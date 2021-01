'La isla de las tentaciones 3': Hugo, Raúl y Manuel rompen a llorar por sus novias

El segundo capítulo de 'La isla de las tentaciones 3' no nos ha mostrado ninguna infidelidad de las que ya se han filtrado: ni la de Marina con Isaac (Lobo) -que conocimos tras salir a la luz un vídeo practicando sexo-, ni la de Lola con Carlos ni la de Manuel con Fiama, -que aún tiene que aparecer en escena como repescada-.

Sin embargo, nos ha dejado uno de los momentos más emotivos y bonitos vividos hasta entonces en todas las ediciones y que nos ha hecho llorar a muchos, incluida a Sandra Barneda.

Este momentazo lo ha protagonizado Hugo Pérez, el exconcursante de 'Gran hermano 15' después de haber visto las imágenes de su novia, divirtiéndose con las chicas y lo solteros, y cuando la presentadora de 'LIDLT 3' les anunció que esa noche iban a tener su primera hoguera.

"No es una noche fácil", les advirtió, para después recordarles que la luz de las tentaciones había sonado tres veces tras pasar los límites sus novias.

Hugo: "Quiero a Lara con locura. No me imaginaba que la quisiera tanto"

Minutos después, el gallego rompió a llorar por su novia Lara Tronti tras darse cuenta de lo mucho que la quiere. "Estoy dándome cuenta de que estoy más enamorado de lo que pensaba. Espero no darme la hostia".

Después Hugo continuaba declarando su amor por su pareja en 'LIDLT 3'. "Hay una cosa Sandra que me da miedo. Ella siempre dice que está más enamorada que yo pero las últimas veces, al fallarle tanto, tanto, creo que perdió el interés en mi y eso me ralla bastante pero vamos a ir poco a poco".

Sandra le dijo entonces que le veía "emocionado", a lo que él explicó entre lágrimas: "Yo es que la quiero con locura Sandra. No me imaginaba que la llegara a querer tanto. Necesito abrazarla", dijo echándose a llorar.

Manuel, novio de Lucía, le tranquilizaba: "Desahógate. Estamos todos igual".

"Quiero casarme con ella. Le hacía un hijo aquí"

Entonces, Sandra le preguntaba qué le diría a su novia si la tuviera delante. "Que quiero casarme con ella", le respondió llorando desconsolado. "Ella me dijo tantas veces que quiere tener hijos y yo siempre le digo que me veo muy joven aún y yo ahora mismo, es que si pudiera, le hacía un hijo aquí, te lo juro, Sandra. Es lo que quiero".

Después hizo una reflexión: "También a veces tienes que ponerse en momentos súper jodidos para saber realmente qué es lo que quieres y aquí me estoy dando cuenta. Espero que ella también".

Hugo explicaba después solo ante la cámara, ya más tranquilo, que se había "venido abajo" por temor a que Lara "se de cuenta de que no está bien conmigo o no es feliz o que quiere cambiar de rumbo y eso me rallaría un montón".

Las lágrimas de Raúl por Claudia

Mientras Hugo expresó su amor a su novia, Raúl lloraba emocionado a su lado. Sandra le preguntó el motivo. "Yo me siento como él. Esto es mucho más duro de lo que yo esperaba y yo tengo pánico de perder lo que tenía con Claudia por entrar aquí porque para mi...", señaló sin poder continuar hablando por las lágrimas.

Luego, ante la cámara explicó: "Me he derrumbado por el miedo a perder a Claudia porque esto es un cúmulo de sensaciones, una montaña rusa pero hemos venido para eso, para ponernos a prueba y ver si sale todo bien. Espero que sí".

La presentadora les dio después las gracias a los chicos por su "honestidad". "Así es como se puede ver...", Sandra, tuvo que parar de hablar, emocionada por ver al joven canario llorar. "Raúl, que me vas a emocionar a mi". Después continuó con su mensaje: "Solo así es como se consiguen ver las cosas. Os dije que no iba a ser fácil".

Manuel también llora

A continuación, era Manuel el que rompía a llorar. "Yo es que sufro lo mío pero sufro lo de ellos también. Yo no me imaginaba que esto iba a ser así".

Luego, ante la cámara explicaba: "Me he venido un poquito abajo. He sentido como las palabras de ellos también salían por mi boca sin yo decirlas. Me han parecido dos chavales que en ese momento se han llegado a abrir de verdad".

Tras ver las imágenes, sus discursos emotivos y lloros, los chicos y sus novias se enfrentaron a la primera hoguera que no llegó a verse entera y en la que no se vieron escenas muy comprometidas, sobre todo de ellos, que fueron más comedidos y muchos menos desinhibidos que sus parejas. Algo que fue muy comentado también en las redes sociales.