Jorge Javier Vázquez habla del sueldo que cobra en Mediaset y del dinero que tiene

Jorge Javier Vázquez ha sido uno de los protagonistas del fin de semana. El presentador de Telecinco, de 50 años, se sometió al 'Polideluxe' (un detector de mentiras del 'Deluxe', el 'Sálvame' de los sábados por la noche) y reveló asuntos de su vida privada.

Las preguntas que le hizo Conchita (la encargada del detector), fueron las que eligieron, de forma anónima, los trabajadores de la cadena, quienes escribieron sus cuestiones en tarjetas que fueron introducidas en una urna. Lo más destacado fue lo relativo a su dinero.

Jorge Javier Vázquez: "Cobro menos de 5 millones al año"

Una de las cuestiones que más llamó la atención fue la relativa al dinero que tiene el presentador en sus cuentas corrientes y en bienes. Aunque, cómo no, no fue claro del todo.

En cuanto a su sueldo, aeguró que no cobra más de cinco millones de euros al año: "Pero me gustaría". La cantidad debe andar por ahí. Al respecto, dijo que si hubiese trabado en la época dorada de la televisión, otro callo hubiera cantado: "MediaEspaña sería mía. Antes se pagaban cantidades alucinantes. Ahora no".

Aunque no quiso entrar en detalles, dijo saber "perfectamente" el dinero que tiene en sus cuentas. Un interés propiciado por sus ahorros: "Siempre me propuse ahorrar por si me decían adiós. Cuando me vaya de la tele, haré un Marisol", confesó, revelando que no volvería a la pequeña pantalla ni para saludar.

Las cuentas de Jorge Javier Vázquez

Lo que se barajaba hasta ahora, es que el presentador tiene un sueldo aproximado en Mediaset de 3 millones de euros por temporada. A lo que habría que sumar lo que factura con su obra de teatro y su blog de la revista 'Lecturas'. Por lo que, entre unas cosas y otras, es más que probable que exceda los 5 millones anuales.

Su patrimonio es bastante más elevado. Desde 2003, Jorge Javier declara sus actividades en su sociedad, Jorge Javier S.L., que cuenta con un activo de 5,3 millones de euros y no presenta deudas, excepto las de su tarjeta de crédito, de unos miles de euros.

Dos casas en Madrid

A finales de 2010, Jorge Javier compró un chalé de lujo a las afueras de Madrid, ubicado en una zona residencial de clase alta. Los precios de los mismos rozan los 3 millones de euros.

La finca consta de cinco habitaciones, cuatro baños, jardín, piscina, aparcamiento subterráneo y una pista deportiva. El 'casoplón' tiene una superficie de 507 metros construidos, y la parcela tiene 2.343 metros cuadrados.

Tras romper con Paco, Jorge puso en venta este súper chalé, en abril de 2018, por 4 millones de euros, pero no se sabe si lo ha vendido.

La segunda de las viviendas que tiene Jorge Javier es un piso que tiene en Sol, en pleno centro de Madrid. Se trata de un "espectacular y señorial piso en tercera planta, la vivienda es exterior, muy luminosa y con amplias estancias", leemos en el anuncio. También estaba a la venta, y su precio se situaba en torno a los 1,2 millones de euros.

Problemas con Hacienda

Hacienda tuvo bajo su punto de mira a Jorge Javier en 2011, tras adquirir el famoso chalé. Al presentador de 'Sálvame' le notificaron el embargo de algunos de sus inmuebles por una deuda de 796.928 euros con el fisco.

Al parecer, la Agencia Tribuitaria estimó que había incurrido en algunas irregularidades en sus declaraciones de la Renta de 2005, 2006 y 2007, al facturar sus ingresos a través de una de sus sociedades y no como persona física.

