace de su hijaAlejandra Rubio, colaboradora de 'Vida la vida', donde también trabajan Terelu y su hermana Carmen Borrego.

Para la opinión de Vázquez, la presentadora y excolaboradora de 'Sálvame' hace un papel de "madre coraje" que no le "pega" y le convierte en "un auténtico coñazo".

El presentador comienza así su columna: "¡Ay, Terelu! Por dónde empiezo. Me avisaron de que habías hablado de mí en 'Viva la vida', que habías respondido a algo que dije en 'Sálvame'. Algo así como que me chirriaba la mirada orgullosa de madre que le dedicabas a tu hija, con la que compartías plató esa tarde".

"Le haces pasar a tu hija por los mismos malos tragos que tuviste que beberte tú"

Después explica que le sorprendió que se tomara tan a la tremenda su comentario y "te saliera esa vena de madre coraje que sufre porque 'esa de la que hablas la he parido yo', que es una frase de Rocío Jurado que utilizáis todas las madres cuando os da un subidón de sentimiento tan rancio como folclórico".

Jorge Javier arremete contra la hija de María Teresa Campos: "Toda la vida quejándote de que te han caído hostias por ser hija de quien eres y ahora, en un alarde de egoísmo que confundes con amor maternal, haces pasar a tu hija por los mismos malos tragos que tuviste que beberte tú".

"Tú hija no necesita nada de ti laboralmente"

El presentador le lanza un duro ataque a Terelu por ser demasiado protectora con Alejandra, algo que la está perjudicando: "Tu hija no necesita tu defensa. Ni tu apoyo. Ni tu calor en un plató. Laboralmente, no necesita nada de ti. Bueno, sí: que dejes de tutelarla".

"Alejandra ha llegado a un plató de televisión por su pertenencia a un clan, que es una manera como otra de llegar a la televisión. Lo que para ti es demostrarle apoyo para ella es una zancadilla a su incipiente carrera", escribe el presentador.

"Me pareces muy ridícula cuando intentas sacar tus agallas para defender a tu polluela"

Para finalizar, Jorge despide lanzándole un mensaje: "Sabes que te quiero, pero me pareces muy ridícula cuando intentas sacar tus agallas para defender a tu polluela. Porque ese papel no te pega. Porque siempre has sido una tía divertida y jaranera, pero cuando te conviertes en madre eres un auténtico coñazo".