Jorge Javier Vázquez, de 50 años, lleva tres años sin tener novio formal. Su última relación conocida fue con su novio Paco, con el que estuvo diez años, y con el que rompió a principios de 2018, aunque siguen teniendo una buena amistad. Él estuvo a su lado cuando el catalán sufrió el ictus en 2019.

Ahora el presentador de 'Sálvame' está dispuesto a encontrar el amor. Para ello, ha depositado su confianza en el programa 'Mujeres y hombres y viceversa' y se convertirá en el primer tronista VIP y gay de la historia de 'Myhyv'.

Este martes ya se han conocido a los primeros cuatro pretendientes de Jorge Javier Vázquez: Alberto, Daniel, Fran y David.

Jorge Javier aceptó el trono para sorpresa de todos

La idea de presentarse al programa vino de la mano de Jesús Vázquez, el presentador de 'Myhyv'. El pasado jueves este irrumpió en el programa de Mediaset y le hizo una proposición inesperada, le ofreció ocupar el trono. Vázquez, lejos de declinar la oferta, aceptó para sorpresa de todos. "Yo si voy, no voy a pasar el rato ¿Eh? Si voy, voy de verdad. Los teatrillos no me gustan", advirtió.

Desde entonces, Jorge Javier se ha mostrado expectante y muy ilusionado por conocer quiénes serán sus pretendientes, aunque eso sí, señaló que esperaba que fueran "muy guapos" y bromeó diciendo: "Esto es como 'The Crown', los de casting están como perros de caza esperando a que los suelten en busca de candidatos".

Fran Pérez

Francisco Pérez es amante de los tatuajes, y ostentó el título de Mister Gay Pride. El modelo protagonizó un videoclip para ’Sálvame’ en el año 2015 junto a Víctor Sandoval y fue el socorrista del programa durante un tiempo.

Fran apareció en 'Sandovalízate' junto a Víctor y de repente se vio envuelto en un triángulo amoroso en el que Sandoval y Nacho Montes se ‘pelearon’ por él. Sin embargo, él dejó claro que tenía novio desde hacía un mes.

A pesar de que les dejó claro que tenía pareja, Víctor y Nacho estaban dispuestos a luchar por el modelo. “Los dos me mandan mensajes declarándome sus sentimientos”, explicó el que fuera Mr Gay Pride en el año 2015 en una intervención en 'Sálvame'.

Cuando Jorge Javier vio que Fran es uno de sus pretendientes, le reconoció rápidamente. “Vosotros sabéis quién es Fran, estuvo aquí en el programa e hizo un vídeo con Víctor Sandoval”.

Fran Pérez, uno de los pretendientes de Jorge Javier Vázquez.

Alberto

Alberto es un joven de 27 años, al que Jorge Javier Vázquez ha definido como "buen género".

Alberto, pretendiente de Jorge Javier en 'Myhyv'.

Dani

Daniel tiene 27 años, es de Sevilla y es un apasionado de los perros, algo que tiene en común con el presentador de 'Sálvame' que tiene varios. Por el momento, parece uno de los que más ha gustado a los espectadores.

Dani, pretendiente de Jorge Javier Vázquz en 'Myhyv'

David

David es bombero y le encanta el deporte. Va al gimnasio todos los días ya que su trabajo le obliga a mantenerse en forma.