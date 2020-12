'La casa fuerte 2': Isa Pantoja habla de su polémica noche con Kiko Jiménez y Efrén Reyero

Hace unos días, María Jesús Ruiz desveló que en una noche de fiesta pilló en el baño a Isa Pantoja, un poco perjudicada, haciendo un supuesto trío con Kiko Jiménez, por entonces novio de Gloria Camila Ortega Cano, y con Efrén Reyero, expareja de Marta López.

Según la versión de la ex Miss España, la hija de Isabel Pantoja se estaba besando con los dos. Esta información dejó atónitos a todos y ayer en 'La Casa Fuerte 2', Jorge Javier Vázquez le preguntó a Isa por ello, ya que otros testigos también señalaron que la joven se fue luego con Kiko y pasaron la noche juntos dando calabazas a Efrén. En esta época Isa ya estaba con Asraf Beno, por lo que de confirmarse, le habría sido infiel.

Isa Pantoja alucinó con lo que le contaba el presentador de Mediaset y se enfadó al conocer lo que se estaba hablando de ella fuera. La joven trató de frenar las especulaciones de su polémica noche con Efrén y Kiko.

💥💥💥 ¡EFRÉN CONFIRMA QUE SE BESÓ CON ISA PANTOJA EN EL BAÑO! 💥💥💥https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte17pic.twitter.com/nTNx7Lla8Q — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 14, 2020

En peligro la boda de Isa con Asraf

"Con Kiko Jiménez jamás he tenido nada y con Efrén tampoco", indicó Isa Pantoja muy seria y tajante ya que estos rumores puede perjudicar a su relación y poner en peligro su boda con Asraf.

Isa reconocía que estaba bajo los efectos del alcohol ese día que fue una noche que salieron tras un debate de 'Supervivientes'."Esa noche fuimos a tomar algo. Es verdad que me quedé hasta las tantas. No estaba en mi mejor situación, lo reconozco, pero me acuerdo perfectamente. Recuerdo las fotos. Cuando cerraron esa planta nos habilitaron otra y en el baño no pasó nada. Asraf sabe lo que te estoy contando y no sabe nada más, porque no ha pasado nada más", ha explicado.

"Fui a casa de Kiko pero no me quedé a dormir"

La hermana de Kiko Rivera no quiso hablar de si Efrén quiso tener algo más con ella, solo contó que estuvieron de fiesta, pasándoselo bien y después confirmó que se fue con su amigo Kiko Jiménez y se fue a su casa porque estaba muy mal pero no ocurrió nada.

"Una cosa es que yo haya ido a su casa porque estaba muy mal. Eso es una cosa pero que yo haya dormido es diferente. Yo cuando pasó eso no me acuerdo ni de lo del baño. Estaba súper perjudicada. Me acuerdo del momento de la foto sí me acuerdo que Kiko me acompañó en el taxi. Lo de que eché a Efrén no me acuerdo. Sí que es verdad que fui a la casa de Kiko pero no me quedé a dormir".

¿Qué os ha parecido la reacción de Asraf a la versión de Isa? https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte17pic.twitter.com/kTyX2htnEO — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 14, 2020

Isa rompe a llorar al ver a su novio Asraf afectado

Después de estar un rato en la casa de Kiko, aseguró que se marchó a su casa sin que pasara nada más entre ellos. "Nunca he tenido nada con Kiko, a Kiko le conozco desde hace cuatro años y le he contado 500.000 mil cosas de mis relaciones, sobre todo de Albalá", le explicó a su pareja.

Isa le dijo que en su día se lo contó, que había ido a casa de Kiko pero le reconoció que no le dijo que se "había quedado un rato". "Ya te lo contaré por qué, ¿vale?".

La joven, al ver que Asraf dudada de ella, le dijo: "Quiero que salgas y quiero que preguntes a todo el mundo. No voy a hacer como con otras personas que cojo y soy capaz de hablar y dar una entrevista con tal de que no salga nada. Vas a salir y vas a preguntarle a todo puto dios, hasta las camareras".

