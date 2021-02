Jordi Évole fue entrevistado este jueves en el programa de 'El intermedio', presentado por Wyoming, donde fue a hacer promoción del documental 'Eso que tú me das', sobre los últimos días de Pablo Donés.

En uno de los momentos, le entró tal ataque de risa al periodista que le acabó dando un ataque de cataplexia o cataplejía que le dejó KO, con la cabeza sobre la mesa y sin poder erguirse de nuevo.

Évole ya confesó hace dos años en 'El hormiguero' que padecía este trastorno de salud que consiste en la pérdida o debilidad repentina de los músculos generada por una emoción fuerte, normalmente la risa o el llanto, aunque la ira o el miedo también pueden causarlo.

Esta vez, pudimos ver en directo cómo reacciona el cuerpo y qué es lo que ocurre cuando se produce un ataque de esta enfermedad. Un momento que dejó atónitos tanto 'El Gran Wyoming' como a los espectadores.

El presentador le hizo una entrevista en profundidad a Évole, inaugurando así 'Lo de Wyo'. El principal cometido del humorista fue hacer reír a su invitado, a sabiendas de qué es lo que le ocurre.

Jordi Évole se desploma sobre la mesa tras sufrir un ataque de cataplexia en El intermedio.

"¿Pero qué le pasa a este hombre?", señaló el humorista atónito ante lo que estaba viendo. "Te ríes como lloran los caballos", apostilló mientras su invitado trataba de recomponerse.

"Tengo cataplejía, entonces, cuando te ríes a veces pierdes la musculatura. Te estoy explicando un problema que tengo en serio". Wyoming bromeó como si tomara nota: "Bueno, cuéntame qué te pasa".

"Lo digo porque como tú eras médico. Eres médico, ¿no? ¿Cuánto tiempo ejerciste?", quiso saber. "¡A ti qué coño te importa! Pero a ver qué es lo que te pasa, que es lo que tienes tú".

La cataplejía es una derivada de la narcolepsia

Évole explicó: "Cataplejía es una derivada de la narcolepsia va en serio esto. Es una enfermedad que cuando te ríes, a veces, pierdes el tono muscular y me medico y todo eso pero tú me haces mucha gracias, desde siempre".

"Cuando te ríes, te caes al suelo", señaló el presentador. "Sí, sí. Es una enfermedad que mucha gente sufre. No me gustaría que nadie dijera ahora que estoy frivolizando con la enfermedad. De hecho, aprovecho para explicar que esta enfermedad existe y que es jodida pero en mi caso no tanto, es un grado medio".

Évole sufre un ataque de cataplejía en directo de tanto reírse.

¡Hala, se nos va a caer este! Seguridad, póngame unos cojincillos"

"Vale, pues hacemos chistes o te empalamos", bromeó Wyoming. "Era justo lo que necesitaba", se rio Jordi, a lo que el cómico le respondió "Tú lo que quieres es que te den terapia", dijo provocando las carcajadas de Évole de nuevo.

"¡Hala, se nos va a caer este! Seguridad, póngame unos cojincillos", dijo el presentador. Después trató de hablar del tema de actualidad, le preguntó qué le parecía la situación que se está viviendo con motivo del encarcelamiento de Pablo Hasel. El rapero llegó a escribir en Twitter: "Ojalá se muera Jordi Évole".

El presentador de 'Lo de Évole' explicó que se medica para tratar la enfermedad, Wyoming le preguntó entonces: "¿Te hace algún efecto el tratamiento ese que te tomas porque...?". "Yo me tomo cada mañanas una pastillita para esto que me pasa", respondió.

Jordi ironiza con que el medicamento le "hace mucho efecto"

"¿No es una pastilla anticonceptiva?, le preguntó el humorista, a lo que el catalán respondió entre risas: "No, lo puedo asegurar de momento porque no llevo el tiempo suficiente pero la verdad, que la pastilla, como se ha visto antes, me hace mucho efecto, me va muy bien, muy bien", dijo con tono irónico.

"¿Es LSD?", quiso saber el presentador. "No, es viagra" y bromeó: "¿Sabes bien que no es anticopceptiva la viagra, lo sabes? ¿Lo sabes porque tú lo has tenido que probar como conejillo de indias? La viagra fue la primera vacuna de Pfizer".

