Jordi González, de 58 años, ha hablado por primera vez de su vida personal, algo inusual en él ya que siempre se ha mantenido en un plano muy discreto.

El presentador de los debates de 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes 2021' ha desvelado que la mala situación económica por la que atravesó fue la que le mantuvo apartado de la televisión durante meses ya que cayó en una depresión.

"Yo nunca había estado deprimido. Había estado mal en alguna época de mi vida, pero deprimido, no. En ese momento, empecé a deprimirme", ha desvelado Jordi en el programa 'Planta baixa' de TV3. Después ha revelado que su terapia fue leer noticias a partir de las 18:00 de la tarde.

Su estado de salud se agravó durante el confinamiento por el coronavirus y vino acompañado de problemas económicos. "Perdí la mitad de todos mis ahorros en una semana durante la pandemia porque las bolsas se hundieron. Tengo dinero en bolsa como mucha gente. Lo que yo había ahorrado durante toda mi vida se redujo a la mitad", ha explicado.

Jordi González, sobre su relación con Mediaset: "Me gustaría no trabajar"

El perder la mitad del dinero que tenía ahorra y la depresión por la que atravesó, le llevaron a estar meses apartado de la televisión hasta el pasado mes de abril que regresó con 'Supervivientes 2021'.

Su ausencia en la pequeña pantalla dio lugar a muchas especulaciones y sobre todo cuando Mediaset decidió apostar por Sonsoles Ónega para presentar el debate final de 'Supervivientes 2020' y la primera temporada de 'La casa fuerte' emitida el año pasado.

Ahora Jordi ha aclarado cómo es su relación con Mediaset. "Estoy en una empresa que me valora mucho. Me siguen dando trabajo y no me quejo, pero también me gustaría no trabajar", ha señalando zanjando así cualquier rumor de que ya no le quisieran en la cadena o hubiera habido algún desencuentro.

"Yo me quiero retirar desde hace diez años. Lo he dicho muchas veces que me quiero retirar y es cierto. Estoy en una empresa que me valoran mucho. Me siguen dando trabajo y yo no me quejo, pero también me gustaría no trabajar", ha confesado.

Moriré a los 78 años de un infarto en un avión

Jordi González ha dejado a todos atónitos cuando ha anunciado también cómo y con qué edad morirá. "Estoy en condiciones de decirte que moriré a los 78 años de un infarto en un avión. Te estoy dando una primicia. Lo sé desde siempre, es una cosa instintiva", ha indicado.

"¿Eso cómo lo sabes? ¿es una cosa tuya instintiva?", preguntó el presentador de TV3 muy sorprendido. "Lo sé desde siempre. A los 14 o 15 años lo tuve claro. Yo, claro está, decía en aquel momento: 'Yo moriré muy viejo, muy viejo, muy viejo'. Cuando yo voy a hacerme una analítica de sangre es por hacer algo. ¿Qué te parece?".

Tiene el don de adivinar el futuro

El presentador ha hecho estas declaraciones muy seguro de que pasará tal cual porque, según ha explicado, parece tener el don de poder ver o adivinar el futuro.

Jordi ha explicado que es capaz de saber si una mujer embarazada espera un niño o una niña. Incluso ha llegado saber antes que las propias madres, que estaban esperado un bebé antes de que ellas mismas lo supieran.

El catalán confía en su don pero no cree en los videntes. En el año 2017, Jordi contó que fue a uno, al conocido Octavio Acebes, para que le predijera el futuro. “Me dijo que moriría antes de los 30 años", señaló entonces.

Esto trajo consecuencias nefastas. "Yo tenía 23 o 24 y los amigos ya no querían volar conmigo en los aviones”, explicó, para después añadir en tono de humor: “Claro, como no he muerto, pues estoy enfadado”.

Críticas a Miguel Bosé y Victoria Abril: "Son yonkis de la presencia mediática"

Por último, el presentador de Telecinco también ha arremetido contra los negacionistas, entre los que están famosos como Miguel Bosé o Victoria Abril.

"Pueden negar lo que quieran, pero es evidente lo que es evidente. ¡Y la Tierra no es plana! Son yonkis de la presencia mediática", ha indicado.