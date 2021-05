Jorge Javier Vázquez hizo campaña por el PSOE de cara a las recientes elecciones madrileñas del 4-M. El presentador de Telecinco dijo que votaría a Gabilondo y quería que todo el mundo hiciera lo propio. O al menos eso es lo que dio a entender con unas declaraciones que hizo en El País y tras aparecer en un mitin con Gabilondo –después de haber almorzado con él–.

El catalán, de 50 años, ha protagonizado en los últimos años varias polémicas por enfrentarse a compañeros de trabajo –como Belén Esteban– por diferir con él en sus opiniones políticas. Todos recordamos aún el "rocos y maricones". Todo esto, y sus continuas críticas y burlas hacia Ayuso y a Vox, le han enfrentado a muchos simpatizantes de derecha, que hoy se preguntan dónde está Jorge Javier Vázquez.

¿Y Jorge Javier Vázquez? Su comentado silencio tras la victoria de Isabel Díaz Ayuso

Desde este martes por la noche, Jorge Javier Vázquez está completamente desaparecido de las redes sociales. Su última publicación de Instagram es del 24 de abril, de cuando acudió a un mitin con Gabilondo. Su intención de que el PSOE ganara las elecciones le ha salido al revés, pues Ayuso no sólo ha obtenido la mayoría sino que el partido que él apoyaba ha cosechado los peores resultados de la historia en la región.

Todo esto le ha puesto en el punto de mira y numerosos usuarios de las redes sociales se preguntan por él: ¿dónde está y por qué no dice nada? Es curioso que a estas horas el presentador aún no se haya pronunciado públicamente, como suele hacer, sobre estas cuestiones. Tampoco ha acudido a su puesto de trabajo en Telecinco. Así que todo parece indicar que estará escribiendo una columna de opinión sobre lo acontecido. De no ser así, Jorge Javier Vázquez sorprendería a todos pues no es dado a mantener silencio cuando se trata de Ayuso.

El apoyo de Jorge Javier al PSOE, en saco roto

"Si gana la ultraderecha ¿en qué sociedad viviremos?, ¿voy a poder vivir yo en Madrid?, ¿voy a poder vivir tranquilo? Siendo una persona popular y gay me preocupan sus argumentos, los que hacen que crezca el odio a la diversidad y que van a ir en contra de nuestra seguridad. Voy a luchar para que no suceda y animo a todos a que también lo hagan", aseguraba el presentador hace unos días en El País.

Tras estas declaraciones apocalípticas, el presentado expuso su total "inquietud" ante el resultado de las elecciones e hizo una advertencia: "¡Cuidado!, mujeres, artistas, colectivo LGTBI, vienen tiempos muy malos para nosotros. Vox desprecia a la cultura, considera que es su mayor enemigo y que los artistas somos unos subvencionados. Luego, habrá que ver todo lo que venga después si llega a gobernar Vox con el PP, que en Madrid son casi lo mismo".

El presentador de Sálvame y Supervivientes aseguraba "no comprender" que "la gente no entienda que yo sería uno de los privilegiados que se vería favorecido por las políticas del PP. Si solo me remito al dinero, estoy yendo contra mis intereses. Pero no puede ser, la brecha se está haciendo cada vez mayor entre los privilegiados de siempre y el resto".

Jorge Javier Vázquez en el mítin de Gabilondo

Almuerzos con Gabilondo

Antes de esto, Jorge Javier Vázquez hizo más o menos lo mismo pero en la revista Lecturas, donde tiene un blog. Allí confesaba haber comido con Gabilondo además de decir que le votaría

"Llegué a Madrid en septiembre de 1995. (...) Me encontré con un lugar acogedor, abierto, cálido y, fundamentalmente, amable. Hace 25 años que vivo en Madrid y la ciudad ha cambiado, pero no precisamente para bien. Poco queda de aquella capital culturalmente inquieta, cosmopolita y siempre dispuesta al entendimiento. La ciudad se ha convertido en un lugar donde prima el resentimiento, la queja constante, la pelea absurda", escribió.

"Almuerzo con Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE a la presidencia de la comunidad. Qué agradable conversar con un político reflexivo que no se expresa a golpe de tuit, educado y nada faltón. Porque lo que se lleva ahora son las peleas de callejón repletas de zascas con poco fuste intelectual. Charlo con Gabilondo y coincido con su modelo de sociedad. Una sociedad en la que no tenga cabida la pelea constante y se luche por la felicidad de todos y cada uno de los que vivimos en ella. Sean cuales sean nuestros orígenes, nuestros pensamientos y nuestras orientaciones sexuales. Porque el próximo 4 de mayo, en Madrid, están en juego muchas cosas. Y una de ellas es que podamos ir paseando por la calle sin temor a que se nos insulte o se nos agreda", añadió.

"Votaré a Ángel Gabilondo porque creo en su Madrid. Y porque a partir del 4 de mayo quiero vivir en una comunidad en la que prevalezca la paz y no esos miedos rescatados del imaginario franquista más recalcitrante", finalizó Jorge Javier Vázquez.

El candidato del PSOE e Europa Press

¿Crees que Jorge Javier Vázquez se pronunciará?