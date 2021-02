'La isla de las tentaciones 3': una doble infidelidad, Marina e Isaac se besan y Lola comienza a agobiarse son Simone

En el tercer capítulo de 'La isla de las tentaciones' pudimos ver la primera infidelidad de la mano de Manuel, novio de Lucía.

El joven superó a todos los infieles de 'LIDLT' ehizo el récord al liarse con dos tentadoras en la misma noche y con tan solo unos minutos de diferencia. Tom Brusse, de 'LIDLT 2', al lado de Manuel, ha quedado en un corderito.

El hecho de que en Villa Playa se traspasaran los límites, provocó que la luz de las tentaciones no parara de sonar, lo que provocó los lloros de Lucía y de Lola temiendo que fueran sus parejas, Manuel y Diego.

Marina e Isaac desatan su pasión y se besan

En este capítulo también pudimos ver como la historia de Marina e Isaac va a más y nos dejaron imágenes muy tórridas de ellos dos en la piscina, incluso un beso, y de Lobo tocando y besando el trasero de la novia de Jesús. Una trama que también tiene enganchadas a las demás jóvenes de la casa.

Marina ha descrito así lo que pasa entre ellos: "Cuando estoy con Isaac en la piscina sube la temperatura. Estamos ahí, yo me aparto… pero el tonteo ese del hecho de querer y no poder me da más morbo que coger y hacerlo de una. La tensión sexual que tenemos es evidente y está ahí y va a seguir estando".

Después continuó diciendo ante las cámaras: "Cuando nos metemos en la piscina, arde, es fuego puro, al estar en bikini, estar cerca, estar sintiéndonos, tocándonos… sube la temperatura. Siempre he estado poniendo un freno pero llega un momento en el que no puedes más y lo tienes que hacer", explicaba ella misma.

Lola y Simone también siguen tonteando

Lola sigue dejándose llevar con Simone y también han protagonizado escenas ardientes en la piscina. "El momento piscina con Simone ha sido como mas íntimo, más pasional. Él me agarraba, me daba besos por el cuello y me volví un poco loca la verdad".

Después añadía: "Me gustaría hacer de todo con él pero llega un momento que mi cabeza dice: 'tranquila que tienes pareja, no eres una persona infiel. Entonces eso es lo que me enfría un poco".

Sin embargo, tras estos momentos pasionales, Marta de Lola contó a sus compañeras que estaba comenzando a agobiarse con el italiano porque siente que está demasiado pendiente de ella. "A mi Simone me ha agobiado un poco. Esta mañana me he levantado rayada, porque ya Diego ha visto de todo, he ido a por un zumo y no puedo ni pensar sola, va todo el rato detrás de mí".

Lola comienza a agobiarse con Simone

"Se está obsesionando contigo. Las obsesiones no son buenas", apuntó Marina.

Luego, la novia de Diego se explicaba ante las cámaras: "Es intenso un 100%. No se separa de mi. Es intensidad pura, se cree que soy su novia. Que yo la he liado pero tengo novio, no puedo pensar porque está todo el rato detrás. Es verdad que mi cabeza ha hecho un clic con respecto a Simone. Es verdad que yo me he dejado llevar pero priorizo mi relación".

Manuel se besa con Fiama y con Stefany

La primera con la que se besó fue con Fiama, que justo había entrado ese mismo día en el programa. La joven entró en 'La isla de las tentaciones 1' junto al que era su novio en aquel entonces, Álex. La pareja rompió tras el concurso.

Lo cierto es que la canaria fue a degüello a por él y él se dejó llevar. No pararon de tontear en toda la noche. Hablaron, bailaron y Fiama acortaba distancias acercándose a su cara y a su boca continuamente. Tras el calentón, se fueron a un rincón de la casa y acabaron enrollándose creyendo que nadie les vería ahí escondidos.

Minutos después, Manuel iba a por Stefany, la tentadora con la que había tonteado hasta la llegada de Fiama. Lógicamente, esta estaba celosa tras verle con la 'nueva' pero el de Puerto Real, que tiene mucha labia, le comió la oreja diciéndole que la recién llegada no tenía nada que hacer y al final, acabaron besándose también.

Jesús le echa la bronca a Manuel por su doble infidelidad

Los telespectadores no daban crédito de lo que acababa de pasar en cuestión de minutos en Villa Playa. Los chicos de la casa también se quedaron sorprendidos de ver a Manuel con dos chicas casi a la vez. Al ver esto, Jesús acabó echándole la reprimenda a su amigo en la habitación, a solas.

Una bronca que ha sido muy aplaudida en las redes ya que el novio de Marina le dijo que qué estaba haciendo, que era "una vergüenza" y le recordaba que su novia era buena chica y que le iba a hacer mucho daño y en su momento ya le falló.

"Dos tías en el mismo día, tío. Dos morreos", le echó la bronca Jesús y Manuel, le preguntaba desconcertado: "¿Pero por qué te mosqueas conmigo, tío?".

"¡Es una vergüenza! Se la has liado una vez y en el mismo día se la has liado dos veces"

Entonces el novio de Marina le reprendía: "Quillo, porque te quiero, ¿sabes o no? Que tú quieres a tu novia y ha sufrido lo más grande, gilipollas. ¿Tu te crees que tengo este mosqueo por ti? Pues claro que lo tengo tío porque me duele, tío porque sé lo que es al revés, porque tu novia te quiere y cuando vea esto al siguiente día, es una vergüenza. ¡Es una vergüenza! Se la has liado una vez y en el mismo día se la has liado dos veces".

Aunque Manuel iba como Las Grecas, comprendió lo que había hecho y las consecuencias que iba a conllevar. Como gesto de agradecimiento y cariño, abrazó a su amigo y durmieron en la misma cama.

Habrá que esperar a ver si se arrepiente al día siguiente de lo que ha hecho aunque no tiene pinta ya que en un vídeo promocional de 'LIDLT 3', hay más imágenes de él besándose con Fiama en otras estancias de la casa.

