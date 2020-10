'La isla de las tentaciones 2': del abandono de Inma y Ángel a Melyssa saltándose las normas

'La isla de las tentaciones' sigue siendo el reality más exitoso de los últimos años. Tras los celos enfermizos de Melyssa en el programa anterior, la joven todavía tenía más imágenes que ver en la primera hoguera. Después de que sus compañeras la consolaran por ver el acercamiento de Tom con una de las solteras, volvía al set y le pedía a Sandra Barneda "verlo todo".

"Es que no puedo perdonarlo y lo voy a perder…", decía entre lágrimas la joven. Además, entre sollozos, explicaba que lo que más le había dolido de todo lo que había visto era que su chico diera un beso en la nariz y que la pretendienta le chupara el cuello. "Me dijo que no me iba a faltar el respeto", añadía enloquecida.

Melodie deja a su novio

Aunque las palabritas se las lleva el viento, la joven ha asegurado que su relación se ha terminado debido a la frase lapidaria que él había dicho. Con todos en la piscina, Luzma animaba a Patricia a ponerle su corona al chico que más le gustara, y la tentadora lo tuvo claro mientras se dirigía a la pareja de Melodie: "Mi angelito sin alas", a lo que él respondía: "He venido para separarme, no para reforzar nada".

Tras el bombazo, las palabras dejaban a todas las chicas sin palabras. "No lo conozco, no sé qué decirte, no sé quién es esa persona", explicaba ella. Rota, no daba crédito y no entendía cómo antes de ir al programa le pedía matrimonio y ahora decía eso: "Doy por terminada mi relación, yo ya no tengo pareja aquí", confesaba entre lágrimas.

Pero no ha sido la única que revelaba que no estaba bien con su pareja. Marta, exageradamente afectada, expresaba que ya no está enamorada de Lester. "Marta es una chica conflictiva, tiene un carácter bastante jodido", comentaba el canario. Estas palabras hacían que la exgranhermana estallara: Mira Sandra, estamos aquí porque él me ha engañado mil veces, no estamos aquí por mí, sino por él. Que se lo pase bien, que yo también me lo voy a pasar bien", explicaba vengativa.

"No tienen ni idea de todo lo que me ha hecho, hace mucho tiempo que no me hace feliz. No puedo estar enamorada de alguien que me hace daño. Ahora no pienso frenarme en nada", añadía rabiosa tras terminar de ver las imágenes de Lester hablando con Elisa.

Inma y Ángel abandonan

Los celos de Inma y su constante sentimiento de soledad en el programa provocaban que pidiera la primera hoguera de confrontación de esta edición. "Me está costando la salud estar aquí. Si no viene, me voy sola", aseguraba a la presentadora. Pero finalmente, Ángel aparecía en escena, ambos se fundían en un abrazo y decidían irse juntos del reality para continuar su relación fuera de las cámaras, con petición de mano incluida.

Pero el reality todavía guardaba una sorpresa más. Melyssase escapaba de Villa Playa para enfrentarse a Tom por el lengüetazo de la soltera. "¡Tom Brusse! ¡Eres un desgraciado! He visto todo que lo sepas. Nunca más me vas a ver en tu vida. He visto cómo te lamían el cuello y cómo te tirabas encima de Sandra. Y me da igual porque eres un desgraciado de mierda. Tú te vas a la mierda", gritaba ella fuera de sí ante la mirada incrédula de su novio.