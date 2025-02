Una exconcursante de ‘Bake Off’ alza la voz: expulsiones pactadas y firma de capítulos

‘Bake Off: Famosos al Horno’, el formato de cocina y repostería de RTVE, continúa aumentando su audiencia, llegando así a alcanzar 17.000 espectadores en su octava gala. Con concursantes como Nagore Robles, Benita -antes conocida como Maestro Joao-, o Pol Espargaró que aún luchan por hacerse con la victoria, ahora las miradas se posan sobre una exconcursante, participante de la primera de las dos ediciones. En ese entonces, el formato era emitido en Prime Video, y años después la joven alza la voz para hablar sobre la dinámica que seguía el programa en el podcast de ZETA Gaming.

La exconcursante que ha hablado sobre ello es Paula Gonu, influencer y creadora de contenido con 1,8 millones de seguidores en Instagram. La joven fue la primera en ser expulsada en esta primera entrega del formato. "Duré un capítulo y me frustré un montón", ha confesado en el podcast, a lo que añadía como "se suponía que en el primero iban a echar a Esperanza Aguirre". Tras hacer esta afirmación, el presentador del formato preguntaba a la influencer sobre ello, y sus palabras resultaban de lo más sorprendentes: afirma que el orden de expulsión está pactado mucho antes de comenzar la grabación.

Expulsiones pactadas

"No sé como funciona, pero esto es lo que me dijeron", afirmaba Paula Gonu, "cuando me expulsaron hubo concursantes que se me acercaron para preguntar cuántos capítulos había firmado". Así, la creadora de contenido explica que, en teoría, ella debería haber permanecido durante más tiempo en el programa, hecho que se vio frustrado tras la decisión -no considerada anteriormente- de Esperanza Aguirre. "Aquí todos firmamos por número de episodios, como que hasta el quinto no te pueden echar", son, según la creadora de contenido, las palabras de sus compañeros al explicarle la dinámica de ‘Bake Off’.

De esta manera, si esto fuera cierto, la idea y funcionamiento del programa quedaría completamente desmontada. En un inicio, la idea del formato es que cada concursante supere semana a semana, tal y como ocurre con producciones como Masterchef, las pruebas planteadas. El jurado es el encargado de decidir quién ha sido el que peor propuesta y trabajo ha realizado, pero al parecer, según estos rumores esto no sería así, sino que los concursantes y el programa pactan previamente hasta qué momento del concurso estarán.

"Parece ser que a Aguirre le gustó la experiencia y se quiso quedar", narraba Paula Gonu sobre su expulsión. "Entonces a mí me iban a echar la segunda, pero la mantuvieron a ella y yo me fui la primera", explica. Además, como es frecuente, no todos los participantes tienen el mismo caché, algo sobre lo que también se ha pronunciado la influencer. "Así te aseguras que si cobras 150 por capítulo, si te quedas hasta el 6 te vas llevando eso semanalmente", ha añadido la catalana.