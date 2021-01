'La isla de las tentaciones 3': quiénes son las parejas y los tentadores solteros y solteras

'La Isla de las Tentaciones 3' comienza en Telecinco este jueves 21 de enero a las 22:00 horas con algunas novedades,como la luz de las tentaciones y una separación inesperada, y cinco nuevas parejas, que llevan entre tres y cinco años de relación, dispuestas a poner a prueba su amor y fidelidad.

Sandra Barneda repite como presentadora tras su éxito en la edición pasada. Junto a ella estarán las cinco parejas de esta tercera edición que son: Lola y Diego, Marina y Jesús, Lara y Hugo, Claudia y Raúl; y Lucía y Manuel. Los novios se separarán al poco de llegar a República Dominicana y vivirán en dos villas de lujo: Villa Playa y Villa Montaña.

Ellos vivirán junto a un grupo de solteras (tentadoras) en una villa mientras que ellas convivirán con sus respectivos solteros dispuestos a conquistarlas en otra. Entre los solteros habrá dos conocidas ‘tentaciones’,Rubén Sánchez y Fiama, como repescados.

Lola y Diego

Lola tiene 23 años y Diego, 27. Son de León, llevan tres años juntos yse conocieron en el programa ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

La pareja ha querido ir al concurso para reforzar la confianza, dejar atrás los miedos y poner a prueba los celos que siente ella después de que él le ocultase haber besado a dos chicas en la grabación de un videoclip. La pareja quiere ponerse esta prueba de fuego para saber así si dan un paso más en su relación: tener un hijo.

La gran sorpresa es que una de las chicas que protagonizaron el polémico videoclip de Diego, Alba Méndez, es una de las solteras tentadoras que estará en la villa de los chicos.

Lara y Hugo

Lara tiene 27 años y Hugo, 24. Son de Pontevedra y llevan saliendo cuatro años aunque en dos años han tenido cinco rupturas

A algunos les sonará la cara de él ya que Hugo fue concursante de 'Gran Hermano 15'. Es un enamorado del campo y de su cabra, La Rubia, que también se dio a conocer en el reality.

Por su parte, Lara tiene un carácter fuerte y es una persona muy celosa.

Participan en 'La Isla de las Tentaciones' para recuperar la confianza y saber si están preparados para dar un paso más en su vida juntos: convertirse en padres.

Marina y Jesús

Marina tiene 21 años y Jesús, 25. Se conocieron en Sevilla y tienen una relación desde hace cinco años.

Son la pareja más joven del concurso aunque la que más tiempo lleva. Sin embargo en este tiempo ya han sufrido dos rupturas a causa del desgaste y la rutina. A ello hay que sumarle, algún desliz por parte de Marina.

A pesar de los problemas, siempre han optado por darse una nueva oportunidad. Con la confianza y la ilusión erosionadas, tratarán de recuperar la magia de las primeras fases de su vida en común.

Claudia y Raúl

Claudia tiene 23 años y Raúl, 28. Son de Las Palmas de Gran Canaria y llevan tres años de relación.

La pareja comenzó su historia de amor como una relación abierta pero los celos de ella la llevaron a cambiar de postura y convencer a Raúl de que debían redirigir su camino hacia una relación tradicional, en la que no tuvieran cabida otras personas.

Aunque aseguran estar muy felices juntos, las dudas de Raúl y las inseguridades de Claudia han provocado que su relación no esté tan consolidada como les gustaría. Su objetivo en el concurso es salir más reforzados.

Lucía y Manuel

Lucía tiene 25 años y Manuel, 29. Son de Puerto Real (Cádiz) y llevan tres años juntos.

Manuel es popular por su capacidad para la conquista. Sin embargo, cuando conoció a Lucía, su primer gran amor, decidió centrarse en ella. Aunque estaba muy enamorado le fue infiel en una ocasión, lo que supuso un antes y un después en la relación.

A pesar de que él se arrepintió por ponerla los cuernos y Lucía le perdonó hace un año, los celos son un gran obstáculo y con ellos tendrá que librar de la mejor manera en el programa.

