La tensa entrevista a Isabel Díaz Ayuso: "Son preguntas que no se le hacen a una presidenta autonómica"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue entrevistada por Silvia Intxaurrondo, la presentadora de 'Telenoticias fin de semana', donde anunció que el toque de queda en la región es de 00.00 a las 06.00 horas y se mantienen las restricciones previstas en las 32 zonas básicas de salud anunciadas el viernes.

Intxaurrondo aprovechó para preguntarle también por el nuevo hospital de Valdebebas que se va a estrenar muy pronto. "¿A cuántos sanitarios ha contratado para el hospital de Valdebebas?", preguntó la presentadora.

"Pues estamosahora mismo en esa contratación. Lo que se está viendo es el refuerzo que venga de otros hospitales y con ello hacer ese operativo para que el hospital, que está ya a punto de entregarse, tenga a todo el personal dispuesto", respondió Ayuso.

La presentadora siguió preguntándole por el tema: "Perdone, entiendo que, por lo que usted dice, van a tomar personal sanitario de otros hospitales". Por su parte, Ayuso insistió en que todo estaba bajo control. "Al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario, ni le va a faltar ningún tipo de personal. Y lo que está haciendo ahora la Comunidad de Madrid son las contrataciones, eligiendo el material y todo lo que se necesita".

Juro que esto no me lo esperabaEl nuevo hospital va a tener personal de otros hospitales (que pierden capacidad). No se contrata a nadieSe lo preguntan a @IdiazAyuso y dice que esas cosas no se preguntan, que le joroban su propagandaPobre Madridpic.twitter.com/UYww48VO3e — Jacinto Morano (@tito_morano) October 25, 2020

"¿No van a quedar desasistidos otros hospitales?"

Intxaurrondo volvió a insistir, lo que tornó la entrevista en tensa para Ayuso. "Y no se arriesga a que otros hospitales de la Comunidad de Madrid... ¿no van a quedar desasistidos?", preguntó la periodista.

Ayuso explicó lo siguiente: "No va a faltar nada, es decir, es una buena noticia. Es un nuevo hospital y es una muy buena noticia y lo que va a haber es una reorganización de efectivos sanitarios para que se pueda. No va a faltar nada. Es decir, es una muy buena noticia que Madrid tenga un nuevo hospital con mil camas y va a tener casi tantas UCIS como tienen... otras... todas una provincia entera de España. No le va a faltar de nada", explicó Ayuso nerviosa, también por los problemas de sonido que estaba teniendo.

"La proeza de construir en tan solo tres meses un hospital es lo que a mi me ha de ocupar"

Intxaurrondo volvió a repreguntar. "No me salen las cuentas.Si coge a personal sanitario de otros hospitales y lo traslada al hospital de Valdebebas, sabiendo la presión que está habiendo en otros hospitales...".

"Sí, pero porque se van a duplicar... Se van a reorganizar", apuntó Ayuso. "Es que yo no soy, a ver, yo no soy la persona responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad. Yo creo que la presidenta de la Comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, el material... Yo creo que eso a mí no me compete. A mí lo que me compete es haberle dicho a la Consejería de Sanidad: quiero, creemos que ha de haber un hospital en tal lugar y la proeza de construir en tan sólo tres meses un hospital que va a sorprender al mundo es lo que a mí me ha de ocupar".

Ayuso: "Son preguntas que no se le hacen a un presidente autonómico"

Después continuó explicando: "Y que, por supuesto, que el personal sanitario esté respaldado y trabajando en las mejores condiciones y que no falte, que es lo que vamos a garantizar. Que no falte. Pero yo no he de bajar a esa letra pequeña, como comprenderán", explicó.

"Son preguntas que no se le hacen a un presidente autonómico normalmente. Mi responsabilidad es que haya un hospital público de la máxima calidad funcionando en los próximos días".

"Entiéndame, va a inaugurar un hospital, parece lógico preguntar por los recursos humanos que lo va a atender", se excusó Intxaurrondo. "Y no le va a faltar de nada", insistió Ayuso.

"El estado de alarma es un fracaso"

Después, Isabel Díaz Ayuso respondió así cuando le preguntaron por el nuevo estado de alarma que ha implantado en España el Gobierno de Pedro Sánchez. "Para mi el estado de alarma es un fracaso, que ha llegado muy tarde y ha permitido que durante mucho tiempo haya un caos normativo".

La presidenta de la Comunidad de Madrid prosiguió diciendo: "Yo no estoy ahora mismo en una batalla política. No lo he estado nunca por más que han intentado meterme en ello. Estoy en una batalla de competencias y de gestión, porque Madrid ha estado haciendo correctamente, porque nos habían quitando la autonomía de manera arbitraria y solo a Madrid frente a otras. A mi lo que me compete es hablar de la gestión, de los problemas reales de los ciudadanos. Creo que es un buen día para celebrarlo".

"A pesar de las dificultades, creo que podremos seguro con nuestras normas, teníamos razón, sabíamos lo que estábamos haciendo y ahora empieza este nuevo escenario. A mi me gustaría que este estado de alarma, que me parece un error, no estuviera, o estuviera el menor tiempo posible para que podamos pronto, con la legislación adecuada, no trasladarle al mundo que España no está en una situación como la de marzo, creo que no es tan mala".