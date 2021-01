Isa Pantoja, tras el 'bombazo' de Kiko Rivera: "Me está dejando en ridículo"

Unas horas después del 'Deluxe' de Kiko Rivera, su hermana, Chabelita/Isa Pantoja/Isa P. se ha pronunciado públicamente.

Recordemos que el Dj dijo que su madre quiso quitarle los apellidos a su hija, que la insultaba y hablaba mal de ella, que la trataba peor, que decían en casa comentarios racistas sobre ella... entre otras cosas.

Vemos qué ha dicho Chabelita de todo esto.

Chabelita se pronuncia sobe las declaraciones de Kiko Rivera: "Hay cosas que son verdad"

"Lo he pasado mal, solo vi hasta mi parte y lo quité", ha dicho Isa este lunes por la mañana en El programa de AR, donde colabora. "Ha sido super duro por el tono de burla, no solo por lo que cuenta".

"En cuestión de cómo es mi madre hay cosas que son verdad y hay otras que no sé. ¿De dónde viene esto? No es normal todo lo que dice, ¿ahora se da cuenta mi hermano de todas las cosas que ha pasado por alto?", se ha preguntado. "Ayer vi a mi hermano con mucha fuerza y con un tono de burla que no me gustó".

"Yo sé perfectamente cómo es mi madre, cómo es mi hermano y cómo son los dos. No son iguales, a mi hermano si le aplaudes con esto pues él se sube y cuenta más cosas. No sé quién le está asesorando a él", ha añadido.

En cuanto a Isabel Pantoja, su hija ha confesado cuál es el origen del dolor de su madre: "Mi madre tiene mucho carácter, antes era diferente y ahora está encerrada en su casa. No sabe superar las cosas, no superó lo de Paco, no superó lo de la cárcel, se calla las cosas y esto es lo que pasa...".

Isa Pantoja, sobre los supuestos insultos racistas hacia ella: "Me está dejando en ridículo"

"A mí me pone en una dura situación cuando me está dejando en ridículo, es una situación vergonzosa y dolorosa, sobre todo cuando yo no las sé. Él no habló conmigo durante cuatro o cinco meses, yo no lo voy a hacer porque sé que el está mal y no voy a darle la espalda... pero realmente es muy doloroso para mí", ha confesado.

"Nunca me he sentido inferior, porque cuando eres madre y te quedas embarazada de una noche y no lo buscas, parir es algo voluntario y adoptar a alguien es un acto de amor increíble, es un hijo deseado, siempre me he sentido igual y siempre me he sentido igual".

Isa Pantoja no va a enfrentarse bajo ningún concepto con Isabel: "Todo lo que tengo es gracias a mi madre y no le voy a pedir explicaciones. Dulce es muy importante para mí, pero mi madre es mi madre".

Sobre los insultos de su madre y su tío: "Llego a casa y no quiero tocar el tema,ni lo voy a hablar con mi madre. No la veo capaz y no la voy a cuestionar, sería incapaz de que le pasara algo por mi culpa y yo no he dudado en llamar a mi madre al pasar el mes porque la necesito".

"Cuando tenemos un conflicto, al mes llamo a mi madre y no hablamos del tema porque no tiene solución. Pero la llamo solo para decir qué tal, ir a Cantora, estar un día allí y llevar al niño, ella es feliz con eso pero yo también lo soy. Egoístamente nos engañamos así, pero yo vivo mucho más feliz y más tranquila"

"Cantora es la única casa del legado de Paco y la única que lo ha mantenido es mi madre. Si Paco levantara la cabeza no tenían campo para correr, nadie. Nadie lo ha hecho bien", ha rematado Isa con lágrimas en los ojos.