Jordi Évole se desmorona y no puede erguirse sobre la mesa.

Se vuelve a desmoronar sobre la mesa

"Sí, pero en vez de jeringuillas son puñaladas de carne", respondió Wyoming. Entonces, Évole volvió a sufrir un nuevo ataque de cataplexia que acaba con el invitado desmoronándose sobre la mesa. Aunque trata de erguirse, no lo consigue ya que le entra una risa tonta que le es incapaz de parar.

Wyoming bromeó: "Jordi, ahora que te veo más entero, más maduro, una persona yo diría que sólida y formada, entera. ¿Qué consejo daría el Jordi adulto al Jordi niño?".

Estamos ante un ser especial castigado por la vida"

"Que no se drogue", dijo muerto de la risa. "¿Cuándo vas al psicoterapeuta le haces lo mismo? Es tirar el dinero", apostilló Wyoming, para añadir: "Sin duda, estamos ante un ser especial castigado por la vida. Vamos a hacer una parada de un minuto a ver si se recupera porque si no, esto no tiene solución".

La pregunta es obligada, ¿tú estás tonto o qué?"

Tras volver de la publicidad, Jordi quiso saber si habían dado paso a los anuncios por él. "Un poquito por las dos cosas. Para los que se incorporan ahora a 'El intermedio', digamos que estamos haciendo una entrevista en profundidad a Jordi Évole, digamos que es una persona un poco especial, dejémoslo ahí y la pregunta, después de lo que hemos visto, creo que es obligada. ¿Tú estás tonto o qué?".

"Sí, puede ser. No lo sé, ahora mismo no lo sé", respondió Évole sin poder parar de reír. "Solo tenía dos opciones. De estrella de la televisión a algo de la televisión. Me gustaría saber en qué piensas, cuando llegas a casa, después de una grabación, y te derrumbas en la más absoluta soledad de la mansión". Una pregunta que le repitió de varias formas al ver que no era capaz de responder.

Wyoming se queda atónito al ver a Évole en ese estado.

"Has probado como el emérito a meterte titanio"

"No, no necesito derrumbarme en la soledad. Para derrumbarme no necesito nada como has podio comprobar", dijo Jordi. "Has probado como el emérito a meterte titanio". Évole se mostró sorprendido con esto y le preguntó si hablaba por teléfono con el rey Juan Carlos para saberlo. "El chasis lo lleva. ¿No lo sabías?" y añadió: "La putada es que se lo hizo el de Tesla y parece que no... ".

Después volvía a insistir en al pregunta: "Cuando estás en la soledad de la mansión, ¿en qué piensas?". Évole respondió: "No tengo respuesta. Primero que no tengo una mansión, no todo el mundo vive como tú y claro, yo llego a casa, pues normal. Me hago la cena, no me derrumbo, veo 'El intermedio', me voy a dormir, no me da tiempo a pensar".

"Temo que me cuentes otro chiste y me vuelvas a derrumbarme"

"Pues vaya mierda de entrevista", bromeó Wyoming. "¿A qué temes Jordi?", le preguntó. Jordi contestó: "A que me cuentes otro chiste y me vuelva a derrumbar. Estoy yendo con mucha precaución, ahora ya estoy aguantándome la risa".

"Por si te vienes abajo y yo abusar de tu cuerpo...", señaló el presentador. "No, porque no sería abuso, sería consentimiento", indicó Jordi. "Veo que eres un perverso polimorfo".

"Pero no te sorprendas porque tú y yo sabemos que no es la primera vez que nos pasa", bromeó Jordi. "Pues entonces vamos a dejarlo aquí porque se le puede ir la idea y a mi no me conviene. Amigo, ya han visto como se hace un programa en profundidad. Esperemos mucho más de ti, muchas gracias".

Después anunciaba que el documental de 'Eso que tú me das' se estrena el domingo a las 21:30 en La Sexta. "Aunque parezca increíble, lo ha dirigido y el responsable es este señor. Luego dicen que no es lacrimógeno. No me extraña".