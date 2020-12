Por qué Jorge Javier Vázquez no tiene sexo con los jóvenes con los que queda

La vida de Jorge Javier Vázquez (50) dio un vuelco en febrero de 2019. El presentador sufrió un ictus que le hizo cambiar las prioridades y el ritmo de su día a día. Tras la enfermedad, se unió mucho a su ex, Paco, pero todo quedó ahí y ambos no emprendieron de nuevo una relación sentimental.

Paco ha sido el primer y último novio conocido del presentador de 'Sálvame', quien, desde entonces, va de flor en flor con escaso éxito, tal y como ha revelado él mismo en su blog de la revista 'Lecturas'.

Jorge Javier Vázquez no tiene sexo con los jóvenes con los que queda (porque ellos no quieren)

Jorge Javier tiene muchas citas a la semana, "dos o tres", pero la mayoría acaban en plantones o en comidas y cenas. Ninguna llega a culminarse en sexo, al menos que sepamos.

El catalán conoce a jóvenes a través de Grindr (la app de ligue para hombres) e Instagram. Y aunque en un principio las cosas van bien con ellos, al final todo acaba en saco roto.

"He conocido a gente muy interesante aunque tengo que reconocer que últimamente la suerte no me acompaña. Vayamos por partes. Primero hablaré del muchacho de 26 años que conocí por Grindr. Era tan impresionante que me pensaba que se trataba de un perfil falso. Pero no. Existía y era la casi perfección hecha carne. Quedamos una primera cita y fue tan bien que a los dos días nos volvimos a ver para cenar. También muy bien. Mucho tonteo durante la cena, mucha indirecta y mucho asombrarse por la cantidad de cosas que teníamos en común. Además, le gustaban los hombres mayores, así que miel sobre hojuelas", escribe Jorge en su blog.

"Nos vimos el sábado siguiente y fuimos a un hotel a tomar el aperitivo. Nada más entrar me dijo acongojado que muchas personas estaban haciéndome fotos. (...) El caso es que almorzamos juntos, luego paseamos y después vino la frialdad. Pasó de enviarme varios mensajes al día a desaparecer. Yo me olía algo, porque tonto del todo no soy. A los pocos días me envió un mensaje diciéndome que él era un chico muy sencillo y discreto y que a mi lado había sentido miedo e inseguridad en varias ocasiones.Y me dejó plantado", cuenta, desolado.

Muchas citas y nada de éxito

Otra de sus citas también fue de Grindr, con un chico de treinta y tantos: "Cenamos y después quedamos para vernos dos días después. La misma noche que nos conocemos me envía un mensaje diciéndome que no soy su prototipo, pero que quién sabe, que a lo mejor puede surgir algo. (...) Al día siguiente se me ocurre preguntarle que cuál es su prototipo. Y con todo su papo me responde que le gustan los tíos altos y fuertes", cuenta el presentador, anonadado de que le gustasen así los hombres a su cita y que hubiera quedado con él.

La tercera cita que narra el catalán tampoco acabó bien: "Un muchacho muy mono me escribe por Instagram. Treinta y pocos, o sea, un tío. Tonteamos. Quedamos en vernos un martes después de ‘Sálvame’. Finaliza el programa y, por su parte, silencio. En este caso la calabaza llegó antes que la cita: me escribió sobre las doce de la noche diciéndome que se había acojonado. Que se había sentido como un niñato quedando conmigo".

Como vemos, hasta las estrellas de la tele tienen problemas para ligar.