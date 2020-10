'La isla de las tentaciones 2': solteros vetados, relaciones destrozadas y juegos sexuales

Pasamos el ecuador de 'La isla te las tentaciones' con la primera pareja que ha sido infiel en República Dominicana. En el programa anterior, Tom daba rienda suelta a sus deseos tras una cita muy fogosa y se acostaba son Sandra, la soltera que ha estado pico y pala para conquistarle. "Qué calor, estoy ardiendo", decía ella en las imágenes que Melyssa tendrá que ver.

Pero el de Marrakech no ha sido el único que ha caído en la tentación.Mayka, que no para de decir que está deseando que Pablo se lie con alguna para poder 'zorrear' sin problemas (obvio que la que quería y no se atrevía era ella), no para de liarse con Óscar y poco les queda para dar un paso más allá.

Y además, Marta, que ha confesado que no está enamorada de Lester, también ha dado rienda suelta a la lengua con Dani, su soltero, pero no contenta con eso, juega a dos bandas y no para da dar esperanzas a Kevin. "Cada vez que veo imágenes de mi novio, siento menos", ha confesado la canaria. "Es patético y arrastrado. Pide un beso y no se lo dan. Da pena", ha añadido.

Melyssa, fuera de control

Patricia, que vivió su primera hoguera, tiene mucho teatro. Pidió una de confrontación, pero Sandra Berneda se la negó y ahora está destrozada y "sin entender nada" Y eso que su novio no ha hecho nada de nada. En cuanto a Melodie, la joven ha flipado con comentarios de su chico: "Me ha anulado como persona y me habla fatal", ha relatado él.

"Solo le he pedido que no me mienta y que me respete. Jamás le he anulado. Él me ha mentido siempre y se ha acostado en mi cama con otras y luego al día siguiente me miraba a los ojos. Quizá no he terminado de perdonarle y eso ha desgastado nuestra relación", ha contestado ella entre lágrimas.

Tom ha confesado que Melyssa le espía el móvil y que hace tiempo ella le fue infiel. "Me arrepentí, pero fue un besos solo. Lo habíamos dejado, así que no son cuernos. Me juró que no lo contaría por mi padre", ha revelado ella. Pero lo peor llegaba después al verle liándose y acostándose con Sandra: "Me quiero morir. Sandra déjame ir. Es un hijo de puta".

Melyssa no aguanta más y se levanta de la hoguera: "Por favor, Sandra, déjame irme" https://t.co/aRYuaXgbVm#LaIslaDeLasTentaciones6pic.twitter.com/fZM491Gl7i — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 11, 2020

Mientras tanto, Marta y Mayka, que ambas han engañado a sus novios en 'La isla de las tentaciones', no podían creer lo que había hecho Tom y aseguraban estar muy sorprendidas. ¡Pero chiquillas, que vosotras habéis hecho exactamente lo mismo que el novio de Melyssa, qué valor! Y es que la murciana y la canaria no paran de poner verde a sus chicos cuando son ellas las que han sido desleales.

Lester ha visto cómo su novia le ha sido infiel y ha asegurado estar destrozado: "Parece que tiene más cojones que yo. Esa compenetración en en el jacuzzi me dan ganas de vomitar. Me duele porque la quiero. Me ha reventado y me preocupa perderla y que vaya a más con Dani. Parece que hemos perdido el tiempo en estos años".

Además, el concurso ha añadido 'el collar del veto', una herramienta para que los componentes de las parejas elijan a un soltero y una soltera para que no pueda tener la siguiente cita con nadie. Así, ellas han escogido a Lía para que no pueda estar a solas con Alessandro; y ellos, han decidido ponérselo a Óscar para que no pueda tenerla con Mayka.

Lester y sus lágrimas de cocodrilo

Mayka le dejó a su novio como recuerdo, escondido en la maleta, un peluche rosa para que se acordara de ella, pero ahora la murciana lo quiere de vuelta. "Yo tenía el peluche en el cabecero de la cama. Estoy cansado de él. Está pendiente de un muñeco cuando se está comiendo la boca con Óscar. Para mí ya no significa nada, es solo un trozo de tela. Es una falsa", ha dicho Pablo al ver a Mayka con su soltero.

La vuelta de las hogueras ha sido muy dura, sobre todo para ellos. Lester no ha parado de llorar y se ha quedado hundido: "Pensaba que yo era el malo. Me ha roto, estoy reventado". Aunque no todos estaban tan mal, Tom está encantado con Sandra y no duda en revelar que empieza a tener "sentimientos" por ella.

Pero como parece que las lágrimas se las lleva el viento, el sofoco del canario le ha durado muy poco. Se ha besado con Patricia, una de las solteras porque como ya sabe, "un clavo saca otro clavo". Y como su novia tampoco pierde el tiempo con Dani, los dos han sido los segundos de la edición en tener sexo en República Dominicana, aunque al parecer solo juegos manuales y orales.