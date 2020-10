'La isla de las tentaciones 2', tres meses después: fuertes amenazas, reproches y rupturas inesperadas

Tras las hogueras finales el domingo pasado, la mayoría de las parejas de la segunda temporada de 'La isla de las tentaciones'acabaron como el Rosario de la Aurora. Melyssa le puso los puntos sobre las íes a Tom tras su infidelidad; Marta y Lester lo dejaron tras 11 años de relación, aunque él decidió irse con su soltera; Mayka se volvió a España con Óscar dejando a su exnovio hundido y Melodie rompió, para sorpresa de todos, con Cristian.

Ahora, tres meses después se reencuentran todos para mostrar qué ha pasado con sus relaciones y si finalmente se dieron una oportunidad, decidieron continuar solos o empezaron algo más con los solteros. El último capítulo de esta edición, que ha sido recortada dos semanas por Mediaset, no dejará a nadie indiferente.

Marta amenaza a Patricia

Pablo ha sido el primero en llegar mientras Mayka lo veía en la sala de visionado. "El peor momento fue cuando vi que ella iba hacia delante con Óscar", ha revelado. "Fue más duro estar en el programa que salir. Hablamos al principio y me dijo que se arrepentía. También nos vimos, pero porque hemos coincidido, no porque quisiéramos. Ya no estoy enamorado de ella, pero no la deseo el mal", ha añadido.

"Necesito sentirme bien conmigo misma porque me dejé llevar bastante. Es duro ver lo que hice porque soy muy impulsiva y cometo muchos errores, pero todo lo que hice fue porque me faltaba en mi relación. Ya no tengo nada con Óscar porque cuando salimos estaba muy confundida. Me fui a Málaga a verlo, pero allí se enfrió todo. No sentí lo mismo que en la isla y quise arreglar las cosas con Pablo. Al final, me agobié y seguí mi vida yo sola. No volvería con ninguno cuando tomo una decisión es irrevocable", ha comentado la murciana.

Entonces, su soltero ha entrado para reencontrarse con ella. "No se me van los sentimientos de un día para otro y con ella estaba genial. Fuera de la isla esperaba otras cosas que no vi. Pablo es un lastre que arrastraba y que no la dejó avanzar conmigo. No me diste la importancia que deberías", ha dicho él. El dj le ha regalado un oso igual que el que quemó en la hoguera como símbolo de arrepentimiento. "No lo quiero, no es mi peluche, solo se parece", ha respondido ella.

Tras once años con su chico, Marta ha llegado al plató muy guerrera: "Nos encontramos una vez y seguimos echándonos en cara cosas, así que me fui. No me da pena ninguna él, estoy rabiosa. El daño que me ha hecho es muy fuerte, quizá en unos años podamos vernos, ahora no. Lo de Patricia y Lester no me lo creo, además ella me pidió consejos porque veía cosas que no le gustaban de él".

"Lo pasé mal. Patri se vino a Canarias después del programa, pero después se enfrió todo. Ahora hemos decidido volver a vernos y darnos la oportunidad de conocernos", ha confesado Lester. A la entrada de la soltera ha corroborado las palabras del canario, algo que hacía enloquecer a la exgranhermana. "Vamos a ver Pinocho y Pinocha. Eres una mentirosa y no me creo nada", ha dicho muy alterada y gritando.

"Reconoce que no te has portado bien si alguna vez me has querido", pedía Marta ante la risa de Patricia. "¿De qué te ríes?", ha vuelto a gritar a la soltera. Él reconocía su culpa, pero también ha asegurado que ella también hizo cosas mal durante su relación. "Tengo mucho rencor", ha revelado ella. "Ten cuidado", ha amenazado a la nueva novia del canario.

Inma y Ángel rompen su relación

Para sorpresa de todos, Inma y Ángel, que abandonaron el programa la primera semana juntos para casarse, han revelado que no siguen juntos. "No me lo dijo a la cara y llevamos 20 días separados", ha revelado ella. Finalmente, él le ha dado explicaciones, pero no lo han arreglado.

¿Qué te ha parecido la despedida de Ángel e Inma?🔄 No me lo esperaba❤️ Estaba clarohttps://t.co/aRYuaXgbVm#LaIslaDeLasTentaciones9pic.twitter.com/L66WE7Swxt — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 21, 2020

Melodie y Cristian también dejaron su relación en el último programa, pero ella no vio que él le iba a pedir matrimonio en ese momento. "Me da pena ver eso. Fui a confiar en él, pero me di cuenta de otras cosas", ha revelado la alicantina "Ella siempre va de víctima", ha respondido su ex. La modelo no quería perder las formas, pero su exnovio lo ha conseguido: "Eres un desgraciado, no te lo voy a permitir. No digas cosas que no son verdad". En escena han aparecido Beltrán y Andrea también, ambos solteros que han empezado una relación con los concursantes de Elche.

Pero lo mejor estaba por llegar. Melyssa ha confesado que mantuvo relaciones sexuales después de haberlo dejado con Tom, pero que él siguió con Sandra y finalmente terminaron. Ambos se han reprochado muchas cosas, pero para sorpresa de todos, el de Marrakech y Sandra han confesado que son novios y que incluso sus padres ya se conocen.