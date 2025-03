De la ‘Isla de las Tentaciones’ a ‘Supervivientes 2025’: los dos nuevos concursantes que revolucionan el reality

Tan solo unos días después del comienzo de Supervivientes 2025, son muchos los nuevos nombres, novedades y concursantes que han salido a la luz. Tras los icónicos saltos desde el helicóptero -el mejor de ellos, el de Borja González según la audiencia-, y decidirse los equipos iniciales en la clásica prueba del barro -liderados por Álvaro Escassi y Damián Quintero-, la organización ha hecho público el paso de nuevas personalidades por Honduras. De esta manera, los seguidores del formato llenaban las redes sociales de comentarios tras conocer al primero de ellos: Montoya, claro protagonista de la última edición de la Isla de las Tentaciones.

El andaluz hablaba con Sandra Barneda momentos antes de saltar del helicóptero, y una vez más le mostraba el cariño a la presentadora tras su paso por la Isla de las Tentaciones. De igual manera, recordaba a su familia y hablaba de lo que más ilusión le hace de esta nueva aventura. "Estoy arriba y abajo, emocionado porque pienso mucho en mi familia, es un sueño", explicaba a la vez que confesaba que, a la que confesaba que "siempre le ha tenido pánico a los aviones”.

Además de esto, lejos de olvidar su paso por el otro programa de Telecinco -que llega a su fin hoy mismo, con el reencuentro de las parejas y los solteros meses después-, Montoya también ha hecho referencia a él y ha hablado de cómo se encuentra su corazón en la actualidad. "Quiero que entiendan que lo he pasado muy mal, estar aquí es por ello, las personas se merecen ser felices y yo estoy aquí siendo feliz".

Los dos nuevos concursantes

Finalmente, más allá del salto desde el helicóptero de Montoya y su incorporación a la competición, Telecinco ha anunciado la entrada de otros dos nuevos concursantes. Han sido muchas las especulaciones y habladurías a raíz de esta nueva noticia, pero ahora ya es posible conocer su identidad: Manuel y Anita, ex de Montoya, ambos conocidos también por su paso por la Isla de las Tentaciones. Así, los espectadores -sobre todos los más jóvenes- y seguidores del reality esperan con ansia la llegada del próximo programa, momento en que esto se hará realidad, así como aguardan para ver la reacción de Montoya ante su entrada.

Queda claro que será una sorpresa poco agradable para el andaluz, ya que, como ha dicho y demostrado en incontables ocasiones, su paso por el anterior formato aún le resulta difícil de superar. "Peor que lo he pasado en la otra isla no lo voy a pasar, vengo con muchas ganas, es el mejor momento. Honduras me va a terminar de curar, lo que yo he vivido no está en los escritos. Sé que va a ser duro, pero las penas se pasan bailando", anunciaba poco antes de subir al helicóptero.