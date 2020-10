'La isla de las tentaciones 2': sexo entre Tom y Sandra, Marta infiel a Lester y Patry enloquecida

El quinto programa de 'La isla de las tentaciones' ha venido cargado de imágenes que han dejado sin habla a todos los seguidores del formato. Melyssa se había saltado las normas del programa plantándose ante Tom para pedirle explicaciones y, en consecuencia, ha sido castigada por ello.

"No hay imágenes para ti Melyssa. La única razón por la que no vas a verlas, y para que sirva de precedente también a tus compañeras, es que saltarse las normas tiene graves consecuencias. Como penalización vas a tener una hoguera sin poder ver a Tom… Tú tuviste contacto con él, pudiste hablar con él, tus compañeras, no", ha revelado Sandra Barneda al comiendo del reality.

Marta, infiel a Lester

Marta, que tanto a criticado a Lester y que tan celosa se puso en la primera hoguera por que su novio fuera simpático con las solteras, ha caído en la tentación. Finalmente, la canaria y Dani han jugado con fuego hasta quemarse y al final no han podido resistirse mientras disfrutaban deljacuzzi de la Villa a altas horas de la madrugada.

La todavía novia de Lester ha tonteado con el soltero dentro del agua, los dos han dado rienda suelta a los sentimientos, las caricias y han terminado besándose hasta el punto en el que Marta se ha tapado la cara como arrepintiéndose de lo que acababa de suceder. "Ya no hay retorno para mi relación. Once años de fidelidad a la porquería. Lester se va a pensar que esto lo he hecho en otras ocasiones y no es así", ha dicho Marta.

Pero no ha sido la única que ha caído en la tentación. Mayka, que tanto ha criticado a Pablo por nada y que siempre ha puesto el grito en el cielo deseando que él la fuera infiel para poder hacerlo ella, finalmente se ha dejado llevar con Óscar.

De los abrazos han pasado al "me gustas mucho", más tarde a unas calurosas escenas en la piscina y, finalmente, han acabado besándose. Por eso, Pablo no sabía dónde meterse y no podía ni hablar: "Se le ha ido completamente ya. Tengo un nudo… Me lo esperaba difícil, pero en cuatro días se ha olvidado de mí, y eso que era yo… Ha fallado la que más habla. Me ha decepcionado y su palabra para mí no vale nada", ha expresado el participante de 'La isla de las tentaciones'.

Sexo desenfrenado entre Tom y Sandra

Tom se ha olvidado pronto de Melyssa y tras su discusión en Villa Montaña, él ha dejado que sus deseos se hagan realidad con Sandra. Juntos llevan unos días liándose, pero una cosa lleva a la otra y finalmente han consumado su amor. "Qué calor. Estoy ardiendo", ha estado diciendo ella. "Al final hemos culminado nuestra tensión sexual porque somos humanos", ha añadido él.

Además, Patricia ha vivido su primera hogueratras su llegada a la isla con su novio Alessandro. Para sorpresa de todos, el italiano ha tenido un feeling con una de las solteras y, aunque no ha hecho nada, su novia ha enloquecido al verlo e incluso ha pedido una hoguera de confrontación, algo que el programa ha denegado por ser demasiado pronto.