'Sábado Deluxe': de la infidelidad de Christofer a Fani a las fantasías sexuales de ella con Rubén

A principios de 2020, cuando nadie se esperaba lo que estaba por venir, 'La isla de las tentaciones' se convirtió en un fenómeno viral. Y si hay una pareja que ha sabido exprimir su paso por el programa, una mala experiencia en la que ella le fue infiel delante de toda España, es la formada por Christofer y Fani Carbajo.

Aquel famoso grito de 'Estefaníaaaaa! cuando él vio las imágenes de su novia acostándose salvajemente con Rubén, el soltero que la pretendía, se coló hasta en la gala de los Goya. Ahora, meses después y por primera vez en un plató, en el 'de 'Sábado Deluxe', se juntan los tres para recordar aquellos momentos que podrían ser los cuernos televisados más importantes hasta la fecha.

Fani Carbajo y Christofer, a punto de romper

Tras la última entrevista a María Teresa Campos, los colaboradores del programa de Mediaset han tenido que enfrentarse al trío que más ha aprovechado su paso por República Dominicana. Mientras otros concursantes del formato se han mantenido más al margen de la televisión, Fani, Christofer y Rubén están haciendo su particular agosto: una boda falsa, varios 'deluxe', colaboraciones en 'Sálvame', participación en 'Supervivientes' y 'La casa fuerte' y trono de 'Mujeres, Hombres y viceversa', ¡qué saturación!

Carbajo, que aseguró hace unos meses que jamás se sometería al polideluxe, ha sido infiel de nuevo, pero esta vez a ella misma. Ha roto su palabra y ha hecho que su novio tenga que enfrentarse a su peor enemigo, quien ha revelado que odia tanto al soltero que al verle puede que no responde de sus actos. De hecho, Christofer ha pedido a la organización no estar presente en el plató sino en una sala diferente, por si se le va la cabeza (sí, claro).

El polígrafo ha sido muy claro con las respuestas de todos ellos. Aunque muchos creían que en el reality Fani y el soltero tuvieron penetración, están equivocados. "Me quedo con el nabo de mi novio, no sé cómo la tiene realmente Rubén porque no llegamos a intimar tanto", ha revelado ella.

Christofer, que ha estado muy nervioso durante toda la entrevista, ha insultado varias veces a Rubén y se ha alterado porque según Conchita, el pretendiente ha confesado que el novio de Fani "es un pelele" en manos de su chica. De hecho,María Patiño, ha comentado varias veces que la exparticipante de 'Supervivientes' no para de ponerle ojitos al que fue su pretendi,ente.

"¿Te arrepientes de haberle sido infiel a tu novio?", han preguntado a Fani. Y aunque muchos deseaban que mintiera, lo cierto es que el poli ha revelado que ha dicho la verdad. Los rumores de otras infidelidades de la novia de Christofer han hecho mella en su relación hasta el punto que él mismo ha reconocido que ha accedido a ir al programa solo por cuestiones económicas porque realmente está tocado.

Christofer rozaba su nepe con el culo de su compañera de trabajo. CHILLO #MultipoliEstefaníaaaapic.twitter.com/HRpfn3WVzZ — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) October 10, 2020

Pero la noche se ha torcido en el programa cuando se ha descubierto que Christofer fue también infiel a Fani antes de 'La isla de las tentaciones', algo que ella no ha soportado escuchar. "Estoy flipando, no me lo puedo creer", ha dicho ella (increíble el doble rasero). "Fue cuando llevábamos dos años y solo nos mandamos mensajes. Nos rozábamos en el bar, pero nada más", ha revelado él.

Estefanía fantasea con Rubén

"¿Invitaste a Lydia Lozano a tu vida por revalorizar la exclusiva de tu boda?" ha sido otra de las preguntas que ha revolucionado el plató. La mentira de Fani diciendo que "no", ha disgustado mucho a la colaboradora del programa. "¡Qué fuerte! Me dijiste que querías que fuese porque te había tratado muy bien", ha dicho la intérprete del 'chuminero'.

En cuanto a cuestiones sexuales, el poli ha revelado que Estefanía ha pensado alguna vez en Rubén cuando mantenía relaciones con su pareja: "Eso es mentira. Christofer me pone muy cachonda y no me hace falta imaginarme a nadie", ha dicho muy enfadada.