'La isla de las tentaciones 2': desfase sexual, hoguera de confrontación y ansias de venganza

El pasado domingo en 'La isla de las tentaciones' pudimos ver cómo Melyssa reaccionaba a los vídeos de Tom acostándose por Sandra. "Por favor, déjame irme. No quiero estar aquí", imploró ella a la presentadora descontrolada por la infidelidad de su nu novio.

Pero no fue la única que descubrió a su pareja con otro de los solteros. Lester se llevó una gran decepción con Marta tras verla en el jacuzzi, pero se vengó de ella rápido cuando Patricia se acercó a él para consolarle. Pronto estaba tumbado en la cama con la pretendienta dándole sus primeros besos y demostrando que sus lágrimas eran de cocodrilo.

Marta, fuera de control

Antes de empezar la aventura, todas las parejas escribieron una carta donde confesaron lo que sentían por sus novios. Ha llegado la hora de leerlas y ver qué ha cambiado en sus relaciones. Todos pusieron promesas de futuro, anhelos y deseos, pero casi ninguno ha cumplido nada de que dijo. Muchos lloros y emoción, pero ¿cuánta verdad? Ninguna.

La cuarta hoguera ha llegado con unas chicas muy derrumbadas. La hipocresía de Mayka sigue siendo impresionante. Ella continúa culpabilizando a Pablo de su infidelidad con Óscar y se atreve a continuar diciendo que las reacciones de su novio la han llevado a liarse con otro. "Me quedo mal. Me voy triste. No sé si estoy haciéndolo bien y no. Pensaba que no me quería y ahora lo veo y no siente nada por la chica. Creo que me he equivocado", ha dicho entre lágrimas tras ver las imágenes de él.

Pero la que realmente ha montado un circo tremendo ha sido Marta al ver a Lester ahogar sus penas con Patricia. "Que se fastidie. Que se fastidie pero bien con todo lo que le he hecho. Qué hipócrita. No me lo puedo creer, te lo regalo. Por qué llora al ver mis imágenes y al instante le dice a la otra que le encanta. Yo ya me olía que le gustaba ella desde la anterior hoguera, no soy tonta. Llevo 11 años con él y no le conozco. Esto a mí me da alas con Dani", ha confesado fuera de control.

Melyssa ha pedido no ver las imágenes de Tom y pedir una hoguera de confrontación. "Necesito hablar con él cara a cara. Si no viene y me voy sola, pues a España con mi familia, que me hace falta. Pero no puedo ver más cosas porque no estoy bien", ha dicho entre lágrimas. Sin embargo, los vídeos de los chicos han sido bastante descafeinado, a excepción de los de Mayka y Marta, quienes sí han mantenido relaciones sexuales ante las atentas miradas de sus novios. "¿Estás bien?", ha preguntado Alessandro Pablo. "Sí. Bueno. Se han follado a mi chica, pero sí", ha respondido él.

Melyssa destruye a Tom

La hoguera de confrontación de la pareja ha sido un espectáculo televisivo. Tom ha intentado explicarse, pero Melyssa le ha dejado claro que es una "mierda de hombre". No se ha cortado ni un pelo y se ha empoderado tras ver las imágenes de él teniendo sexo con Sandra: "Eres la mayor decepción que he tenido en mi vida, me das asco y no quiero volver a verte en mi vida", ha dicho ella.

"Me arrepiento porque te duele, pero no me arrepiento porque he hecho lo que me apetecía y lo que sentía", ha contestado él. "Me pediste matrimonio y me dijiste que esto iba a ser para siempre", ha revelado ella mientras le devolvía el anillo de compromiso. Finalmente, ella ha abandonado sola República Dominicana, pero no sin antes poner la puntilla: "No me vas a volver a ver en tu vida, ni me llames ni escribas. Para mí esta persona ha muerto".