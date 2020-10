Jorge Javier Vázquez desvela los mensajes que le ha enviado María Teresa Campos: "Monstruo de las galletas..."

Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos llevaban en pie de guerra desde el pasado sábado cuando se produjo una entrevista insólita de la presentadora en 'Sábado Deluxe', que la dejó en muy mal lugar, tras soltarle barbaridades e insultar al presentador con palabras como: "gamberro", "mentiroso", "asqueroso", "gilipollas" y "tonto", entre otras improperios.

Tras ello, vino el enfado del catalán, que se mostró muy triste y decepcionado con la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego, a la que le unen 20 años de amistad, y comenzó a despotricar de todo el clan. Incluso llegó a decir que no era la primera vez que Teresa le había "maltratado".

Casi una semana después, unas palabras de Jorge Javier en televisión provocaron la reacción de María Teresa, tal y como contó el presentador de Mediaset: "Campos y yo nos hemos intercambiado mensajes y creo que hoy es justo compartirlos con la audiencia" aunque puntualizó que "todavía no hemos hablado por teléfono".

El gesto que provocó que la veterana periodista diera su brazo a torcer fueron las palabras de Jorge Javier en las que señalaba que no descartaba una reconciliación después de 20 años de amistad aunque reconocía necesitar tiempo. "Evidentemente no voy a dejar de querer a María Teresa de un día para otro. Eso es una tontería. ¿Te crees que después de 20 años se va a acabar una historia? Pues claro que no. La semana pasada fumaba en pipa y que decía que no quería a volver a hablar con ella en ningún momento. Y estoy convencido que nos vamos a volver a hablar. No sé cuándo porque yo tampoco soy de los de ‘hablamos y aquí no ha pasado nada’. Pero yo no soy así. Necesito mi tiempo y entiendo que ella necesitará el suyo".

El presentador también leyó un comunicado que le envió Campos en el que desmentía las deudas de 700.000 euros que se han publicado que tiene con Hacienda. Tras ello, Campos quiso darle las gracias y trató de hablar con él a través de llamada telefónica. "Gracias Jorge por haberlo dicho, aquí estoy con mi perrita que me quita las penas".

Teresa Campos, predispuesta a hacer las paces

El primer mensaje lo envió María Teresa Campos el pasado miércoles con una clara intención de hacer las paces. "Ella, a las 13:01 del mediodía, me manda un mensaje en el que me dice: ‘Monstruo de las galletas, te quiero. ¡Cómo me quedo con este mensaje! Yo veo que hay una clara predisponibilidad a que todo esto se arregle".

"Yo le escribí: 'También te quiero mucho, pero dame un poco de tiempo, que cuando quieres eres muy pesada. Y le pongo entre comillas: Y cuando no quieres, también. Me voy a hacer un poco de deporte a ver si se me quitan las penas que me das'", desveló él.

"Te recuerdo que estamos peleados"

Además ella intentó llamarle por teléfono y aunque él le dijo que se iba a hacer deporte, ella seguía insistiendo. Entonces Jorge le envió un audio que se pudo oír en directo en el programa. "Oye, por favor, vamos a ver, es que estamos peleados! ¿Es que lo no sabes?", se le escuchó decir.

"Yo me voy a volver loco, este trabajo no es normal. Fíjate la que llevamos liando desde el sábado pasado", bromeó el presentador de 'Sálvame' para después desvelar el siguiente mensaje que María Teresa le envió: "Y yo te recuerdo que ya hemos hecho las paces pero haz deporte y se te aclararán las ideas, ji ji ji… Te quiero".

Jorge entonces le reconocía a David Valldeperas, uno de los directores de 'Sálvame', que iban "por el buen camino" pero apostillaba: "Al tiempo le pido tiempo, que el tiempo, tiempo me da".

¿Será lo próximo una reconciliación televisada?