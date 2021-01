Gloria Serra ha estado este jueves en El hormiguero y ha hablado de su vida privada, algo inaudito en la periodista de 56 años.

La presentadora de La Sexta, no obstante, estaba en terreno conocido, su casa, Atresmedia, así que se sintió tan a gusto como para revelar por qué engordó tanto en una época de su vida y cómo consiguió recuperar su peso.

Gloria Serra revela cómo consiguió adelgazar 20 kilos

Gloria Serra, conocida en toda España, sobre todo, por su trabajo en Equipo de investigación, del cual es directora y presentadora desde hace más de diez años, se abrió en canal ante Pablo Motos para narrar algo que nunca había revelado en público.

Mientras presentador e invitada conversaban sobre los reportajes emitidos en Equipo de investigación que versaban sobre dietas, ella confesó que engordó 20 kilos cuando dejó de fumar. "Estuve un año y medio hasta que conseguí perderlos. Por la calle me preguntaban cómo lo había hecho y me pedían que dijera la verdad de cómo adelgacé, pero no hay secretos. A pico y pala, comer bien y deporte", dijo.

Al final es lo de siempre, lector, adquirir buenos hábitos y mantenerlos en el tiempo es el único secreto para perder peso y no jugarte la salud.

Una vida discreta con su familia

El tema de su peso es casi lo único que ha revelado Gloria Serra sobre su intimidad. Su vida privada la guarda celosamente porque no quiere que ni la prensa ni el público interfiera en su familia.

En ocasiones, no obstante, Gloria se convierte en noticia aunque no quiera. Así le ocurrió en 2014, cuando fue madre de gemelos junto con su pareja, Nacho, que se dedica a la decoración y que es 20 años más joven que ella. Ampliar la familia fue una decisión muy consensuada y buscada para ambos, y convertirse en padres les colmó de felicidad.