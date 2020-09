Jimmy Giménez-Arnau llama a los transexuales "reconstruidos y amargados"

Las últimas palabras de Jimmy Giménez-Arnau sobre las personas transexuales están levantando muchas ampollas en las redes sociales. Tras su paso por 'Sábado Deluxe', el colaborador se pasó por las afueras de las instalaciones de Mediaset para saludar a su amiga Sofía Suescun, que se encuentra encerrada en el pisito del reality 'Solo/a'.

Allí, pensando que nadie podía escuchar la conversación con la exganadora de 'Supervivientes', se despachó bien a gusto sobre Amor Romeira y "esa gente tan reconstruida". "Qué crack eres", respondía muy alegre Suescun desde el balconcito.

Sofía Suescun Vs. Amor Romeira

Para entender en qué contexto ha dicho esos feos comentarios el colaborador de Mediaset, hay que conocer el conflicto principal entre ambas 'grandeshermanas'. De hecho, la guerra entre Amor y Sofía viene de lejos y tiene pinta de acabar en los tribunales. El origen es una tensa conversación del año 2018 en la que Suescun le dijo a Romeira una frase bastante desafortunada: "Para ser tío, pocos huevos tienes".

Pero no solo eso. La canaria ha puesto una querella por delito de odio a la pamplonesa pues considera que "ha habido un menoscabo en su identidad de género". Y es que no es la primera vez que Sofía hace este tipo de comentarios: "Que tengas la cara de hombre es un hecho Amor Romeira", escribió en su perfil de Twitter.

"Esta chica tiene que ser consciente de que tiene más de un millón de seguidores y recibo muchos mensajes al día de gente insultándome por culpa de su fomentación. Ella lo hace público y sus fans vienen, me escriben y me dicen 'eres un hombre, acéptalo'", ha relatado la canaria en el programa de Mediaset.

Con toda esta historia detrás, Jimmy acudía al salir de 'Sábado Deluxe' a ver a Sofía desde la calle que rodea las instalaciones de Mediaset, donde se encuentra ella encerrada. Entonces, el colaborador, para hablar sobre lo sucedido en el programa revelaba su opinión sobre Amor y los transexuales: "Esa gente tan reconstruida, te lo digo en serio, no se puede con ellos porque son amargados". "Tenemos que hacerte caso", ha respondido Suescun.

"Han pasado por tantos daños mentales... Hay que darle la razón", ha añadido Giménez-Arnau ante una feliz Sofía que respondía: "Jimmy es una persona inteligente, hay que escucharle". Por su parte, Amor no ha dudado en denunciar lo ocurrido en sus redes sociales para que esta situación no pase desapercibida.

Transfobia y homofobia

"No puedo más. Me hago la fuerte, pero agota todo esto. Estoy cansada y no entiendo por qué la gente se mete conmigo y qué les molesta de mi vida. Esto le hace daño a mi familia. Soy humana y estas cosas me duelen. Que pare ya, es lo único que quiero. Anoche en 'el Deluxe' me sentí como si me tuviera que justificar con la transfobia, como si el hecho de que me hablaran en masculino no fuera suficiente", ha confesado entre lágrimas la canaria en su Instagram.

Tampoco es de extrañar que Sofía haga este tipo de comentarios tan desafortunados. Hace unos años, el polígrafo ya certificó que ella tenía comportamientos homófobos."¿Sientes rechazo hacia los homosexuales?", preguntó María Patiño, a lo que Suescuncontestó que "no". Acto seguido, Conchita, la poligrafista, dijo que mentía.