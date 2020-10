'La isla de las tentaciones 2': ¿qué pasó con Inma Campano y Ángel de los Santos?

Inma Campano, de 28 años, y Ángel de los Santos, de 23, fueron los primeros en abandonar 'La isla de las tentaciones 2' después de pedir ella una hoguera de confrontación. Los celos de la Penélope de Montequinto, el no lograr adaptarse con sus compañeras y tentadores y el estar separada de su novio, le hicieron pasarlo fatal y no disfrutar de la experiencia en República Dominicana. Por ello, decidieron irse de mutuo acuerdo no sin antes declararse su amor y decir que querían casarse y tener hijos.

Tras su salida, son muchos los que se han preguntado si Inma sigue con Ángel. Hay muchas dudas en torno a si siguen siendo pareja o han roto sobre todo porque en su Instagram no hay ninguna foto de los dos juntos ni ninguna referencia a su estado sentimental.

Sin embargo, hay que decir que forma parte de las condiciones del programa el no poder publicar fotos ni adelantarse a lo que se verá en el programa. Ni siquiera pueden seguirse en Instagram, según ha podido saber 'Vozpópuli', para mantener el suspense del final de las parejas hasta el final.

[Así es Inma Campano, novia de Ángel en 'La isla de las tentaciones 2': su edad, su pasado y más]

Besos y arrumacos por las calles de Montequinto

A pesar de tomar estas medidas, algunas veces los concursantes han sido pillados en la calle y fotografiados como les ocurrió a Fani y a Christofer antes de que se emitiera la primera edición. Esto es lo que también les ha pasado a Inma, y a Ángel.

La pareja ha sido captada besándose y derrochando amor por las calles de Montequinto (Sevilla), el pueblo en el que viven. En las imágenes se puede ver que los dos están enamorados como el primer día, según se puede ver en las fotos que ha publicado 'Lecturas'.

¡¡Fotos inéditas!! Pillamos a Inma y Ángel comiéndose a besos en plena calle 😱😱 Todas las fotos ⬇️ #LaIslaDeLasTentacioneshttps://t.co/VxkCiceupQpic.twitter.com/2QAWwDJrtm — Lecturas (@Lecturas) October 13, 2020

Inma Campano es influencer

Además de darse abrazos, besos y arrumacos, también Inma aprovechó para que su novio le hiciera algunas fotos para sus redes sociales ya que ella es influencer.

De hecho, ha publicado una de las imágenes de este día, junto a estas palabras: "Me encanta disfrutar de mi tierra, pero también me apasiona viajar y conocer rincones que me enamoren.... ¿dónde me recomendáis ir?".