Las ‘tentaciones’

La experiencia de las parejas vendrá acompañada por diez solteros y diez solteras, más dos caras conocidas que se han repescado de la edición anterior, Rubén Sánchez y Fiama.

Las solteras tienen entre 19 y 29 años, proceden de Madrid, Barcelona, Lanzarote, Tenerife, Zaragoza, Valencia, Pontevedra, Murcia y Venezuela, y desempeñan en su día a día actividades como la arquitectura, la hostelería, el fitness, la educación académica y la psicología.

¿Quiénes son las solteras?

Alba Méndez

Alba tiene 23 años. Madrid. Camarera. “Soy la reina de las fiestas y de más cosas; me muero de ganas de que los chicos lo comprueben”. Esta última provocará la primera discusión de la pareja formada por Diego y Lola después de haberse besado con él en un videoclip que protagonizaron junto a otra chica.

Mari Snake

María tiene 29 años. Murcia. Modelo internacional. “Ha llegado el momento de sentar la cabeza y encontrar el amor de verdad”.

Susan Teixeira

Susan tiene 22 años. Venezuela. Arquitecta. ‘Mi belleza ha inspirado a muchos hombres; en la isla, no será diferente’.

Carla Divinity

Carla tiene 28 años. Barcelona. Influencer. “Me considero la mujer perfecta. Necesito a un hombre que se atreva a conocerme”.

Lara Blanchard

Lara tiene 24 años. Pontevedra. Modelo. “Fui crupier y ya no hay secretos para mí en el juego, ni tampoco en el amor”.

Jennifer

Jennifer tiene 19 años. Tenerife. Modelo. “Soy una Barbie y estoy buscando a mi Ken”.

Mónica Sango

Mónica tiene 22 años. Zaragoza. Monitora de fitness. “Soy como la diosa de ébano, piernas interminables y un encanto irresistible”.

Bela Saleem

Bela tiene 25 años. Valencia. Profesora. “Mis rasgos exóticos son la perdición de cualquier hombre”.

Stefany Martínez

Stefany tiene 25 años. Barcelona. Psicóloga. “Soy adicta a los bolsos y los zapatos. Mi nuevo ‘capricho’ es enamorarme”.

Nahia Iglesias

Nahia tiene 21 años. Lanzarote. Modelo. “Estoy acostumbrada a que los hombres me miren, pero yo no miro a cualquiera”.

Los solteros

Los diez jóvenes solteros tienen edades entre los 22 y los 35 años, proceden de lugares como Milán, Andorra, Huesca, Madrid, Barcelona, Lleida, Sevilla, Pontevedra y Álava, y ejercen profesiones como la de empresario, fotógrafo, camarero, policía, dependiente y piloto de motos.

Simone

Simone tiene 26 años. Milán. Empresario. “He dejado mi vida en Italia para buscar la cosa más bella del mundo: el amor”.

Iker

Iker tiene 29 años. Álava. Policía local. ‘Creo en el romanticismo y en el amor para siempre’.

Xavi

Xavi tiene 35 años. Andorra. Piloto de motos. “Soy competitivo en las motos, pero más en el amor. Sólo hay que comprobarlo”.

David

David tiene 29 años. Pontevedra. Fotógrafo. “Las miradas no mienten y los ojos de las chicas siempre tienen cosas que decirme”.

Javi

Javi tiene 26 años. Huesca. Fotógrafo. “Mi método para triunfar es seguir a mi corazón allá donde vaya”.

Imanol

Imanol tiene 34 años. Madrid. Hostelero. “Las mujeres que me conquistan son dulces y divertidas. En la isla no me faltará de eso”.

Isaac

Isaac tiene 25 años. Barcelona. Influencer. “Todo el mundo me conoce como el lobo y quiero encontrar, por fin, a mi Caperucita”.

Víctor

Víctor tiene 22 años. Lleida. Camarero. “No he encontrado el amor, pero todas las mujeres me recuerdan por mi cara bonita”.

Toni

Toni tiene 26 años. Barcelona. Dependiente. “Hago trajes a medida porque las mías son perfectas”.

Carlos

Carlos tiene 34 años. Sevilla. Empresario. “Soy el rey de la noche en mi ciudad, pero también lo seré en la isla”.