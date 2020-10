Fernando Simón, sobre la pandemia de coronavirus: "Tengo la conciencia tranquila"

Fernando Simón es el director, desde 2012, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, pero su aspecto y voz inconfundible han hecho que se convierta en la cara visible de la pandemia por su labor al frente del comité informativo del coronavirus.

"Quería que viniera para escuchar su historia, la de un funcionario público anónimo lanzado de un día para otro al corazón de la tragedia sanitaria más importante que hemos vivido", ha revelado Jesús Calleja, presentador del programa de Mediaset.

Fernando Simón: "Tengo la conciencia tranquila"

Que el epidemiólogo se fuera a Portugal (y no eligiera un destino español) de vacaciones en tiempos de pandemia fue una de las polémicas más sonadas en todos los medios de comunicación. Muchos fueron los que se hicieron eco de su escapada familiar junto a su mujer e hijos, y muy comentadas las imágenes de las mismas.

En ellas, se ve a Fernando en un mostrador de alquiler de tablas de surf junto a otras personas a menos de dos metros de distancia y sin mascarilla. "Cuando me fui de vacaciones en agosto lo hice porque no podía más, era completamente inútil, ya no tenía capacidad de razonar ni de pensar, ya no me funcionaba bien la cabeza. En un equipo así hay que cogerse días se quiera o no porque se corre el riesgo de equivocarse al tomar decisiones", ha confesado a Calleja.

Cuando llegó a la frontera portuguesa, las autoridades le contaron las normas del lugar, y fue allí donde efectivamente se enteró de que en las playas no era necesario llevar protección. Allí fue fotografiado junto a sus hijos, algo en lo que el coordinador vio mala intención: "Esas imágenes fueron tomadas y vendidas a un periódico con malas indicaciones, en la playa no era necesario llevar mascarilla y estaba junto a mis niños, con quien convivo", ha explicado.

"No te puedes relajar. Viví una auténtica caza de brujas", ha añadido Simón. Además, Fernando ha asegurado que ha recibido presiones para que deje su cargo: "Me han llamado algunos políticos para darme apoyo y otros para decirme en un momento determinado 'ten cuidado, mejor apártate un poco'".

Pero no solo eso, Jesús le ha preguntado si se ha arrepentido de algo o no, a lo que él ha respondido tajante: "Tengo la conciencia tranquila. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho para salvar vidas, pero ha habido gente que se ha muerto".

"La manifestación del 8M no tuvo nada que ver"

"La manifestación del 8M no tuvo nada que ver, pasan varios días hasta que desarrollas los síntomas", ha asegurado el epidemiólogo. Pero a partir de aquel fin de semana todo cambió para el Centro de alertas sanitarias, hasta el punto de tener que tomar la decisión de cerrar España: "Había dudas y miedo a tomar decisiones que impactasen demasiado en la economía nacional. Le dije a Pedro Sánchez y a todos los Ministros de la sala que había que tomar decisiones, de no ser así el sistema sanitario estaba en riesgo de colapsar".

¿Se podría haber evitado todo esto? Simón ha afirmado en 'Planeta Calleja' que su equipo sabía desde hace años que esto podría pasar. "Todo esto empezó hace años, hace años que sabemos que tenía que venir una pandemia, ya la esperábamos aunque no teníamos cien por cien la seguridad de cuándo. No fue fácil valorar que iba a llegar aquí porque en esos momentos no se expandía por China", ha comentado Fernando.