Estrenos de series en octubre: Netflix, HBO y Amazon Prime

Una de las principales formas de distraerse y adentrarse a distintas realidades es a través de series. En los últimos meses, la pandemia del coronavirus ha hecho que millones de personas alrededor del mundo estén atentos a los estrenos que realizan las distintas plataformas digitales de 'streaming' como Netflix, HBO o Amazon Prime. A continuación, presentamos una lista con las mejores series que se estrenarán en el mes de octubre.

Netflix estrenará las siguientes series en octubre: Buenos días Verónica, Carmen Sandiego, La peor bruja, Oktoberfest - Sangre y cerveza, Emily in Paris, Hacia el lago, La maldición de Bly Manor, Fast and Furious - Espías a todo gas, Riverdale, Stranger, Kipo y la era de las bestias mágicas T3, The Cabain with Bert Kreischer, Social Distance, A babysitter's guide to monster hunting, Grand Army, Alguien tiene que morir, La revolución, Ministerios sin resolver, El alienista, The queen`s gambit, move, Barbaren, y Suburra T3.

Riverdale (Netflix)

Esta famosa serie estrenó su primer capítulo el 26 de enero de 2017 y lanzará su tercera temporada este 11 de octubre. La trama de esta serie se basa en la localidad de 'Riverdale', la cual aún no se ha recuperado del trágico asesinato del chico de oro de la escuela, Jason Blossom. Después de lo ocurrido, Archie Andrews se replantea su futuro, dedicarse a la música en lugar de trabajar en el negocio familiar.

La maldición de Bly Manor (Netflix)

Después del éxito que tuvo 'La maldición de Hill House', sus creadores lanzan para este 9 de octubre la primera temporada de 'La maldición de Bly Manor', una drama de terror sobrenatural, la cual se basará libremente en la novela de terror de 1898 'The Turn of the Screw' de Henry James.

HBO traerá en octubre los siguientes estrenos: Other parents T1-2, Warior T2, The walking dead T10, Primal T1P2, The spanish Princess T2, Beartown, y The Undoing.

The walking dead T10 (HBO)

La pandemia del coronavirus causó que este clásico llegara a HBO en el momento en el que estaba planificado. La serie que anunció que llegaría a su final después de terminar la temporada 11, reaparecerá en HBO el 8 de octubre. 'TWD' ha sido el núcleo de varios otros programas televisivos. Actualmente, cuenta con la serie escindida 'Fear The Waling Dead" y con "The Walking Dead: World Beyond", la cual gira entorno a la generación que sobrevivió al apocalipsis zombi, y que arrancará el 4 de octubre. 'TWD' es vista a nivel mundial por millones de seguidores que acompañan la trama y el desarrollo de los personajes que buscan un lugar seguro después de que ocurriera un apocalipsis zombie.

Warrior T2 (HBO)

Esta serie emitió su primer capítulo el 5 de abril de 2019, este 3 de octubre estrena su segunda temporada. Warrior se basa en un momento después de la Guerra Civil, en la que un joven prodigio en las artes marciales recién llegado de China termina involucrado en las disputas entre las familias líderes del crimen organizado chino conocidas como las Tongs, en Chinatown.

Amazon Prime estrenará las siguientes series en octubre: La sucursal, All Or Nothing: Tottenham, Savage x T2, The Boys T2, Black Box, The Lie, Haunt, The Twilight Zone, The Boys, Súbete a mi moto, Penny Dreadful: City of Angels, La Sirena, Pequeña Miss Dolittle, Detrás de la Montaña, Utopia, y Truth Seekers.

All or nothing: Tottenham (Amazon Prime)

Esta serie futbolística ha dado mucho de que hablar por presentar imágenes detrás de los vestidores que ha generado polémica y al mismo tiempo, críticas positivas de la serie. Imágenes como la charla de José Mourinho con Dele Alli, o la bronca entre Heung-min Son y Hugo Lloris han hecho que la serie-documental haya sido aceptada por los usuarios de Amazon Prime.

The boys T2 (Amazon Prime)

Estrenó su primer capítulo el 26 de julio del 2019 y ahora lanzará su segunda temporada en Amazon Prime. 'The boys' plantea la siguiente trama: cuando los superhéroes abusan de sus superpoderes en lugar de usarlos para el bien, 'The boys' realizan una búsqueda heroica para exponer secretos.