"Yo no he hecho nunca nada... estando contigo"

Después la pequeña de los Patoja rompió a llorar: "No me gusta que me pongas en duda, tú no, porque me duele después de todo lo que ha pasado. Has contado cosas de mi familia, que evidentemente yo he visto, pero en vez de decirte cállate, he dicho tiene toda la puta razón entonces me molesta que dudes de mi de estos dos años quitando el primer mes". "He sido pulcra", le insistía para después expresar: "Estoy tranquila de que lo que estoy diciendo, es verdad".

Entonces Asraf le abrazó y besó. "Yo no he hecho nunca nada... estando contigo, menos las dos primeras semanas", confesó Isa. "Ya me puedo morir de ganas por comerme una manzana que te aseguro que si no es tu felicidad, no lo haría en la vida, ¿lo entiendes?", le decía Isa llorando.

Por su parte, Asraf le tranquilizada:"Que ya lo se, lo que has hecho por mi, que lo se todo. ¿Tú crees que necesito más? Te lo he preguntado una vez, te he dicho: 'vamos a casarnos', te he mirado a los ojos y te he dicho sí o no. Entonces ya está, zanja el tema y no quiero hablar más de este tema porque es feo".

Aunque trataba de mantener la calma, y Asraf hizo jurarle que era mentira porque le había pedido matrimonio, finalmente Isa rompió a llorar y se derrumbó al ver a su novio afectado por lo que se estaba diciendo. "Esto es lo que menos me preocupa, estoy súper tranquila con Asraf… Cuando salga resolveré lo que tenga que resolver... Recuerdo esa noche de fiesta y yo estaba mal, pero lo que acabo de escuchar se va completamente de madre".

Efrén: "Me besé con Isa Pantoja y quiso venir conmigo al hotel"

Por su parte, Efrén también dio su versión en plató después de que él y Rebeca fueran los expulsados de anoche.

Aunque en un principio el extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' lo negó, al final acabó confesando lo que ocurrió aquella noche según él. "No hubo ningún trío, eso es mentira. Estando en el reservado de esa discoteca me dijo Isa 'acompáñame al baño' y me quedo mirando a Kiko y me dijo: 've, tonto, que no pasa nada'".

Efrén prosiguió: "Me metí dentro del baño con Isa y no voy a decir que pasó ni que no pasó. En ese momento entró María Jesús Ruiz. Salí. Estuve toda la noche con Isa y Kiko haciéndonos las fotos del tonteo y luego nos fuimos los tres en taxi".

"Al bajarle la cremallera del vestido, se dio la vuelta y me besó"

Después Efrén continuó contando: "Isa dijo: 'ay, yo me quedo contigo en el hotel', lo puede decir ella, y le dije que no, que se fuera porque yo era tronista y dijo Kiko que no contara nada porque él era asesor y si no, le echaban, por eso está diciendo eso, porque si él cuenta eso, estaría fallando a 'Mujeres y hombres y viceversa', pero todas las fotos las hizo él".

Aunque negó que hubiera un trío, sí confirmó que Isa y él se besaron en el baño. "Sí hubo besos", desveló, y explicó que él no contó nada ese año "porque paso de esas historias" y hasta el representante de Isa le dio las gracias. Después contó cómo sucedió: "Al bajarle la cremallera del vestido, se dio la vuelta y me besó. Me quedé en shock y justo en ese momento entró María Jesús Ruiz. Yo me quedé así y me fui".

"Isa quería quedarse conmigo en el hotel"

Efrén continuó dando detalles de lo que ocurrió aquella noche. "Después de ese beso estuvimos en el sofá del reservado y Kiko fue le que estuvo toda la noche haciéndonos fotos y ponte así y así... Eran las seis o siete de la mañana y al día siguiente tenía 'Myhyv'". Tengo hasta fotos de Isa durmiendo en mi hombro que no han salido", indicó Efrén, que después confesó que cuando se fueron, se cogieron un taxi e Isa quiso irse con él a su hotel. Nos fuimos y en el taxi dijo que se quedaba conmigo en el hotel. Le dije que no y se fueron los dos."

Efrén fue más allá desvelando que Isa quería bajarse con él para ir a su hotel: "Yo me bajé en el hotel e Isa quería bajar y le dije que no, 'tú no te quedas, yo me quedo solo'. Kiko dijo por favor no cuentes nada que soy asesor en 'Mujeres y hombres' y me echan', porque todas las fotos de Isa y yo las hizo él". Entonces se fueron Kiko e Isa juntos en el taxi.