Estrenos de películas en octubre: Netflix, HBO, Prime y Movistar+

Octubre trae consigo el estreno de diferentes películas que estarán disponibles para disfrutar de ellas en un mes que continúa marcado por la pandemia del coronavirus. Las principales plataformas digitales de streaming (HBO, Netflix, Amazon Prime y Movistar+) traerán a la palestra distintos largometrajes esperados como: El Halloween de Hubie, What the constitution means to me, o Abba forever: the winner takes it all.

En octubre, Netflix va a estrenar las siguientes películas: Gremlins, Bajo el mismo techo, Constantine, Ya me voy, Jessabelle, Gracias a ti, Lazos malditos, Ahí te encargo, Un hombre serio, Tut Tut Cory Bólidos - Halloween, Oloturé, The hungover games, Vampiros contra el bronx, Eighth grade, Centella la heroína de Halloween, El halloween de Hubie, Palermo Hollywood, Supermonstruos - Día de los monstruos, Rapera a los 40, Ginny se casa con Sunny, Los octonautas y la gran barrera de coral, Consejos de una canguro para cazar monstruos, El juicio de los 7 de Chicago, Spider.Man: un nuevo universo, Rebeca, Cadaver, Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald, Más allá de la luna, Holidate, Nobody sleeps in the woods tonight, Casa ajena y Mank: sin fecha.

Gremlins (Netflix)

El primero de octubre Gremlins llegará a Netflix. Se estrenó el 8 de agosto de 1984 y fue dirigida por Joe Dante. Este clásico ochentero tiene como trama a Randall 'Rand' Peltzer, un inventor que vive en la comunidad de Kingston Falls y viaja a Chinatown, Nueva York, para vender sus inventos y comprar un regalo de navidad para su hijo Billy. Para tener un Gremlins se deben seguir tres reglas:

Odian la luz brillante, "no deben darle jamás la luz del sol", esta le mataría. Mantenerlos alejados del agua, "no puede beber agua". Nunca debe comer después de medianoche.

El Halloween de Hubie (Netflix)

Octubre es entre otras cosas, el mes del Día de los difuntos, también conocido como 'Halloween'. Este siete de octubre 'El Halloween de Hubie' llega a Netflix con Adam Sandler como protagonista. Esta comedia dirigida por Steven Brill se basa en Hubie Dubois, conocido por ser 'el tonto del pueblo', y quien después de varias muertes que ocurren antes de la noche de Halloween, este investiga los hechos para salvar la noche del Día de los difuntos.

El juicio de los 7 de Chicago (Netflix)

Aaron Sorkin ha regresado este mes de octubre con un largometraje de drama judicial. 'El juicio de los 7 de Chicago', el cual se ha proyectado en el Festival de San Sebastián. La película se basa en el estruendo que rodeaba las protestas contra la guerra de Vietnam durante la convención del Partido Demócrata, así como las distintas protestas protestas pacíficas ocurridas en Estados Unidos a favor de los derechos civiles que terminaron un un estallido de violencia producto de la violencia policial.

Bajo el mismo techo (Netflix)

Este largometraje español dirigida por Juana Macías se estrenó en la pantalla grande el 1 de febrero de 2019. Sin embargo, se estrena en Netflix el 1 de octubre. 'Bajo el mismo techo' es una comedia en la que sus protagonistas, Nadia y Adrián se divorcian, pero tienen que seguir viviendo juntos bajo el mismo techo al no poder vender su casa y no tener suficiente dinero para mudarse a otro sitio.

HBO estrenará las siguientes películas en octubre: Balada triste de trompeta, los crímenes de Oxford, Saw 2, Torrente, el brazo tonto de la ley, Torrente 2. Misión en Marbella, Torrente 3. El protector, Torrente 4. Lethal Crisis, Torrente 5. operación Eurovegas, Angry birds: la película, Emoji: la película, Corazones de acero, Miss agente especial, Los pitufos. La aldea escondida, El corral, una fiesta muy bestia, Al filo del mañana, Cómo acabar sin tu jefe 2, Ingrid goes west, Kamikaze, El último cazador de brujas, La tormenta perfecta, Charm City Kings, En campaña todo vale, Drácula, la leyenda jamás contada, Hotel para perros, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo, The Blind Side, El diario de Bridget Jones, El diario de Bridget Jones: sobreviviré, Casper, La telaraña de Carlota, Crueldad intolerable, Maggie, Sin rodeos, Más allá de la vida, Saw, Saw 3D, Saw 4, Saw 5, Saw6, Scooby Doo y el monstruo de la luna, No tengas miedo a la oscuridad, y Orgullo y prejuicio y Zombies.

Al filo del mañana (HBO)

Protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt, 'Al filo del mañana' es una película de aventura de ciencia ficción de Doug Liman que se basa en la novela de Hiroshi Sakurazaka. Este largometraje hará su estreno en HBO el dos de octubre y se basa en un soldado que revive repetidamente el día de su muerte en un enfrentamiento contra alienígenas, permitiéndole adaptar su estrategia y aprender sobre sus puntos débiles.

537 Votos (HBO)

Esta película es realidad un documental dirigido por Billy Corben y Alfred Spellman, el cual se estrenará el próximo 24 de octubres en HBO. El largometraje muestras los hechos que rodearon la llagada 'Elián González' desde Cuba a Estados Unidos a bordo de una barca, y la influencia que esto generó en la llegada a la presidencia de Bush Jr. Durante el viaje que realizó González murió tanto su madre como otros diez compañeros que se dirigían hacia Estados Unidos.

What the constitution means to me (Amazon Prime)

'Lo que la constitución significa para mi' llega a Amazon Prime después de que otras plataformas como Disney+ exploran con lanzamientos en las pantallas de obras de teatro como 'Hamilton'. Dirigida por Heidi Schreck, 'what constitution means to me' es una obra que toca el tema de la inmigración, los derechos de la mujer y abusos. Este largometraje llegará a Amazon Prime el 16 de octubre y promete buenas críticas.

Abba Forever: The Winner Takes It All (Movistar+)

Abba Forever toca todas las canciones de la banda. El largometraje muestra archivos nunca antes visto de la grabación de 'Mamma Mía!', por lo que ha generado mucha incertidumbre y emoción en los seguidores del grupo sueco. Como señala 'El confidencial', los cantantes Neil Sedaka y Donny Osmond y el letrista inglés Tim Rice, participarán en este largometraj. Este homenaje se estrenará el 16 octubre en Movistar+.

Mickey and the bear (Movistar+)

Mickey and the bear, dirigida por Anabelle Attanasio se estrenará el 20 de octubre en Movistar+. Es una producción independiente que se basa en la complicada vida de una joven que mantiene una difícil relación con su padre, un veterano de la Guerra de Irak. Esta película de drama tiene una duración de una hora y 29 minutos y se estrenó en la gran pantalla el 25 de septiembre del 2019.