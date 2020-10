Jorge Cadaval revela una escatológica anécdota con Juan Carlos I

Tras la última entrevista a Rosa Villacastín, quien se atrevió a analizar los temas de actualidad más importantes como los motivos por los que Miguel Bosé ha ocultado su homosexualidad, este 31 de octubre, Los Morancos han visitado por primera vez 'Sábado Deluxe'.

La entrevista ha comenzado siendo muy reivindicativa porque ambos actores han pedido más ayudas a la cultura, un sector muy castigado por la Covid-19. Además, Jorge Cadaval ha confesado que su profesión tiene cosas muy bonitas, pero también tiene días muy complicados en los que no hay más remedio que guardarse las penas y sonreír ante el público.

Los Morancos, 'amigos' del rey

Los hermanos Cadaval llevan más de 40 años haciendo felices a los espectadores con su ingenio innato para hacer reír. Por eso, Jorge ha revelado una de las anécdotas más divertidas que le sucedió con el Emérito. "Fui a una cena con su majestad", ha explicado el humorista, quien ha asegurado que le tocó sentarse al lado del monarca, pero justo antes había comido queso: "No es que me siente muy bien, pero por el protocolo me lo tomé".

"De eso que el queso hace el efecto laxante y ya con el protocolo le dije a la persona que nos había llevado allí que no me encontraba bien y que necesitaba ir al baño", ha revelado. Entonces, el rey le preguntó directamente porque le vio muy mala cara: "¿Te estás cagando?". "Le dije ,'sí, señor', porque había que llamarle así cada vez que te dirigieras a él y me dijo, 'pues ve al váter'. Entonces voy, hago mis necesidades, me limpio como puedo, veo que el calzoncillo estaba un poco sucio, lo tiro en la taza y vuelvo a la mesa", ha continuado el cómico.

Al llegar de nuevo al salón donde estaban cenando, el humorista ha explicado que el rey se preocupó por su estado. "Me dice, '¿cómo estás?' y le digo, 'estoy muy bien' y no termino la frase cuando me da otro retortijón. Me dice, '¿pero otra vez te estás cagando?' y cuando me voy continúa: 'espero que ya hayas acabado, porque no he visto a nadie que cague más que tú'", ha sentenciado.

¡¡Qué bonita la historia de amor entre Jorge y su marido Ken!!😍 Y además el humorista asegura que la diferencia de edad no es un problema para ellos... #morancosdeluxe — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) October 31, 2020

El motivo por el que no ha sido padre

En un momento de la entrevista, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado a Jorge Cadavalel motivo por el cual no ha sido padre o si no le hubiera gustado serlo, a lo que el humorista ha respondido que para él ha sido prioritario cuidar de su madre durante 12 años. "Estuvo ahí la cosa. Tengo 14 sobrinos a los que adoro, pero en el momento que quise tenerlo mi madre estaba fastidiada y se me murió un hermano. Fue un momento que requería de su cuidado", ha confesado.

Ante el hermoso gesto de generosidad, los colaboradores del programa de Mediaset le han preguntado al invitado sobre el pensamiento de su pareja, Ken, en esta decisión, a lo que Jorge ha dicho claramente: "Él estuvo a mi lado en todo momento, sin pedir nada a cambio".