Isa Pantoja sobre la 'herencia envenenada' de Kiko Rivera: "Mi hermano no debería hablarlo en televisión"

Mari Cielo Pajares y Albert Álvarez se han jugado este 15 de noviembre su estancia en 'La casa fuerte'. En el programa pasado, que mejoró su audiencia ligeramente respecto al bajón que ha dado en datos esta segunda edición, "la junta de residentes" decidió que esta pareja fuera la que estuviera nominada y se expusiera a la eliminación.

El 'reality' de Mediaset ha cambiado de mecánica y, aunque uno de ellos dejará el concurso, otro famoso ocupa su lugar. ¿Quién? Marta Peñate, exparticipante de la última edición de 'La isla de las tentaciones', quien revolucionará a todos con su mal carácter y excesiva teatralidad.

Marta Peñate, nueva concursante

Una vez empezada la noche, los habitantes de la casa han tenido que mojarse y decidir quién querrían que se quedase en el concurso dándole un lingote de oro a la persona que ellos quisieran. Uno a uno han tenido que explicar el porqué de su voto y finalmente ambos participantes el mismo apoyo de su compañeros, aunque Mari Cielo llevaba convencida toda la semana de que ella sería la eliminada.

Entonces, Marta, que ha llegado al plató solamente para saludar y presentarse antes de entrar al concurso (con su cara nueva, porque se ha hecho varios retoques estéticos y está irreconocible) ha revelado que tiene novio. "Algo hay", ha dicho la canaria a Jorge Javier Vázquez. "Mi madre me ha dicho que por favor no tenga sexo en este programa", ha confesado la exgranhermana.

"Sé muchas cosas de Samira, pero hoy no quiero entrar en una guerra. No he visto nada del programa para no prejuzgar a nadie. Mañana será otro día", ha comentado la nueva concursante muy sonriente. Entonces, la audiencia ha decidido que la predicción de la hija de Andrés Pajares se cumpliese, ya que ella se ha convertido en la eliminada de la noche.

Isa Pantoja y Asraf han vuelvo a convertirse en los protagonistas, pero esta vez por sus grandes discusiones de pareja. El prometido de la hija de la tonadillera tiene muy mal carácter. "Cuando me hablas mal, me voy. No sé qué te pasa", ha dicho Chabelita entre lágrimas. "Es igual que su madre, así que lo mismo me pienso si me quiero casar con ella o no", ha revelado el marroquí a Tom.

A pesar de que intentaron reconciliarse, el futuro matrimonio tuvo otro duro enfrentamiento a grito limpio en el que ella le llamó falso y hastale pidió que no la tocara más. "A mí me duele lo mío, aunque me afecte lo de mi hermano. Pero solo me preocupo ahora mí porque la única persona que tengo en mi vida eres tú", dijo Isa a su novio a lágrima viva. Pero como muchas parejas, la terapia se la llevaron a la cama, donde tuvieron un tórrido encuentro. "Lo hacemos en el baño porque en la habitación nos graban, pero bueno da mucho juego, aunque no puedo dar todo de mí. Me gusta mirar por la ventana mientras porque se ve el campo", ha confesado la hija de Isabel Pantoja.

"Hay como una especie de encimera en el servicio y nos gusta apoyarnos en ella para hacerlo", ha añadido Asraf, que también ha comentado que le da mucha vergüenza porque le tiene mucho respeto a su familia. En ese momento ha llegado Marta a la casa y ha conocido a su pareja, Albert, con el que ha tonteado nada más entrar.

Además, el conflicto entre Samira y Cristini ha continuado durante de la gala. Ambas han continuado reprochándose los supuestos beneficios (viajes o regalos) que habrían obtenido a cambio de tener relaciones sexuales con futbolistas. "En cuanto salga se va a llevar una demanda que no se lo va a creer porque lo va tener que demostrar", ha dicho la extronista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa'.

Las confesiones de Isa Pantoja

El pasado viernes, Kiko Rivera reventó los audímetros revelando las grandes mentiras de su madre. "Me ha robado, tiene un problema con el dinero", dijo el DJ en 'Cantora: la herencia envenenada'. Pero no solo esto, el también cantante confesó que había descubierto las cosas robadas de su padre en una habitación que siempre estaba cerrada y que podría revelar que Isabel habría puesto una denuncia falsa para no dar la parte de la herencia a Fran y Cayetano Rivera.

'La casa fuerte' ha puesto parte de los vídeos del programa a Chabelita, que se ha quedado estupefacta con las palabras de su hermano. "No entiendo por qué dice eso. Yo estaba aquel día el día 2 de agosto, pero no sabía nada. Igualmente no es sitio y lugar para contarlo. En un plató no", ha dicho la joven. "No sé qué pensará mi madre, pero yo pensaba que la cosa se iba a quedar ahí. Mi hermano está acusándola, pero aunque lleve razón, que seguramente la lleva, no es el método para solucionar las cosas. No creo que a mi madre le interese más el dinero que nosotros porque nunca se ha lucrado de nuestras discusiones", ha continuado.

Jorge Javier: "Lo que tienes que hacer es luchar mucho para que no te expulsen porque con qué cara llegas tú a Cantora ahora"Isa Pi: "Si es que llego a Cantora... Porque después de lo de Asraf"https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte5pic.twitter.com/3rNHGjN9Bf — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 15, 2020

Al ver las imágenes de su hermano hablado de su tío, Agustín Pantoja, Isa también se ha sorprendido. "Mi madre me advirtió de que si yo hablaba de él más veces me iba a demandar, así que no sé que va a pasar con todo esto. Aquí opino igual que Kiko, mi madre ha tenido que mantener a todo el mundo. Ella sabe que mi relación con mi tío no es buena ni lo va a ser nunca. Qué bien he hecho en venir al 'reality' en estos momentos", ha explicado ella.

"Mi madre debería ser más lista y coger el teléfono, llamar y parar esto. No sé qué hay detrás, pero debe venir de lejos. Sobre el cuarto de Paquirri es que esa habitación siempre ha estado cerrada y ella nunca me dejó pasar. Solo estuve una vez de pequeña. Me gustaría que hablaran y lo solucionaran de otra forma, pero me gustaría saber por qué me trataban diferente a él. Querría conocer si eran mis imaginaciones o él también lo pensaba", ha confesado.

Pero la pequeña del clan Pantoja ha sido la más sensata en esta guerra y ha dicho todo lo que pensaba sobre el conflicto. "Necesito desahogarme y tengo rabia. Me siento en deuda con mi madre y, aunque mi hermano tiene razón en muchas cosas, no puedo ir en contra de ella. No puedo callarme. A veces me da miedo preguntar cosas sobre mi madre por no disgustarme. No quiero que la imagen de mi madre cambie si me entero de algunas cosas. Estoy harta de no enterarme y vivir en mi mucho, pero jamás iré contra ella", ha concluido en 'La casa fuerte'.