Fayna Bethencourt desvela el infierno que sufrió con 'El Yoyas': "Estuve anulada 16 años"

Fayna Bethencourt, de 42 años, acudió a 'Sálvame' para contar el infierno de violencia y malos tratos que vivió junto a sus dos hijos menores de edad por parte del que fue su pareja, Carlos Navarro, 'El Yoyas', al que conoció en 'Gran hermano 2' en el año 2001.

'El Yoyas' ha sido condenado a seis años de prisión tras ser acusado de "maltrato habitual" en el ámbito familiar y "vejaciones" tanto a Fayna como a sus hijos, y a pagar ocho mil euros a su exmujer y otros cuatro mil a sus hijos por los daños producidos. Además tiene una orden de alejamiento.

Ahora que la canaria ha ganado a su ex en los tribunales, la exconcursante de 'GH' ha relatado en el programa de Mediaset todo lo que tuvo que padecer. "Estuve anulada 16 años. Me perdí mucho tiempo", ha confesado. "Dejas de ser tú misma".

Afortunadamente, Fayna logró salir de ese pozo y rehízo su vida con el que ahora es su pareja, Misael. Ahora se siente "afortunada" porque su vida "es plena y feliz". "Se puede salir y es el mensaje que quiero transmitir".

Fayna ahora se siente afortunada al lado de su actual pareja

La madre de Fayna, Patricia, entró por teléfono para apoyar a su hija después del infierno que ha vivido: "Yo la adoro y todo lo que le ha pasado lo siento mucho pero lo que más me duele es ver la foto del individuo que está detrás y punto", señaló refiriéndose a que en el plasma aparecía una imagen de Carlos.

Carlota Corredera mandó quitar la foto y Patricia continuó hablado: "Lo mejor que le ha pasado a mi hija son mis dos nietos".

Fayna señaló entonces: "Yo soy tan afortunada que de todo lo peor que me ha pasado en mi vida, he sacado lo mejor que tengo y encima voy y encuentro a Misale, mi pareja. Mi madre le quiere mucho. Me ve feliz. ¿Qué más quiero?". La madre lo corroboraba. "Es un hombre fabuloso".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de faynabethencourt (@faynabethencourt)

Los padres de Fayna se enteraron por sus nietos

Después, Carlota le preguntó cómo le contó todo lo que ocurría a su madre. "Fue muy duro también. Yo no le hablé de violencia física. Ellos sabían lo justo. Fueron mis hijos. Mis padres me sentaron y me preguntaron si era verdad". "Yo nunca quise que se enteraran".

Patricia explicó: "Fueron mis nietos los que comenzaron a contarme qué pasaba con el padre". "Muy fuerte lo que fue eso, pero gracias a ellos, hemos descubierto un ser que no tendría que estar nunca en la vida de mi hija. Me duele decirlo por mis nietos pero es así. "Lo mejor que nos ha pasado es recuperar a mi hija y estar como una familia feliz".

"Cómo has cambiado ya no eres tan complaciente como cuando te conocí"

Fayna señaló que no le costó rehacer su vida, que su novio se lo hizo todo muy fácil y notó las grandes diferencias respecto a su relación anterior. "No me costó volver a tener una relación. Me lo puso todo muy fácil. Fue como volver a tener 16 años, como una adolescente, como volver a empezar".

La canaria relató algunos de los episodios que vivió: "Una de las frases que me solía decir él, como yo al final ya contestaba y me defendía, que era la peor reacción; me decía: 'Cómo has cambiado ya no eres tan complaciente como cuando te conocí'".

"No te van a creer, si estás loca"

Después continuó explicando: "Cuando yo le decía que iba a llamar a la policía, le amenacé en ese sentido, él me decía: 'no te van a creer, si estás loca'. Además como yo escribo mucho de terror y de género negro y decía que diría que estoy loca porque escribo cosas sobre crímenes".

"Intentaba portarme bien sobre todo al principio"

Fayna confesó después: "Intentaba portarme bien sobre todo al principio, es decir, lo que él entendía por como yo me tenía que comportar. Una pierde su identidad en este tipo de relaciones también por eso".

Luego continuó diciendo: "Esta persona cada vez que se enfadaba o te insultaba o tenía reacciones violentas te decía que 'es que has hecho una cosa así', 'o has dicho esto'... Entonces decía: 'Si yo corrijo eso, él no se enfadará. Es un patrón aprendido. Vas intentando corregirlo. 'Ah bueno, si hago la comida de esta manera, igual no se enfada".

Fayna llegó a temer por su vida

Todo cambió tras un episodio "más violento de lo normal" en presencia de sus hijos. "Ahí se rompió lo que sentía por esa persona y aún así seguí viviendo con él cinco años más".

Fayna confesó entre lágrimas que llegó a temer por su vida. "Cuando una persona te agrede y sientes que esa vez ya no te va a soltar… te asustas mucho". "Se me ha llegado a decir 'vas a salir con las piernas por delante de aquí', pero he salido", señaló.

"Me decía: 'perdona, pero esto lo has provocado tú'"

Su expareja Carlos le echaba la culpa de las agresiones. "Su respuesta, cuando me vio hecha un trapo fue 'perdona, pero esto lo has provocado tú' (…)". "Estas personas nunca se responsabilizan de sus actos, siempre te dicen que la culpa es tuya".

Lo que más aterrorizaba a Fayna fue el darse cuenta de su marido en realidad no perdía los nervios, porque cuando la agredía tenía mucho cuidado de no dejar marcas que la gente pudiera ver.