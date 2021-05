Esperanza Aguirre, de 69 años, concursará por primera vez en un programa de televisión, concretamente en el talent show de repostería llamado 'Celebrity Bake Off', que se emitirá en Amazon Prime Video, tal y como ha anunciado la plataforma este martes

La expresidenta de la Comunidad de Madrid participará en el formato junto a la actriz y 'youtuber' Esty Quesada, conocida popularmente como 'Soy una pringada'.

Estos dos nombres han sido los primeros que ha confirmado Amazon Prime Video y llama la atención los perfiles tan dispares que tienen la expolítica y la polémica 'influencer'.

En qué consiste el programa 'Celebrity Bake Off'

El programa 'Celebrity Bake Off' consiste en que varios famosos compitan en diferentes pruebas para ver quién es el mejor haciendo repostería.

En total, serán 12 los concursantes entre los que estarán rostros muy conocidos del panorama nacional del deporte, la música y el entretenimiento, que se disputarán cada semana el premio al mejor pastelero amateur del país.

Sus platos serán valorados por jueces expertos a los que deberán demostrar que son capaces de alcanzar el nivel establecido por el espacio de televisión y, cada semana, uno de los participantes, el que peor haya cocina, será el expulsado.

Los presentadores del programa 'Celebrity Bake Off' serán Paula Vázquez y Brays Efe, el actor español conocido por su papel de Paquita Salas en la serie de Netflix que lleva su nombre. También participó posteriormente en 'Tu cara me suena'.

El obrador de #CelebrityBakeOff empieza a llenarse con las primeras reposteras👩‍🍳 🎂: @soyunapringada_ y @esperanzaguirre.



¿Quieres saber quiénes son los siguientes? Próximamente en Prime Video. pic.twitter.com/BgfqArxuX2 — Prime Video España (@PrimeVideoES) May 11, 2021

'Bake Off' se emitió anteriormente en Mediaset

'Celebrity Bake Off España' estará producido en España por Boxfish TV y cuenta con Edi Walter y Mariano Tomiozzo como productores ejecutivos de los 10 episodios de 50 minutos que conforman la producción.

'Celebrity Bake Off' es un formato similar a 'Bake Off', programa que ya se emitió en Cuatro (Mediaset) en el año 2019 -teniendo como presentador a Jesús Vázquez- pero esta vez, en vez de ser concursantes anónimos, serán famosos como ocurre en 'Masterchef Celebrity'.

Otro programa que se hizo de repostería en Cuatro fue 'Deja sitio para el postre', que se estrenó en el año 2014 y lo presentó Raquel Sánchez Silva junto al chef Paco Torreblanca.

El programa 'Bake Off' lo presentó Jesús Vázquez Mediaset

Formato de éxito internacional que nació en 2010

'Bake Off España' es la adaptación del concurso televisivo británico titulado ‘The Great British Bake Off’, un programa que nació en el año 2010 para el canal BBC Two, que después se emitió en BBC One y que actualmente se emite en Channel 4, va por su novena temporada.

La versión original de ‘Bake Off’ ha sido adaptada en 35 países de todo el mundo, como en Tailandia, Brasil, Kenia, Francia, Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Estados Unidos, Grecia, Italia, Israel, Noruega, Rumanía, Polonia, Nueva Zelanda.

Es una de las grandes apuestas de Amazon Prime Video

'Celebrity Bake Off España' es una de las grandes apuestas en entretenimiento que anunciaba Amazon Prime Video el pasado mes de abril.

"The Great British Bake Off es un fenómeno cultural y estamos encantados de poder traer una nueva versión celebrity en exclusiva para Prime Video en España”, declaró hace un mes Georgia Brown, Head of European Amazon Original Series, Amazon Studios.

"Estamos convencidos de que los miembros Prime disfrutarán viendo a algunos de sus concursantes favoritos participando en retos de repostería para finalmente convertirse en el repostero estrella en este programa lleno de emoción y diversión".