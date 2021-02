'La isla de las tentaciones 3' no deja de sorprendernos con los giros que están teniendo sus tramas. Después de que Lola acabara teniendo relaciones sexuales con Carlos, en la misma cama en la que dormía Lucía, tras haber estado una semana dejándose querer por Simone, ahora nos hemos quedado alucinados con el cambio de pareja de Isaac, Lobo.

En un vídeo que se ha filtrado en las redes sociales de 'LIDLT 3', se hace un spoiler de lo que pasará al final del capítulo de esta noche y que es un avance de lo que se verá en el capítulo de la próxima semana.

En las imágenes vemos a Lucía, novia de Manuel, y a Isaac, tonteando en la piscina por la noche. Se les puede ver jugando, tocándose y poniendo sus bocas muy juntas, parece que se van a besar y todo.

LOBUCIA A TODA MECHA CHAVALES pic.twitter.com/JSBhBpcn6R — aroa🍂 (@lukexmikaelson) February 24, 2021

Lucía, sobre Isaac: "Me ha puesto un poquillo cachondilla"

Después, la joven gaditana confiesa a cámara: "Estoy muy bien con él porque esto a gusto. Ahí sí que me ha puesto un poquillo cachondilla".

En otra de las secuencias se les ve juntos, hablando en la piscina. Es entonces cuando Isaac le habla de su relación con Marina García y le confiesa: "Yo me estoy agobiando y me estoy cansando de ella".

A continuación, se les ve tumbados en el sofá de la piscina, juntos, abrazándose y acariciándose. Al final, acaban durmiendo juntos.

Isaac le confesó a Marina: "Me tiraría a Lucía"

Alucinados estamos con estas imágenes para las que habrá que esperar a ver la historia entera la próxima semana. Pero ¿dónde estaba Marina mientras ellos tonteaban? ¿Qué pensara y dirá cuando se entere o vea lo que han hecho?

Lo cierto es que en las imágenes del 'Debate de La isla de las tentaciones 3', Isaac y Marina tuvieron una conversación en la que hablaban de otras personas de la villa por las que sentían atracción. Lobo confesó: “De tirar, me tiraría a ti lógicamente, a Lola y a Lucía”.

Marina le reprochó que le gustara Lucía: "Veo que no tienes gusto"

A la novia de Jesús no le extrañó que dijera Lola, la novia de Diego, pero sí que dijera el nombre de la gaditana. “¿A Lucía?”, le preguntó un poco molesta y sorprendida.

“Tiene ahí su cosilla pero no la veo así para nada”, explicó Isaac. “No la veo así.... pero te la tirarías”, volvió a insistir la novia de Jesús. “Yo estoy en la discoteca, la veo con todo su arte y empezamos a… “, Marina le interrumpió: “Es que tú en la discoteca no ves su arte, lo estás viendo ahora aquí. No sé cuáles son tus gustos”.

Se molestó por ello y le llegó a reprochar: “Ya veo ya, que no tienes gusto…”, le soltó afeando a Lucía. Un comentario que también está siendo muy criticado ya que parece que la joven le parece poca cosa o no le parece guapa.

“Es que… que me digas a Claudia, a Lola…. “, le dijo Marina, a lo que Isaac le preguntó: ·”¿Te parece fea Lucía?”, al ver que la sevillana se había quedado tan sorprendida por su respuesta, “No, para nada, pero me parece que no tiene nada que ver contigo”, le respondió ella.

Isaac le confiesa a Marina que se acostaría con ella, Lola y Lucía.

“Te puedes tirar a quien tú quieras. ¿Crees que me da miedo?”

“Más me ha sorprendido a mí, así que no le digas nada”, le confesó Lobo. Después ella le decía que ella se sentía atraía también por Rubén. Un juego en el que parecían querer ponerse celosos y añadir morbo al asunto.

“Te puedes tirar a quien tú quieras ¿Tú crees que me da miedo [Rubén]? Escucha, que no te cambio por nadie, lo tengo clarísimo”, zanjó Lobo, para después darse unos besos y abrazos.

Este comentario de Marina sobre Lucía fue muy comentado el pasado lunes, al igual que en las redes. Nagore lo criticó diciendo: “¿Qué quieres decir que Lucía es un ñu?”.

Lucía rompe a llorar al recordar la doble infidelidad de Manuel.

"Qué hijo de puta es Manuel. Cómo tiene los huevos de hacerla eso"

Además de confesar Isaac que se siente atraído por Lucía. En el 'Debate' también pudimos ver cómo rompió a llorar al ver sufrir a Lucía por la doble infidelidad de su novio Manuel.

Lobo, entre lágrimas, les decía a los tentadores: “¡Qué hijo de puta es... ¿Tú has visto como es Lucía, tío?”. Después, llorando, destacaba lo buena que es Lucía y que no se merecía lo que le estaba haciendo su novio “Mírala, tío, cómo es capaz de hacerla algo así a una niña así. Cómo tiene los huevos de hacerla eso, tío”.