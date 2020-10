'La isla de las tentaciones 2': de la llegada de Alessandro y Patricia a la infidelidad de Tom

Tras el abandono de Inma y Ángel de 'La isla de las tentaciones', el reality ha venido cargado de emociones fuertes. Melyssa se saltó las normas la semana pasada acudiendo a Villa Montaña para ver TomBrusse y encararle que hubiera sido demasiado cariñoso con Sandra, algo que terminó con la joven enloquecida y diciendo que su relación había "terminado".

"Tú ya no eres mi novio. Ya puedes follarte a la que quieras", dijo muy enfadada. Después del enfrentamiento, él tuvo claro que quería relajarse y dejarse llevar. Y así lo hizo: disfrutó de la noche y acabó besando a su soltera unas cuantas veces, aunque a la mañana siguiente quiso justificarse. "Me sentí fatal, necesitaba cariño y apoyo", reveló. Aun así continuó enrollándose con ella todo el día.

¿Quién se ha ido?

Con la llegada de las segundas citas, también era momento de eliminar al soltero y a la soltera con los que menos feeling hubieran tenido. Los chicos tuvieron claro que Yun era la que menos se había relacionado con todo el grupo, pero las chicas dudaron bastante con Cristian, quien finalmente tuvo que irse de República Dominicana a pesar de que Melodie no estaba nada de acuerdo.

Además, como los actos tienen consecuencias, Sandra Barneda acudió a Villa Playa para revelar a Melyssa qué sanción le iba a poner el realitypor haberse saltado las normas. "Ayer cometiste un error muy grave. Para ti y para el programa", adelantó la presentadora.

"Me volví loca, Sandra. No tengo explicación posible a lo que he hecho. Sé que es vergonzoso. Además le he dicho cosas muy feas. Lo hice por rabia, por pensar que yo estaba aquí destrozada y él se lo estaba pasando bien", expresó la participante. "Sabías perfectamente a lo que venías, a poner a prueba tu relación y consistía en vivir separados y no tener ningún tipo de contacto. Pase lo que pase", dijo la presentadora.

"Vas a tener que tomar una decisión que va a marcar tu vida para siempre y necesito tu compromiso. ¿Sigues en la isla y asumes las consecuencias de tus actos o te marchas ahora mismo sola, sin Tom y sin poder hablar?", añadió Barneda, a lo que la joven respondió que aceptaba quedarse porque no soportaría no poder volver a ver su 'pareja'.

Por su parte, Mayka ha dado un giro de 180º. La participante asegura que va pensar "solo en ella" y por eso ya se deja llevar con Óscar, al que ha dicho que quiere estar con él: "Estoy muy a gusto. No me puedo despegar. Quiero estar contigo".

Alessandro y Patricia llegan a la isla

Tal y como adelantó Vozpópuli, el exparticipante de Gran Hemano 12+1 y su novia son los nuevos concursantes del reality tras la salida de Inma y Ángel. Ambos vienen a reforzar su confianza porque no tienen dudas de su relación, aunque ella le fue infiel cuando se conocieron.

La segunda hoguera de la isla comenzó con Marta, que volvió a asegurar que su relación va a acabar muy mal porque no es feliz. Melodie pudo ver cómo Andrea pretende a su novio y Mayka escuchar a Pablo que le gusta mucho Dorothy. Melyssa tendrá que ver la infidelidad de Tom la gala que viene.