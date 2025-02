El guiño de Manu a Rafa Castaño en 'Pasapalabra' que pone fecha a la entrega del bote millonario

Manu está fino, como se suele decir en el lenguaje más coloquial. El concursante madrileño de 'Pasapalabra' ha vuelto a quedarse muy cerca de conseguir el bote millonario en el programa. En la última entrega, Manu volvió a quedarse a una sola palabra de completar el Rosco entero. El madrileño tras no lograr la hazaña, dejaba el siguiente mensaje: “No me lo he llevado para superar a Rafa”. Una auténtica declaración de intenciones que muchos seguidores del programan han leído entre líneas.

¿Bote en octubre?

Como ya se ha comentado en algunas ocasiones, 'Pasapalabra' tiene en su mano entregar en este 2025 el mayor bote nunca antes dado. Hasta la fecha, este récord lo ostenta Rafa Castaño quien en 2023 se llevó un premio de 2.272.000 euros.

Un Rosco muy especial donde el concursante sevillano fue capaz de acertar todas las letras en una sola vuelta. Tras este mensaje de Manu, la audiencia ya va haciendo sus cábalas, y es que será por octubre cuando el acumulado del bote supere el importe de Rafa. ¿Está todo preparado para ese momento que puede pasar a la historia de 'Pasapalabra'?