HBO estrenará dos episodios especiales de 'Euphoria' antes de que termine el año

Una de las series más aclamadas del panorama actual ha anunciado que dará a sus seguidores dos capítulos especiales antes de que termine el año, mientras reanuda el rodaje de su segunda temporada. 'Euphoria', protagonizada por la actriz estadounidense Zendaya, tuvo que paralizar la grabación, como tantas, debido a la covid-19.

De esta manera, tanto HBO (donde se emite) como la propia intérprete han anunciado que, a partir del próximo 7 de diciembre, se lanzarán dos episodios especiales de la ficción de drama adolescente creada por Sam Levinson y basada en la serie homónima israelí.

El 16 de junio de 2019 llegaba a la pequeña pantalla esta serie protagonizada por una ex actriz de Disney Channel, Zendaya, que daba vida a Rue Bennett, una adolescente adicta a las drogas en proceso de recuperación.

Desde su estreno, 'Euphoria' caló en el público, que acogió a la ficción de la mejor manera posible, convirtiéndola en una de las revelaciones televisivas de la actualidad, que sumerge al espectador en el mundo de las drogas, el sexo, la prostitución, la identidad, el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad entre jóvenes adolescentes.

Sin embargo, la pandemia de coronavirus, que ha afectado a todos los ámbitos sociales, ha aplazado la mayoría de estrenos y ha parado la mayoría de rodajes y, entre ellos, el de la esperada segunda temporada de esta ficción.

Actriz más joven en ganar un Emmy

En la cinta, Zendaya da vida a una adolescente con problemas de adicción que vive en una pequeña localidad de Estados Unidos, donde la mayoría de vecinos esconden secretos personales. Con su papel, la actriz de 24 años se convirtió en la intérprete más joven en ganar el premio Emmy a mejor actriz protagonista de drama.

Zendaya se hacía así un hueco entre las actrices más relevantes de Hollywood en los galardones más importantes de la televisión. Cometía con nombre de la talla de Jennifer Aniston ('The Morning Show', Apple TV+), Olivia Colman ('The Crown', Netflix), Laura Linney ('Ozark', Netflix), Sandra Oh y Jodie Comer (ambas por 'Killing Eve', HBO).

'Euphoria' temporada 2

Aunque no se sabe mucho de lo que deparará la segunda temporada de 'Euphoria', la plataforma de 'streaming' sí ha avanzado cuál será el título del primero de los dos nuevos episodios, 'Trouble Don’t Last Always' ('Los problemas no duran siempre') y que el actor Colman Domingo, el exdrogadicto Ali, será protagonista del mismo.

HBO ya ha adelantado, además, que la nueva entrega seguirá con la trama de la primera. "Después de que Jules la abandonara en la estación de tren y recayera, el primer episodio especial sigue a Rue mientras celebra la Navidad", señaló el servicio de vídeo.

Refusing to blink until December 6. https://t.co/I56NRsO7pH — HBO (@HBO) October 19, 2020

Dos episodios especiales de 'Euphoria'

La propia Zendaya, que protagonizó uno de los mejores momentos de los premios Emmy, ha asegurado en las redes sociales que "realmente" se extrañaba a los personajes. "Próximamente dos episodios especiales de 'Euphoria'", ha publicado sobre la ficción que, previsiblemente, tendrá una segunda entrega en 2021.

Tráiler de 'Euphoria' (HBO)